Des ingénieurs fabriquent un nouveau type de béton 2x plus résistant que le béton traditionnel

L'ingrédient secret ? De l'amidon de pomme de terre.

Des ingénieurs de l'Université de Manchester affirment que leur béton est deux fois plus résistant que le béton conventionnel.

Ils pensent que les futures constructions spatiales auront besoin de cette solution.

L'amidon de pomme de terre remplace le sang humain comme ingrédient clé dans la nouvelle recette.

Le nouveau "StarCrete" ("bétonde l'espace") de l'Université de Manchester est deux fois plus résistant que le béton traditionnel, ce qui en fait une solution potentielle comme matériau de construction pour Mars. Ajoutez de la poussière extraterrestre et de l'amidon de pomme de terre, et vous obtenez un matériau potentiellement révolutionnaire.

Dans un article publié dans la revue Open Engineering, l'équipe de recherche a démontré que l'amidon de pomme de terre peut servir de liant lorsqu'il est mélangé à de la poussière de Mars simulée pour produire un matériau semblable au béton atteignant une résistance à la compression de 72 mégapascals (MPa), soit plus du double des 32 MPa observés dans le béton ordinaire. Avec de la poussière lunaire à la place, on peut même obtenir une résistance de StarCrete à 91 MPa.

Cette résistance en fait une solution possible, selon les chercheurs, pour une solution de construction sur Mars, les astronautes mélangeant le sol martien avec de l'amidon de pomme de terre - et une pincée de sel, sans blague - pour obtenir du béton adapté à la vie sur Mars. Les premières recettes de l'équipe n'utilisaient pas d'amidon de pomme de terre, mais proposaient du sang et de l'urine comme agent liant pour atteindre 40 MPa. Mais tous les astronautes ne seraient pas enthousiastes à l'idée de constamment se saigner pour construire dans l'espace !

"Comme nous produirons de l'amidon comme nourriture pour les astronautes, il était logique de l'examiner comme agent liant plutôt que le sang humain", déclare Aled Roberts, chercheur postdoctoral au Future Biomanufacturing Research Hub et chercheur principal sur le projet, dans un communiqué de presse. "Et de toute façon, les astronautes ne veulent probablement pas vivre dans des maisons faites de croûtes de sang et d'urine."

L'amidon de pomme de terre pourrait également simplifier le processus, avec 25 kilogrammes de pommes de terre déshydratées contenant suffisamment d'amidon pour presque une demi-tonne de StarCrete, soit l'équivalent de 213 briques (une maison typique de trois chambres utilise 7 500 briques).

"Les technologies de construction actuelles nécessitent encore de nombreuses années de développement et requièrent beaucoup d'énergie et d'équipements de traitement lourds supplémentaires, ce qui ajoute des coûts et de la complexité à une mission", dit Roberts. "StarCrete n'a pas besoin de tout cela, ce qui simplifie la mission et la rend moins chère et plus réalisable."

Les recherches ont montré que le chlorure de magnésium, obtenu soit à partir de la surface martienne, soit même des larmes des astronautes, "améliore significativement la résistance" du nouveau matériau.

Maintenant, il s'agit de passer de StarCrete en laboratoire à la réalité.