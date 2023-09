Séisme au Maroc : un bilan toujours plus lourd, l'aide française et internationale se précise

Suite au tremblement de terre de magnitude 7 qui a frappé le Maroc, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, plus de 2000 morts ont été recensés. La France et la communauté internationale se mobilisent.

La recherche de victimes se poursuit au Maroc, après un séisme de magnitude 7 qui a secoué le pays dans le nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Le bilan provisoire présume la mort de 2.012 morts et 2.059 blessés dans la région de Marrakech, d'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur du royaume. L'épicentre du tremblement de terre se situe dans la province d'Al-Haouz, terrain montagneux difficile d'accès, au sud-ouest de Marrakech. Emmanuel Macron a confié être "bouleversé" et prêt "à aider aux premiers secours".

Alors qu'il s'agit du séisme le plus puissant jamais enregistré au Maroc, la France a promis de venir en aide au pays. Le président français a exprimé sa "vive émotion" et sa "profonde peine" provoquées par ce "terrible drame" au roi du Maroc Mohammed VI, dans une lettre dont l'AFP a consulté des extraits. Emmanuel Macron a présenté ses "condoléances et celles du peuple français" avant d'assurer que "la France se tient d'ores et déjà prête à mobiliser les moyens nécessaires pour répondre aux sollicitations éventuelles du Royaume du Maroc et apporter une assistance immédiate dans cette phase critique d'urgence et, lorsque le temps viendra, le soutien nécessaire à la reconstruction". Quelques Français se trouvaient sur la zone touchée par le séisme, ils sont actuellement "en contact étroit avec notre ambassade", a indiqué Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Franceinfo. Elle a également dit être "en contact avec les autorités marocaines. Nous sommes prêts avec des moyens qui sont prépositionnés". La porte-parole du quai d'Orsay précise que ces "forces" sont issues de la "protection civile" et seront présentes pour "identifier des personnes dans les décombres". D'autres moyens seront déployés par le gouvernement afin d'aider les équipes sur la zone touchée. Différentes associations françaises ont aussi annoncé leur appui, comme le Secours populaire, la Fondation de France ou encore la Croix-Rouge.

La menace d'une réplique

L'épicentre se trouvant dans une zone rurale montagneuse, avec des routes endommagées et des ponts détruits, les secours ont du mal à intervenir sur place. Des conditions difficiles auxquelles s'ajoute la menace d'une réplique d'ampleur, possible dans les heures et jours qui viennent.

La communauté internationale se mobilise

À l'international, une forte mobilisation se construit et attend désormais le feu vert de Mohammed VI pour intervenir. Les États-Unis ont affirmé se tenir "prêts à fournir toute l'assistance nécessaire alors que le Maroc réagit à cette tragédie". En Italie, la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a assuré la "volonté" de son pays "de soutenir le Maroc en cette situation d'urgence". L'Espagne a déclaré qu'elle pouvait envoyer "à la fois des équipes de secours, ce qui est en ce moment le plus important, mais aussi son aide pour la reconstruction, une fois que ce moment sera passé", a indiqué Jose Manuel Albares, ministre des Affaires étrangères. Au Royaume-Uni, on promet de venir en secours au Maroc "de toutes les manières possibles". Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a quant à lui "donné des instructions à tous les organes et forces gouvernementaux pour fournir toute l'assistance nécessaire au peuple marocain, y compris les préparatifs pour l'envoi d'une équipe d'aide dans la région".