D'étranges cercles sont apparus dans des centaines d'endroits sur la planète, des points communs ont mis les chercheurs sur une piste

On en trouve dans pas moins de 15 pays et sur trois continents différents. Leur origine commence à être connue.

Ils intriguent les scientifiques depuis plusieurs décennies et la réponse est peut-être toute proche. Même leur nom suscite la curiosité : les "cercles de fées" tels qu'ils ont été surnommés, ont été signalés sur plusieurs continents ces dernières années et les dernières investigations, qui ont nécessité l'aide précieuse des satellites, ont révélé un phénomène bien plus important qu'on ne le supposait.

De la Namibie à l'Australie, ces formations végétales méconnues ont été aperçues depuis l'espace. Ces étranges phénomènes peuvent prendre l'apparence de cercles ou d'hexagones. Pour les répertorier et mieux les étudier, une équipe de chercheurs espagnols a créé le premier atlas mondial visant à recenser l'apparition de ces "cercles de fées". Le verdict les a étonnés puisque pas moins de 263 zones de cercles de fées ont été découverts. Surprise, on en trouve dans pas moins de 15 pays et sur trois continents différents, de l'Afrique à l'Océanie en passant par l'Asie.

Loin de la Namibie où ils ont été découverts pour la première fois, ces mystérieux cercles s'étendent aussi par exemple au Sahara, à la Corne de l'Afrique, à Madagascar, dans le désert australien mais aussi en Asie du Sud et de l'Ouest. Partout, le même paysage intrigue les scientifiques : un amas de cercles et d'hexagones presque parfaits. Chaque cercle est composé d'une mince végétation. En leur centre comme autour d'eux, le paysage reste sec et lunaire avant d'être suivi quelques mètres plus loin d'autres cercles. Ces formes géométriques peuvent atteindre de 2 à plus de 10 mètres de diamètre.

Les dernières découvertes ont permis de cerner des points communs entre les régions qui les abrite. Il s'agit à chaque fois de régions arides, avec un sol sablonneux, des précipitations irrégulières et une présence d'eau très rare. Le sous-sol de toutes ces zones a été également étudié. On y retrouve là aussi un point commun : une faible teneur en nutriments. Mais cela ne résoud pas la question principale. Comment ces cercles se forment-ils ?

La question de l'origine de ces cercles demeure en réalité controversée. Pluie de météorite, présence de gaz ou de radioactivité naturelle... Ces nombreuses pistes ont déjà été écartées. A l'inverse, certains chercheurs assurent que les termites jouent un rôle décisif dans leur création et signalent que chacune des zones recensées abrite justement des populations connues de termites.

D'autres chercheurs rejettent cette hypothèse et évoquent un phénomène biologique avec des mécanismes d'auto-organisation et de défense. Les cercles se formeraient ou disparaîtraient en fonction du niveau de précipitations. Les nouvelles découvertes n'ont pas encore tranché le débat. Cependant, une chose est sûre : ces cercles de fées jouent un rôle clé dans les écosystèmes arides en augmentant la productivité de la végétation dans ces zones peu hospitalières.