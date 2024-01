Voici le meilleur pays où prendre sa retraite - il est très peu cher et se trouve en Europe !

Ce pays d'Europe, très peu cher, a été élu meilleur endroit où prendre sa retraite en 2024.

Une retraite au soleil, les doigts de pieds en éventail, dans un pays non loin de la France et avec un coût de la vie réduit... La formule semble quasiment impossible à réaliser. Et pourtant ! Le magazine américain Forbes a réalisé le classement des meilleurs pays où prendre sa retraite en 2024. Avec, parmi eux, un candidat qui se détache parmi les meilleures destinations.

Il existe en effet un mystère bien gardé au cœur de l'Europe, une énigme pour les personnes en quête du lieu idéal où savourer paisiblement une retraite bien méritée. Parmi les destinations évoquées par le prestigieux média, une île émerge des eaux de la mer Méditerranée, offrant un tableau envoûtant pour ceux qui osent s'y aventurer. Imaginez-vous sur des plages de sable fin, sous un doux soleil, avec un horizon parsemé de vestiges archéologiques et des eaux cristallines à perte de vue. Cette destination de rêve existe : il s'agit de la Grèce et plus spécifiquement de la Crète ! Mais pourquoi cette île est-elle devenue l'eldorado des retraités en Europe ?

La Crète est la cinquième plus grande île de la Méditerranée et dévoile des trésors inattendus. Des cités animées aux villages de montagne pittoresques, des plages de sable aux sommets enneigés, des étendues sauvages préservées aux oliveraies et vignobles ancestraux, la Crète a tout pour plaire. Mais au-delà des apparences, cette île cache des merveilles qui séduisent aussi les amateurs d'aventures. Car l'île ne se limite pas à ses plages ; elle offre également des montagnes propices au ski, dont le célèbre gouffre de Samariá, le plus long d'Europe. Des formations géologiques uniques ouvrent la porte à une multitude d'activités de plein air.

On pourrait s'attendre à ce qu'une île aussi paradisiaque soit accompagnée d'un coût de la vie exorbitant. Cependant, la Crète surprend avec l'un des coûts de la vie les plus bas en Europe, offrant en contrepartie une qualité de vie exceptionnelle. Avec un coût mensuel moyen de 1865 dollars pour un couple (environ 1700 euros), la Crète offre un cadre idyllique, des loisirs variés, une richesse culturelle et une qualité de vie exceptionnelle. Cette île méditerranéenne est donc, selon le classement établi par Forbes, bien plus qu'une destination de rêve : c'est l'endroit rêvé pour ceux qui recherchent une retraite enchantée, au soleil.