Des "preuves" sur l'origine du tir sur l'hôpital de Gaza ? Qui d'Israël, du Hamas, du Jihad a frappé ?

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'être à l'origine de la frappe qui a touché un hôpital du nord de Gaza et fait "au moins 200 morts" le 17 octobre. Mais l'Etat hébreu dit avoir des "preuves" de la responsabilité des groupes armés palestiniens.

Un "massacre" au onzième jour de guerre entre Israël et le Hamas. Une frappe aérienne s'est abattue sur l'hôpital Al-Ahli Arabi de la bande de Gaza faisant au moins 200 morts, dont la plupart sont des civils, selon un bilan du ministère de la Santé du Hamas. "Des centaines de victimes sont encore sous les décombres" et "au moins 500 personnes ont été tuées et blessées" ajoute le document du ministère. Dans une réaction quasi immédiate, le groupe islamiste palestinien a accusé l'armée israélienne d'être à l'origine du tir et qualifie la frappe sur l'hôpital de "nouveau crime de guerre de l'occupation" .

Mais Israël dément fermement être l'auteur de la frappe et renvoie la faute au Jihad islamique, un autre groupe armé palestinien. Et ce dernier indique être étranger à cette frappe. Toutes les parties au conflit se renvoient la responsabilité d'une des frappes les plus meurtrières depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.

"Il n'y a aucune excuse pour frapper un hôpital rempli de personnel médical et de civils" a lancé la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, qui estime que la "terreur du Hamas" plonge le conflit israélo-palestinien dans une nouvelle "spirale de violence".

Israël dit tenir des "preuves" de la responsabilité du Jihad islamique

La première réaction d'Israël a été la défense. "Nous n'avons pas frappé cet hôpital. Nous ne frappons intentionnellement aucune installation sensible, et certainement pas les hôpitaux. Nous sommes très conscients de la présence de civils", a ainsi déclaré auprès de CNN Jonathan Conricus, le porte-parole international de l'armée israélienne.

Non seulement de défendre son camp, Tsahal a assuré que la frappe sur l'hôpital Al-Ahli Arabi "a été causée par le tir d'une roquette du Jihad islamique ayant échoué". Le porte-parole Daniel Hagari dit appuyer son analyse "sur des renseignements, des systèmes opérationnels et des images aériennes, qui ont tous été recoupés" et avance que le tir de roquette a été lancé depuis un cimetière dans le but initial de s'abattre sur Israël.

Parmi les preuves qu'Israël indique disposer se trouve une retranscription entre deux dirigeants du Hamas qui évoquent un tir de roquette du Jihad islamique. Le tir en question aurait été lancé depuis un cimetière situé à l'arrière de l'hôpital Al-Ma'amadani, qui serait l'ancien nom de l'hôpital Al-Ahli touché par la frappe, d'après l'échange.

Israël estime d'ailleurs que l'hôpital n'a pas été touché par une frappe, mais par une explosion causée par l'échec du tir de roquette. L'armée israélienne a diffusé une vidéo censée prouver le bien fondé de son argument et la responsabilité du Jihad et du Hamas. Selon Tsahal, aucun cratère ou autre élément ne permet de prouver qu'une frappe aérienne est à l'origine de l'explosion de l'hôpital. Elle souligne également l'absence de dégâts structurel autour de l'établissement médical. Aucune vérification de ces éléments n'a été faite.

Quel est l'hôpital touché à Gaza ?

C'est l'hôpital Al-Ahli Arabi, un des 22 établissements médicaux présents au nord de Gaza, qui a été touché. Anciennement connu sous le nom d'hôpital Al-Ma'amadani, l'établissement est dirigé par des chrétiens anglicans, notamment le diocèse épiscopal de Jérusalem, servait de refuge aux Palestiniens depuis le début des frappes. Le même hôpital avait déjà été touché par des tirs de roquette le 14 octobre selon un communiqué de l'archevêque de Canterbury.