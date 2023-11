Ils savent comment faire revivre cet animal préhistorique et ont déjà des milliards pour le faire

Un projet scientifique financé à coups de milliards de dollars vise à faire renaître un animal préhistorique emblématique. Et les chercheurs sont très sérieux...

L'extinction est souvent perçue comme définitive : une espèce disparue, c'est une page tournée pour toujours. Mais aujourd'hui, avec les avancées scientifiques, cette réalité pourrait connaître un tournant radical. Des chercheurs envisagent sérieusement de faire revenir à la vie des espèces disparues, telles que le pigeon voyageur, le tigre de Tasmanie et même le mammouth laineux.

Ce mouvement, connu sous le nom de "désextinction", utilise des techniques biotechnologiques avancées pour tenter de redonner vie à certaines espèces. Les projets de désextinction soulèvent diverses controverses, notamment l'inquiétude de ramener des espèces dangereuses, rappelant le scénario d'un certain "Jurassic Park". Cependant, le processus envisagé n'est pas de faire renaître des dinosaures, mais plutôt des espèces dont l'ADN est mieux préservé et dont les parents proches sont encore parmi nous.

Le mammouth laineux, espèce de pachyderme préhistorique qui s'est éteint il y a environ 10 000 ans, se trouve au cœur de ces projets ambitieux. Il y a quelques années, des scientifiques ont récupéré de l'ADN dans des carcasses congelées et parfaitement conservées, en Sibérie. Aujourd'hui, l'entreprise scientifique "Colossal" (car l'extinction est un "problème colossal" pour le monde) propose déjà de l'utiliser pour faire revenir les mammouths dès 2027 !

Le projet phare de Colossal, financé à coups de milliards de dollars, vise en réalité à recréer un éléphant résistant au froid, doté des principaux traits biologiques du mammouth laineux. L'animal aura l'apparence, le comportement et les fonctions écologiques du mammouth. "Pour mettre fin à l'extinction afin d'améliorer l'avenir génétique de l'humanité et la santé de la planète, il faut d'abord penser au-delà de ce que les gens pensent être impossible", écrivent les porteurs de ce projet.

Colossal, qui a listé 10 bonnes raisons de faire revenir l'animal préhistorique, espère en effet atteindre plusieurs objectifs environnementaux. Le retour du mammouth permettrait selon eux de redonner vie à des écosystèmes perdus et de créer une nature plus résiliente face aux activités humaines. Cette avancée génétique permettrait d'améliorer la résistance des organismes contre le changement climatique ou de trouver des alternatives à l'extinction de certaines espèces, comme les éléphants.

Leur technique repose sur l'édition génétique (CRISPR) pour insérer des gènes de mammouth dans l'ADN de leurs parents vivants les plus proches, ainsi que sur des méthodes de reproduction en captivité. En résumé, les scientifiques souhaitent transférer un embryon "hybride" de mammouth laineux dans une éléphante d'Afrique ou d'Asie, deux espèces menacées, pour arriver à leurs fins.

Pour devenir des parents de substitution, les éléphants africains ont l'avantage de la taille, quand ceux d'Asie sont les cousins vivants les plus proches du mammouth laineux et donc ceux qui ont le plus de gènes en commun (ils ont même existé en même temps sur le même continent).

Colossal envisage non seulement de sauver ces éléphants de l'extinction, mais aussi d'établir un lien entre les sciences génétiques et le changement climatique. Son projet est pensé comme la "fusion entre la génétique et l'esprit de découverte" et vise déjà à ralentir la fonte du pergélisol arctique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et restaurer la steppe à mammouth, un écosystème ancien.