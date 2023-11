Marre de la baguette molle ? Votre pain sera croustillant avec un simple geste, même s'il sort du congélateur

En faisant ça, votre pain reste croustillant et avec une mie moelleuse.

Le pain fait partie du patrimoine français. Chacun a sa boulangerie ou son pain préféré, plus ou moins cuit mais toujours si possible croustillant et à la mie moelleuse. Cependant, avec l'augmentation des prix et la nécessité de lutter contre le gaspillage alimentaire, la conservation du pain est devenue un défi majeur dans de nombreux foyers. L'une des solutions est évidemment de le congeler. Attention, ce geste anodin ne l'est pas tant que ça, et nécessite quelques précautions afin de garder le pain frais et savoureux mais aussi sans risque pour la santé. Vous pouvez ainsi le conserver jusqu'à 6 mois. Les astuces ci-dessous peuvent aussi être intéressantes pour conserver votre pain frais plus longtemps mais elles sont particulièrement adaptées en cas de congélation de votre pain.

Premier conseil : veillez à emballer votre pain. Si vous avez l'habitude de couper votre baguette en deux et de la glisser comme ça dans votre congélateur, c'est une erreur qui peut avoir des conséquences pour votre santé. Les bactéries présentes dans votre congélateur, par exemple sur ses parois, pourraient venir s'installer sur votre pain et vous rendre malade.

La solution est simple. Après avoir coupé votre pain, glissez-le dans un sac congélation, une boîte hermétique ou emballez-le dans du film alimentaire. Lorsque vous fermez l'emballage, assurez-vous de chasser l'air autant que possible. Respecter cette étape a deux autres avantages. Cela va éviter à votre pain de s'imprégner de toutes les mauvaises odeurs présentes dans votre appareil et donc d'avoir mauvais goût, mais cela va aussi lui éviter de s'assécher.

Pour garder votre pain moelleux jusqu'à 6 mois au congélateur, il est également important de le mettre quand il est encore frais, mais pas trop frais non plus. Si vous venez de l'acheter et qu'il est encore chaud, attendez qu'il refroidisse pour le congeler. En ce qui concerne la température du congélateur, assurez-vous qu'elle est réglée à une température minimale de -18 °C. Enfin, une règle importante reste à suivre : ne recongelez jamais du pain qui a déjà été décongelé. Ca ne coûte rien de le rappeler !

Vous voulez désormais décongeler votre pain ou conserver votre pain frais plus longtemps ? Trois solutions existent : à l'air libre, au four ou au grille pain. L'idéal est de le sortir la veille au soir, ou une heure avant de le consommer, de l'envelopper dans un torchon et de le laisser décongeler à température ambiante. Si vous avez oublié de le sortir, décongelez-le simplement au four 5 minutes à 200 degrés ou au grille pain.