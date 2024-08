Iran-Israël : un début de guerre imminent ? La crainte d'une attaque s'amplifie

Au Proche-Orient, une guerre pourrait éclater entre l'Iran et Israël. Les dernières déclarations laissent entendre qu'une attaque semble imminente.

Dernières informations

11:56 - L'Iran menace un peu plus Israël d'une offensive L'Iran a rejeté mardi l'appel de pays occidentaux à renoncer à ses menaces contre Israël, affirmant qu'il ne demanderait pas "l'autorisation" de riposter contre son ennemi juré qu'il accuse d'avoir assassiné le chef du Hamas palestinien Ismaïl Haniyeh sur son sol. "La République islamique est déterminée à défendre sa souveraineté" et "elle ne demande pas l'autorisation de quiconque pour utiliser ses droits légitimes", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. 11:01 - Pourquoi une guerre pourrait-elle éclater entre l'Iran et Israël ? Alors que la tension est à son comble au Proche-Orient, l'origine de l'accélération du conflit est liée aux assassinats du chef du Hamas (mouvement terroriste palestinien), Ismaïl Haniyeh, et du chef militaire du Hezbollah (groupe paramilitaire terroriste libanais), Fouad Chokr, fin juillet. Ces deux morts sont attribuées à Israël, même si le pays n'a jamais confirmé avoir été l'auteur des tirs mortels contre ces deux dirigeants. Cela fait cependant peu de doutes puisque cela est considéré comme des représailles après l'attaque sanglante du Hamas contre Isräel le 7 octobre dernier.

Washington prévoit "une série d'attaques conséquentes", pouvant intervenir dès "cette semaine", de la part de l'Iran et de groupes armés alliés tels que le Hezbollah au Liban sur Israël. Les inquiétudes face à une escalade militaire au Proche-Orient s'amplifient, après la multiplication des menaces de l'Iran et de ses alliés contre Israël. L'assassinat par le renseignement israélien d'Ismaïl Haniyeh, dirigeant du Hamas, lors d'une visite en Iran pour l'intronisation du nouveau président, a conduit Téhéran à promettre une réponse forte. L'Agence de presse de la République islamique, qui est sous l'autorité du ministère de la Culture et de l'Orientation islamique, a publié un tweet montrant un missile avec la légende : "Tout est prêt !". Un signe supplémentaire de la montée des tensions dans la région.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré que son pays avait le "droit de répondre" à toute agression contre lui. Le porte-parole du ministère des Affaires Étrangères iranien, Nasser Kanaan, avait annoncé le 4 août que bien que "[l'Iran) ne soit pas intéressé par l'escalade des conflits régionaux, il est nécessaire de punir" Israël. Selon le site d'information Axios, citant deux sources anonymes, l'Iran est prêt à attaquer directement Israël en représailles à l'assassinat du chef politique du Hamas et il est probable qu'il le fasse dans les jours qui viennent. Plusieurs pays européens ont demandé à Téhéran d'y "renoncer".

Désaccords en Iran, Israël se tient prêt

Une attaque pourrait avoir lieu avant les négociations sur les otages et le cessez-le-feu à Gaza prévues pour ce jeudi 15 août. Un timing qui pourrait compromettre les pourparlers. La situation reste cependant "fluide" en raison de désaccords au sein du leadership iranien. Les services de renseignement israéliens estiment que l'Iran n'a pas encore décidé du calendrier et de la nature de sa riposte. La pression internationale et les débats internes pourraient pousser le Guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, à reporter voir à restreindre les mesures de rétorsion à l'encontre d'Israël.

Israël n'a pas commenté la mort d'Ismaïl Haniyeh, mais avait promis de détruire le Hamas après l'attaque sans précédent menée par le groupe terroriste le 7 octobre sur son sol, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a affirmé que son pays était prêt à faire face "à l'Iran et ses sbires sur tous les fronts". Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a informé son homologue américain Lloyd Austin des préparatifs militaires iraniens suggérant une attaque imminente. Washington a ainsi ordonné le déploiement d'un sous-marin lance-missiles dans la région.