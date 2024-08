Elon Musk en place dans un futur gouvernement Trump ? Un échange de camaraderie aux airs de campagne présidentielle

Elon Musk a interviewé Donald Trump sur X. Soutien du milliardaire pour la course à la Maison-Blanche, il pourrait vouloir se retrouver, en cas de victoire en novembre, aux côtés de l'ancien président.

Elon Musk a interviewé Donald Trump sur X pendant près de deux heures ce lundi. Elon Musk fait partie des grands soutiens de l'ancien président dans sa course à la Maison-Blanche. "Je pense que nous sommes à un tournant du destin de la civilisation et je pense que nous devons prendre le bon chemin. Et je pense que vous êtes le bon chemin", a affirmé le patron de X au cours de l'échange, qui a pris du retard dû à une prétendue "attaque massive", selon le patron de Tesla.

A son aise, Donald Trump n'a pas hésité à marquer ses thèmes de campagne, avec parfois des propos très forts. Il a notamment assuré que s'il était réélu, il mettrait en place "la plus grande déportation de l'histoire". Elon Musk en a même rajouté une couche : "Nous avons des gens qui affluent comme si c'était une apocalypse zombie". Les deux hommes ont également mis l'accent sur "le risque d'une troisième guerre mondiale" qui est selon eux non-négligeable au vu de "l'escalade nucléaire".

Celui qui a précédé Joe Biden a aussi ironisé sur le changement climatique, écartant une nouvelle fois le sujet de ses préoccupations, en déclarant que la montée des océans se traduirait par "plus de propriétés en bord de mer". L'ancien président a par ailleurs vanté ses relations avec Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, qu'il estime être "au sommet de leur art". Il assure que ces dirigeants souvent vus comme des dictateurs ont simplement "une forme différente d'amour" pour leur pays.

L'interview a ainsi vite pris un air d'entretien de campagne entre deux milliardaires aux idées très proches. Le propriétaire de Space X semble même avoir candidaté pour un poste dans l'administration Trump, si ce dernier se retrouvait élu en novembre. Il a affirmé qu'il aimerait prendre part à une commission qui "s'assurerait que l'argent des contribuables est dépensé à bon escient". Une proposition alléchante pour l'ex-chef d'Etat qui a alors complimenté son interlocuteur : "Vous êtes le meilleur réducteur de coûts", a-t-il déclaré en référence aux vagues de licenciements chez X.

Kamala Harris décriée, les démocrates ripostent

Cet entretien n'a pas du tout été apprécié par les démocrates. Elon Musk ayant en plus qualifié Kamala Harris, qui a pris la place de Joe Biden pour tenter de briguer en novembre le poste de présidente, de candidate "d'extrême gauche". Donald Trump, a, pour sa part affirmé que le renoncement de Joe Biden était "un coup d'Etat".

Joseph Costello, porte-parole de la campagne de Kamala Harris, a critiqué un tel échange : "Toute la campagne de M. Trump est au service de gens comme Elon Musk et lui-même - des riches égocentriques qui vendront la classe moyenne et qui ne pourront pas organiser un livestream en 2024".