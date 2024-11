Mandat d'arrêt de la CPI contre Nétanyahou : la France est tenue d'arrêter le Premier ministre israëlien

15:01 - Nétanyhaou réagit au mandat d'arrêt et qualifie la CPI d'"antisémite"

Le Premier ministre israélien a réagi à la décision de la Cour pénale internationale, dans un communiqué, en comparant les mandats d’arrêt à un nouveau "procès Dreyfus". Le Premier ministre israélien a par ailleurs qualifié la Cour d'"antisémite". "Israël rejette avec dégoût les actions et accusations absurdes et mensongères" de la CPI, qualifiée d'institution "politiquement biaisée et discriminatoire". Benjamin Nétanyhaou estime qu'il n'y a pas de guerre "plus juste" que celle menée par Israël depuis le 7 octobre 2023, "après le plus grand massacre commis contre le peuple juif depuis la Shoah". Le Hamas de son côté a salué une "une étape importante vers la justice".