Fusillade dans une école du Wisconsin (États-Unis) : plusieurs morts, une suspecte... ce que l'on sait

Le principal suspect de cette fusillade survenue dans une école chrétienne de Madison, dans le Wisconsin, était mineur. Il a été abattu. Il pourrait s'agir d'une fille.

Nouveau drame en milieu scolaire aux États-Unis. Ce lundi 16 décembre, une fusillade a eu lieu dans une école du Wisconsin. L'établissement scolaire serait une école chrétienne de Madison. Le bilan, initialement élevé à cinq morts, serait finalement de trois morts, dont le principal suspect. Abattu, le tireur présumé serait mineur, élève de l'école chrétienne Abundant Life, lieu de la fusillade, a déclaré le chef de la police Shon Barnes, dont CNN se fait l'écho. Alors que l'école affirme sur son site compter 390 élèves, de la maternelle au lycée, la fusillade se serait "limitée à un seul espace" de l'établissement, sans que ne soit précisé s'il s'agissait d'une classe ou d'un couloir. Par ailleurs, si Shon Barnes a dit ne pas souhaiter, à ce stade, donner l'âge ou le sexe du tireur présumé, un responsable des forces de l'ordre aurait affirmé à CNN que le suspect serait en réalité une suspecte.

Deux blessés entre la vie et la mort

Selon une source policière, le tireur présumé aurait utilisé un pistolet de 9 mm et tué donc deux personnes. Le chef de la police, Shon Barnes, a, lui, précisé que les deux victimes seraient un enseignant et un élève. Par ailleurs, au moins six autres personnes ont été blessées durant la fusillade. Parmi elles, "deux étudiants se trouvent dans un état critique à l'hôpital. Leurs blessures sont considérées comme mettant leur vie en danger", a-t-il précisé. Les pompiers ont pour leur part indiqué qu'au moins sept personnes avaient été transportées dans des hôpitaux de la région après la fusillade : quatre à l'hôpital St. Mary et trois à l'hôpital de l'Université du Wisconsin.

À ce stade de l'enquête, si le tireur semble avoir été identifié, les forces de l'ordre n'ont pas réussi à déterminer son mobile. Un peu avant 15 heures, heure locale (soit 22 heures à Paris), les forces de l'ordre précisaient que les élèves qui avaient été mis en sécurité au moment de la fusillade étaient désormais remis à leurs proches et que la situation était sous contrôle. "Il n'y a aucune autre menace ou danger pour la communauté", a insisté en conférence de presse Shon Barnes. De son côté, la Maison Blanche a fait savoir dans un communiqué que le président Joe Biden avait été informé et que la situation était suivie de près.