Bruel, Affleck, Hilton, Hamill, Moore... Des dizaines de stars perdent leurs maisons à Los Angeles

Los Angeles est menacé par de violents incendies. Alors que la situation peine à être enrayée, de nombreux acteurs et personnalités ont été contraints d'évacuer leur maison.

La ville de Los Angeles est une nouvelle fois cernée par les flammes. La mégalopole fait face à l'un des épisodes de vents les plus intenses depuis plus d'une décennie. Avec une puissance de 160mk/h, cet air chaud et sec venu de l'Utah est entré en contact avec une végétation tout aussi déshydratée, en raison des pics de chaleurs survenus en Californie. Un cocktail détonnant, coupable de la multiplication des incendies dans la zone.

Face à cet épisode catastrophique dont le bilan s'élève à au moins cinq morts, le quartier de Hollywood a reçu l'ordre d'évacuer. Au total, plus de 100 000 habitants ont été contraints de fuir, laissant derrière eux environ 15 000 bâtiments détruits.

Parmi les évacués, se trouve l'acteur star de Gone Girl, Ben Affleck. Le réalisateur a en effet été prié de faire demi-tour par les autorités alors qu'il tentait de rejoindre sa toute nouvelle maison à 20,5 millions de dollars sur les hauteurs de Pacific Palisades. Située dans le même quartier huppée, la villa de Mark Hamill, connu pour son rôle de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, a également dû être évacuée.

De son côté, l'actrice Jamie Lee Curtis a confié sur Instagram qu'elle et sa famille avaient dû fuir la zone en urgence, le 8 janvier. "Ma famille est en sécurité. Beaucoup de mes amis vont perdre leur maison. Beaucoup d'autres communautés aussi", a-t-elle déclaré. Un récit similaire à celui de l'interprète, actrice et réalisatrice Mandy Moore qui "prie pour tous les habitants de notre belle ville" sur l'application. Autre star et femme d'affaires à avoir perdu sa maison : Paris Hilton, qui a raconté aux médias avoir vu son domicile brûler à la télévision en direct.

Mais au milieu de ces riverains américains, se trouve également le chanteur Patrick Bruel, propriétaire d'un pied-à-terre dans la zone de Pacific Palisades. Ce mercredi, face à l'inquiétude grandissante de ses fans, le Français a pris la parole sur Instagram : "Merci mes amis pour tous vos messages concernant ce désastre à Los Angeles. Juste pour vous rassurer, il n'y avait personne dans la maison et les enfants sont en sécurité. À l'heure qu'il est, il est impossible de savoir si la maison est toujours debout. Une partie de Pacific Palisades et de ses alentours partent en fumée. C'est apocalyptique. Il y aura des dégâts matériels considérables à constater une fois la zone accessible, mais pour le moment, mes pensées se tournent vers les pompiers courageux et ceux qui sont prisonniers des flammes. Force à tous !"