Trêve à Gaza : des doutes émergent sur les libérations d'otages prévues ce samedi

Une nouvelle libération d'otages est prévue ce samedi 8 février dans le bande de Gaza, mais le Hamas n'a toujours pas précisé le nombre, ni les noms des personnes devant être rendues. De quoi instaurer le doute sur la réalisation de l'échange...

Le cinquième échange entre des otages israéliens du Hamas et prisonniers palestiniens d'Israël est prévu ce samedi 8 février. Mais à quelques heures de l'événement, des doutes surviennent sur la libération des prochains otages. Alors que le groupe islamiste avait pris l'habitude de communiqué le nombre et le noms des otages devant être rendus à Israël, aucune information n'a été fournie ce vendredi 7 février. Même les détails pratiques de l'échange comme le lieu et l'heure de la remise des individus n'ont pas été précisés. D'après le journal Times of Israël, le Hamas est bel et bien censé donner ces informations à l'Etat hébreu dans l'après-midi de ce vendredi. De son côté, Channel 12 News indique que le gouvernement israélien fait pression sur le groupe islamiste pour qu'il libère Shiri Bibas et ses deux enfants, Ariel et Kfir qui étaient âgés de 4 ans et 8 mois au moment de leur capture, lors de l'attaque du 7 octobre 2023. L'otage pourrait être l'une des dernières femmes retenues par le Hamas et il pourrait en être de même pour les enfants. Le mari et le père de ces otages, Yarden Bibas, âgé de 35 ans, a été libéré aux côtés de deux autres homme, dont le Franco-israélien Ofer Kalderon, samedi dernier. Sur les 33 Israéliens libérables pendant la première phase de la trêve qui a début le 19 janvier, 18 ont été libérés en échange de 600 prisonniers palestiniens. Il en reste donc un peu moins de la moitié, mais le porte-parole du gouvernement israélien a annoncé, le 27 janvier, que huit des 33 otages étaient morts. "Les familles ont été informées de la situation de leurs proches" avant le retour des dépouilles, a-t-il affirmé. L'armée israélienne avait anticipé le décès de certains otages, promettant tout de même de ramener les corps aux familles, mais elle avait fait une estimation moins importante du nombre de morts. Reprise des négociations, mais nouvelles complications Les négociations de la trêve ont repris lundi 3 février pour organiser la seconde phase du cessez-le-feu qui vise à la libération des derniers otages et la fin définitive de la guerre. Lesdites négociations sont indirectes entre Israël et le Hamas et passent par Washington et le Qatar. Mais quelques jours après la reprise des négociations, les déclarations de Donald Trump ont pu mettre un frein aux échanges. Le président américain a déclaré, aux côtés du Premier ministre israélien, vouloir prendre le contrôle de Gaza pour reconstruire l'enclave et en faire une "nouvelle Côte d'Azur". Des propos qui ont été vivement critiqué par les forces palestiniennes et leur soutien. De son côté, Israël a dit préparer un plan pour un départ "volontaire" des Gazaouis.

Dernières mises à jour

17:32 - Une absence d’information qui inquiète "Nous n’avons aucune information" sur la liste des otages libérables, a indiqué un porte-parole du Forum des familles d’otages à l’AFP. Un manque d’information qui inquiète, surtout après les récentes déclarations controversées de Donald Trump. Le président américain s’est placé au centre des négociations et ces déclarations peuvent avoir eu un impact négatif sur la volonté du Hamas de respecter les causes de l’accord de trêve. Donald Trump a affirmé que la bande de Gaza "pourrait perte remise aux États-Unis par Israël à la fin des combats", afin d’en faire la "Côte d'Azure du Moyen-Orient". Il a également émis l’idée que les Palestiniens pourraient être déplacés dans les pays voisins. Des déclarations qu’il ne retire pas, y compris après avoir provoqué l’indignation à l’international. Emmanuel Macron, et son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi ont averti que "tout déplacement forcé de la population palestinienne à Gaza comme en Cisjordanie serait inacceptable". 17:18 - Aucune information sur les otages qui doivent être libérés demain Lors des dernières libérations d’otage, les noms ainsi que l’horaire et le lieu de remise étaient publics. Alors que des otages doivent être libérés demain, avec en échange la libération de prisonniers palestiniens, aucune information n’a été rendue publiques. De quoi inquiéter les familles des otages, qui attendent toujours la liste des noms des otages qui doivent être libérés demain, conformément à l’accord passé entre Israël et le Hamas. Celle-ci doit être publiée dans l’après-midi, mais le temps passe et toujours rien. Trois prisonniers doivent être libérés, et le gouvernement israélien demande à ce que ce soit Shiri Bibas et ses deux enfants, une semaine après la libération du père de famille.

Ce que contient cet accord de trêve

La trêve entre Israël et le Hamas, la deuxième depuis l'attaque du 7 octobre 2023, a commencé le dimanche 19 janvier 2025 à 11h15 (10h15 heure française), avec trois heures de retard, le Hamas reconnaissant un contretemps "pour des raisons techniques sur le terrain". Depuis, 18 otages ont été libérés : neuf femmes et neuf hommes, dont cinq Thaîlandias et un Franco-israélien. L'otage Ofer Kalderon a été rendu le samedi 1er février, mais le deuxième otage français, Ohad Yahalomi, est toujours retenu. Théoriquement, les enfants et les femmes devaient être les premières personnes libérées par le Hamas, mais l'Israélienne Shiri Bibas et des ses deux enfants sont toujours parmi les otages alors que son mari a été libéré.

Israël et le Hamas se sont mis d'accord sur la première phase d'un accord qui en compterait trois selon le Premier ministre qatari qui a participé aux négociations. Cette phase consiste en l'échange d'une partie des otages et de prisonniers à intervalles plus ou moins réguliers pendant six semaines. Au total, cela concerne 33 otages israéliens et 1 900 prisonniers palestiniens. La première partie de la trêve prévoit aussi le retrait des troupes israéliennes de certains corridors et espaces pour permettre le retour des civils gazaouis. "Une livraison d'aide humanitaire partout dans la bande de Gaza permettant l'entrée d'équipements de première nécessité notamment pour les personnes déplacées qui ont perdu leur logement à la suite de la guerre, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux, centres de santé et autres" sont également au programme de cette première phase.

Les phases deux et trois restent floues à ce stade. Elles "seront finalisées lors de la mise en œuvre de la première phase", a indiqué le Premier ministre. La trêve est donc l'occasion de poursuivre les négociations entre les deux parties au conflit, notamment celles sur de nouveaux échanges d'otages et de prisonniers. Le Hamas et Israël se seraient enfin mis d'accord sur la libération de 296 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité lors de la prochaine phase, dont 236 doivent être déportés, soit vers le Qatar, soit en Turquie.

Washington, principal allié d'Israël, comme les autres membres du G7, ont ainsi encouragé les belligérants à aller plus loin et à négocier une paix durable dans un communiqué publié mis janvier : "Nous demandons instamment à toutes les parties de négocier de manière constructive les phases subséquentes de l'accord, pour garantir sa pleine mise en œuvre et la fin définitive des hostilités". Mais rien ne garantit la réussite des prochaines négociations, pas plus qu'un cessez-le-feu définitif. Le gouvernement israélien a accepté cet accord permettant de libérer les otages, mais a fait savoir sa volonté de reprendre le combat jusqu'à l'extermination du Hamas.