Une trêve annoncée à Gaza avec une certitude sur le sort des otages

Après 15 mois de guerre, un second accord de cessez-le-feu à Gaza a été accepté mercredi soir par le Hamas et Israël. Un échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens est également prévu.

Les discussions se sont accélérées ces dernières heures au Qatar. Plus de 15 mois après le début de la guerre à Gaza, un accord de trêve a été approuvé ce mercredi par le Hamas et Israël. Une première depuis le seul et unique cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne en novembre 2023. Il avait duré une semaine et permis à l'époque l'échange de prisonniers du Hamas contre des otages israéliens.

Outre la trêve, l'accord comporte d'ailleurs là encore un point portant sur l'échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens, le Hamas et son allié du Djihad islamique étant "parvenus entre eux à un accord", a salué une source proche des négociateurs réunis à Doha, relaie Le Parisien. "Nous avons un accord sur les otages au Moyen-Orient. Ils seront libérés sous peu, merci !" a dans la foulée de l'annonce réagi le président élu Donald Trump sur les réseaux sociaux.

Si plus d'informations devraient être livrées mercredi soir par le Premier ministre qatari, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, qui doit tenir une conférence de presse à une heure pour le moment indéterminée, les hauts responsables de l'État hébreu doivent encore signer définitivement l'accord. Une réunion devrait être organisée jeudi, croit savoir la chaîne israélienne N12, en vue d'une ratification de l'accord d'ici la mi-journée, heure locale.

33 otages libérés au compte-gouttes durant les 42 prochains jours

Concernant les otages, 33 devraient être remis aux autorités israéliennes lors d'une première phase qui verra aussi la libération d'un millier de prisonniers palestiniens aujourd'hui détenus dans les geôles de l'État hébreu. Du côté des otages, les enfants et les femmes seront libérés en priorité par le Hamas. De premières libérations sont espérées à compter de dimanche ou lundi. Une libération au compte-gouttes est toutefois prévue. La première phase de l'accord s'étendant sur 42 jours, N12 affirme que 19 des 33 otages seront libérés au cours des 35 premiers jours par groupe de trois ou quatre personnes. Les 14 otages seront remis aux autorités israéliennes au cours de la dernière semaine.

En parallèle de ces échanges, ce sont quelque 600 camions d'aide humanitaire qui seront autorisés à rentrer, sans gêne de la part des Israéliens, dans la bande de Gaza pour venir en aide à la population palestinienne particulièrement affectée par les combats qui font rage depuis octobre 2023 et la riposte de l'État hébreu contre le Hamas après l'attaque du 7 octobre. Les soldats israéliens seront invités, durant cette trêve, à se retirer petit à petit de l'enclave palestinienne. Le départ de l'armée israélienne de certains points stratégiques, comme le corridor de Netzarim (centre de la bande Gaza) et de certains endroits du corridor de Philadelphie (entre l'enclave palestinienne et l'Égypte), est prévu. À noter enfin que durant cette première phase, des négociations auront lieu, avec comme objectif la libération des derniers otages, à savoir pour la plupart des soldats israéliens.