Israël-Hamas : combien d'otages sont encore en vie ?

Plusieurs dizaines d'otages présumés vivants sont toujours retenus à Gaza. En échange de prisonniers palestiniens, deux phases de libération pourraient avoir lieu pour leur permettre de retrouver leur liberté.

L'accord de trêve trouvé mercredi entre Israël et le Hamas prévoit la libération d'otages présumés vivants, captifs à Gaza. Le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, et le président américain Joe Biden ont détaillé cet accord avec tout d'abord, la libération de 33 otages vivants en échange de prisonniers palestiniens dans une première phase. Une potentielle deuxième phase pourrait avoir lieu, pour permettre aux 27 autres otages d'être libérés, selon le président américain.

Au total, 60 otages seraient encore en vie. La majorité des otages présumés encore vivants à Gaza ont été enlevés au Kibboutz Nir Oz ou au festival de musique Nova. Pour rappel, au moins 370 personnes ont été massacrées lors de la rave party du Nova, alors que 3 000 participants s'étaient donné rendez-vous pour faire la fête.

2 enfants parmi les 60 otages présumés vivants

Le 7 octobre 2023, 251 personnes ont été emmenés depuis le sud d'Israël, vers Gaza par le Hamas. 117 d'entre elles ont été libérés pendant la seule trêve du conflit. Désormais, 94 personnes sont toujours en captivité, mais 34 d'entre elles ont été déclarées mortes par l'armée israélienne.

Comme l'a indiqué l'AFP, parmi les 60 personnes présumées vivantes, "53 sont des israéliens, dont au moins 22 binationaux, six sont Thaïlandais et un Népalais. Parmi eux, 48 sont des hommes et 10 des femmes, dont cinq soldates", ainsi que deux enfants, les frères Kfir et Ariel, enlevés à huit mois et quatre ans.

De rares preuves fournies par le Hamas et le Jihad islamique

Depuis cette fameuse trêve, en novembre 2023, sept otages supplémentaires ont retrouvé la liberté, grâce à des opérations de sauvetage de l'armée israélienne. En réalité, il n'existe aucune preuve tangible qui permette d'assurer avec certitude que les 60 otages présumés vivants le sont toujours en ce début d'année 2025.

Dernièrement, le Hamas et le Jihad islamique ont publié des vidéos montrant certains otages, Matan Zangauker (25 ans), Edan Alexander (20 ans), Sacha Trupanov (29 ans) et Liri Albag (19 ans), en vie. Elles font parties des très rares preuves. Les deux organisations ont aussi annoncé plusieurs décès d'otages, sans que ces informations n'aient pu être confirmées et vérifiées avec exactitude par Israël.

Pour rappel, certains otages étaient déjà décédés lors de leur arrivée à Gaza, en octobre 2023. "Au moins 30 otages capturés vivants sont morts à Gaza", précise l'AFP. Trois ont été tués par erreur par l'armée israélienne, cette même armée qui accuse le Hamas d'en avoir exécutés six à la fin du mois d'août 2024, Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi et Ori Danino, retrouvés morts par des soldats dans un tunnel de Rafah.