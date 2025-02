Crash à Toronto : un avion atterrit sur le dos, plusieurs blessés

Spectaculaire atterrissage raté à Toronto. Un avion de ligne de la compagnie Delta Airlines a fini sa course sur le dos. Il y aurait plusieurs blessés.

Au moins huit personnes auraient été blessées dans le crash de l'avion de la compagnie Delta Airlines ce lundi 17 février 2025. Un enfant et deux adultes, parmi ces blessés, se trouveraient dans un état grave. L'accident s'est produit alors que l'avion en provenance de Minneapolis atterrissait sur la piste de l'aéroport de Pearson, à Toronto, rapporte CTV News.

Les passagers ont terminé la course la tête en bas puisque l'avion s'est finalement posé sur le dos. Les images sont impressionnantes. "Les équipes d'urgence sont sur place. Tous les passagers et membres d'équipage sont sur place", assure de son côté l'aéroport sur X. L'administration fédérale de l'aviation américaine affirme que 80 personnes ont été évacuées de l'avion.

Si les circonstances exactes de l'accident n'ont pour l'heure pas été précisées, les images montrent une piste enneigée. D'importantes chutes de neige avaient d'ailleurs été signalées sur X par l'aéroport dimanche. "Au total, nous avons eu 53,6 cm de neige la semaine dernière. Pour mettre les choses en perspective, c'est plus que les 47,6 cm que nous avons reçus en janvier, décembre et novembre réunis." Selon CTV News, les passagers d'autres vols au départ de Toronto auraient été avertis de retards en raison du vent, et non à cause du crash.