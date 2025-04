Santé du Pape François : ce petit détail remarqué à Pâques, lors de la bénédiction urbi et orbi

Alors que son apparition pour la bénédiction Urbi et Orbi restait incertaine en raison de son état de santé, le pape est finalement apparu au balcon du Vatican, dimanche 20 avril.

Le pape François a fait une apparition inattendue ce dimanche 20 avril au balcon de la basilique Saint-Pierre, après une incertitude concernant sa présence en raison de son état de santé. Assis dans un fauteuil roulant, le souverain pontife de 88 ans a salué les milliers de catholiques rassemblés sur la place Saint-Pierre et leur a souhaité de "joyeuses Pâques".

Bien qu'il soit encore en convalescence après une pneumonie grave, il est à noter que le pape est apparu sans assistance respiratoire visible, un détail marquant, après l'avoir souvent portée depuis sa sortie de l'hôpital lors de sorties publiques de dernières minutes.

Des difficultés pour parler

En raison de ses difficultés à parler, il a délégué la lecture de la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à un collaborateur. Dans son message, François a dénoncé la "situation humanitaire dramatique" à Gaza et réitéré son appel au cessez-le-feu, tout en mettant en garde contre la montée de l'antisémitisme à l'échelle mondiale. "Face à la cruauté des conflits qui impliquent des civils sans défense, qui s'en prennent aux écoles et aux hôpitaux ainsi qu'aux agents humanitaires, nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier que ce ne sont pas des cibles qui sont touchées, mais des personnes avec une âme et une dignité", a-t-il défendu.

Cette apparition survient après une Semaine sainte où le pape a dû déléguer la majorité des cérémonies, y compris le Chemin de Croix et la veillée pascale. C'est la première fois depuis son élection en 2013 que le pape a dû manquer la plupart des événements de la Semaine sainte.

Un programme très allégé pour la Semaine sainte

Pour son unique apparition publique de la Semaine sainte, le pape François s'est rendu jeudi dans une prison romaine, où il a rencontré près de 70 détenus, un geste qu'il répète chaque année. Cependant, cette année, contrairement aux traditions passées, il n'a pas participé au rituel du lavement des pieds, qu'il effectue habituellement pour commémorer le geste du Christ envers ses disciples, en raison de son repos médical de deux mois. Lorsqu'un journaliste lui a demandé comment il vivait cette Pâques, le pape, visiblement essoufflé, a simplement répondu : 'Je le vis comme je peux.'"

Cependant, il avait fait une brève apparition samedi à la basilique pour prier et saluer les fidèles. Ce dimanche, François a également reçu en privé le vice-président américain JD Vance, dans une rencontre de courte durée, deux mois après ses critiques à l'égard de la politique migratoire de l'administration Trump.

Malgré ses absences, le pape reste une figure centrale pour les catholiques, qui étaient nombreux à participer aux célébrations de Pâques sur la place Saint-Pierre.