Sur le plateau de Quotidien, ce mercredi 25 novembre, la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Mailfert, est revenue sur le départ de la compagne de Jordan Bardella.

Elle clarifie la situation. Depuis une dizaine de jours, Anne-Cécile Mailfert est confrontée à deux polémiques. La première est liée à son passage sur franceinfo où elle avait quitté le plateau subitement. La raison : alors qu'elle était invitée pour parler de l'affaire Gérard Depardieu, la présentatrice, Fanny Conquy, a évoqué sa position de "femme de" Stéphane Sitbon Gomez, numéro deux de France Télévisions, en respect de la charte du média. "On m'invite sur ce plateau pour que je puisse partager mon expertise et on me renvoie à la porte en me présentant comme "femme de". C'est vrai que c'est particulièrement humiliant et je pense que beaucoup de femmes se sont reconnues dans ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et de manière générale, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on s'étonne que ça me mette en colère. C'est le combat de ma vie, contre le sexisme", a-t-elle expliqué, ce mercredi 25 novembre, sur le plateau de Quotidien, selon les propos relayés par TVMag. La chaîne a, depuis, présenté ses excuses.

La seconde affaire concerne Maria Carolina de Bourbon. Anne-Cécile Mailfert est accusée par la membre de la famille de Bourbon des Deux-Siciles de l'avoir écartée d'événements publics de la Fondation des femmes en raison de son couple avec Jordan Bardella. Ainsi, après avoir exprimé son soutien à la présidente de la Fondation des femmes, concernant l'affaire sur franceinfo, la princesse lui a reproché de "reproduire précisément ce qu'elle dénonce".

"Surtout pas aux côtés d'un candidat comme Jordan Bardella"

Interrogée par Yann Barthès sur le sujet, Anne-Cécile Mailfert a indiqué n'avoir viré personne de la Fondation des femmes. "Maria Carolina n'était ni salariée ni donatrice. Maintenant, c'est sûr qu'à partir du moment où on a appris qu'elle était la compagne d'un futur candidat à la présidentielle, ça m'a semblé très important d'avoir une conversation avec elle sur ce que ça pourrait vouloir dire", a-t-elle précisé, rappelant que les visages de l'organisme pour les droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes ne pouvaient avoir de couleur politique.

C'est d'ailleurs ce qu'elle avait déjà fait avec Julie Gayet, compagne de François Hollande, raconte Anne-Cécile Mailfert pour argumenter cette décision : "Elle a, avec une très grande élégance, tout à fait compris les risques que ça pouvait faire porter sur une fondation reconnue d'utilité publique qui aide plus de 600 000 femmes, qui aide les femmes de tout parti politique, peu importe qui elles sont et où qu'elles soient", a affirmé l'invitée de Yann Barthès avant de conclure en décochant une légère pique au président du Rassemblement national et à sa compagne : "On ne peut évidemment pas engager l'image d'une Fondation des femmes dans une campagne politique, surtout pas aux côtés d'un candidat comme Jordan Bardella."