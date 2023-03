Stormy Daniels : que s'est-il vraiment passé avec Trump ?

STORMY DANIELS. L'actrice de films X dit avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump et accuse l'ancien président américain de l'avoir payée pour garder le silence. Ce que l'on sait de l'affaire.

[Mis à jour le 31 mars 2023 à 12h43] Stormy Daniels est désormais incontournable aux Etats-Unis, mais elle doit moins sa renommée à sa carrière d'actrice de films phonographiques qu'à l'affaire qui l'oppose à Donald Trump depuis cinq ans. Stéphanie Clifford, de son vrai nom, est la femme dont le silence sur sa relation extraconjugale avec le milliardaire aurait été acheté par l'ancien locataire de la Maison Blanche. Jeudi 30 mars 2023, l'heure était à la fête pour Stormy Daniels qui a été ravie d'apprendre l'inculpation de Donald Trump. Alors que la mise en accusation doit être officialisée devant un juge le mardi 4 avril, la vedette du X n'a pas attendu pour célébrer la nouvelle sur Twitter en mentionnant ses nombreux messages de soutiens : "Merci à tous pour votre soutien et votre amour ! J'ai tellement de messages qui arrivent auxquels je ne peux pas répondre... Je ne veux pas renverser mon champagne".

L'avocat de Stormy Daniels, Clark Brewster, a fait preuve de plus de mesures rappelant que l'inculpation de Donald Trump "n'est pas un motif de réjouissance" mais est la preuve que "personne n'est au-dessus de la loi". Le bras de fer qui oppose publiquement Stormy Daniels à Donald Trump dure depuis 2018, année des révélations du Wall Street Journal sur la relation sexuelle et le contrat de non divulgation conclu entre l'actrice et celui qui était alors le président des Etats-Unis, pendant la campagne électorale de 2016.

Stormy Daniels a-t-elle reçu de l'argent de Donald Trump ?

C'est un généreux pot-de-vin qui est au cœur de l'affaire entre Stormy Daniels et Donald Trump. Un paiement de 130 000 dollars à l'actrice et réalisatrice de films X issu des fonds de Donald Trump est avéré. Si le chèque donné à l'actrice en 2016, au début de la campagne présidentielle, a été signé par l'ancien avocat du milliardaire, Michaël Cohen, la coquette somme a bien été remboursée par Donald Trump. Mais le milliardaire aurait illégalement utilisé des fonds de campagne pour couvrir cette transaction.

Ce son ces paiements déguisés qui sont à l'origine de l'inculpation de Donald Trump. Les raisons qui ont motivé le versement d'argent sont aussi discutables mais secondaires sur le plan judiciaire : le milliardaire aurait acheté le silence de Stormy Daniels concernant une relation sexuelle que les deux individus auraient eu dix ans auparavant.

Stormy Daniels et Donald Trump ont-ils eu une relation sexuelle ?

Stormy Daniels assure avoir eu une relation intime avec Donald Trump entre 2006 et 2007. Cette relation encore hypothétique est évoquée pour la première fois en mars 2018 après une plainte de Stormy Daniels qui cherchait à invalider la clause de confidentialité signée avec le président des Etats-Unis. Donald Trump, de son côté, a toujours nié avoir eu une quelconque relation avec l'actrice.

Dans une interview donnée à la chaîne CBS le 25 mars 2018, Stormy Daniels avait non seulement confirmé l'existence de cette relation mais également dévoilé des détails. Elle avait expliqué avoir rencontré Donald Trump 2006 lors d'un tournoi de golf dans un complexe de luxe à Lake Tahoe et décrit un homme centré sur lui-même prompt à exhiber un magazine dont il faisait la couverture. Toujours selon elle, l'homme d'affaires qui venait d'être papa d'un quatrième enfant, premier de son mariage avec Mélania Trump, l'aurait remarquée et invitée à diner dans sa suite. C'est dans la chambre que Stormy Daniels et Donald Trump auraient eu une relation sexuelle consentie, selon les dires de l'actrice X, une relation qu'elle dit avoir vécue comme une sorte de transaction. A l'épode, Donald Trump apparaissait à la télévision et Stormy Daniels souhaitait percer sur le petit écran notamment dans l'émission à succès "The Apprentice" dont Donald Trump était la star. Elle espérait obtenir les faveurs du magnat de l'immobiliser pour y gagner sa place rapporte le Huffpost.