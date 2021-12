Emilie du Châtelet : qui était-elle ? Biographie courte

BIOGRAPHIE COURTE EMILIE DU CHATELET - Femme de lettre et scientifique française, Emilie du Châtelet a marqué le siècle des Lumières. Elle est aussi connue pour avoir été la maîtresse et la partenaire de travail de Voltaire pendant 15 ans.

[Mis à jour le 17 décembre 2021 à 13h11] Biographie courte - Afin de commémorer les 315 ans de sa mort, le Doodle du jour lui rend hommage. Née à Paris le 17 décembre 1706, Emilie du Châtelet est une femme de lettres et physicienne française. Elle évolue dès son plus jeune âge dans les milieux aristocratiques où elle s'adonne à des activités comme l'opéra, la danse ou le théâtre, mais sa véritable passion demeure la science. Rendue célèbre grâce à ses travaux de traduction et son implication dans le travail sur l'énergie cinétique, elle contribue à la démocratisation de la science durant le Siècle des Lumières. Celle qui fut pendant de nombreuses années la maîtresse de Voltaire, s'est éteinte le 17 décembre 1749 à l'âge de 42 ans.

Ses différentes liaisons et relations la poussent à rédiger des ouvrages philosophiques notamment sur la notion de bonheur, un thème fréquent durant la période des Lumières. Son ouvrage le plus célèbre est le Discours sur le bonheur publié en 1779. Par ailleurs, Emilie du Châtelet se spécialise dans les travaux de mathématique et de physique, elle publiera en 1740 l'une de ses œuvres la plus connue : Institution de physique . Cinq ans plus tard, elle débute la traduction en français de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica , l'œuvre majeure d'Isaac Newton. Pendant plusieurs années; la scientifique traduit les textes en latin et refait les calculs du physicien. Voltaire dira du travail d'Emilie du Châtelet qu'il s'agit "d'un ouvrage au-dessus de la traduction". La traduction de l'œuvre sera publiée après la mort de la scientifique, sous la direction de Clairaut, avec une préface de Voltaire.

Après leur rencontre en 1733 au château de Cirey, Voltaire et Emilie du Châtelet deviennent rapidement inséparables. Leur passion commune pour les travaux scientifiques les pousse à se voir régulièrement et à travailler ensemble, au point d'investir dans du matériel scientifique. Après 15 ans de relation, en 1748, à Lunéville, à la cour du duc de Lorraine, Emilie du Châtelet fait la rencontre du jeune et beau chevalier de Saint-Lambert, féru de poésie et de dix ans son cadet. Elle tombe amoureuse... et enceinte. Sa liaison avec Voltaire prend alors fin, mais leur amitié et leur admiration mutuelle durera jusqu'à la mort de la femme savante, l'année suivante, peu de temps après avoir donné naissance à une petite fille dans des conditions difficiles. Très affecté par sa disparition, Voltaire quittera la France pour l'Allemagne. En 1752, il publiera Éloge historique de Madame la Marquise du Châtelet et écrira "J'ai perdu un ami de vingt-cinq années, un grand homme qui n'avait de défaut que d'être femme, et que tout Paris regrette et honore. On ne lui a pas peut-être rendu justice pendant sa vie".

Le Doodle d'aujourd'hui célèbre le 315e anniversaire de la mathématicienne, physicienne, traductrice et philosophe française Émilie du Châtelet, "dont les contributions à la théorie newtonienne et la mission de rendre la littérature scientifique plus accessible ont aidé à ouvrir la voie à la physique moderne", précise Google ce 17 décembre. "Dans la vingtaine, Emilie du Châtelet a épousé le marquis Florent-Claude du Châtelet, un éminent officier militaire. La bibliothèque de leur domaine abritait environ 21 000 livres ! Après des mois de recherches et d'expérimentations clandestines, Châtelet a soumis un article de physique révolutionnaire à l'Académie française des sciences en 1737, qui prédisait l'existence du rayonnement infrarouge. Voltaire, un éminent écrivain des Lumières françaises, a reconnu ses talents et, en 1738, le couple a publié 'Elements of Newton's Philosophy' sous le nom de Voltaire. Ce livre pionnier a décomposé la physique newtonienne complexe en termes faciles à comprendre pour les lecteurs français".

"Son travail a joué un rôle déterminant dans l'acceptation de la physique newtonienne à travers l'Europe", précise également l'hommage qui lui est rendu par Google. "Bien qu'anonymement, Châtelet a continué à révolutionner la physique en traduisant "Principia", le manifeste de Newton pour les lois du mouvement et de la gravité. Publié à titre posthume en 1759, il en reste la principale traduction française à ce jour.