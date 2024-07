Céline Dion peut-elle vraiment chanter à la cérémonie des JO ? Son état de santé inquiète toujours

Céline Dion doit chanter ce vendredi 26 juillet lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, mais les détails de sa prestation restent secrets. Mais la présence de la chanteuse peut-être annulée jusqu'au dernier moment.

C'est un come-back des plus attendus, celui de Céline Dion ! La chanteuse québécoise donnera bien de la voix lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, ce vendredi 26 juillet. Le secret de la participation de l'artiste à l'événement n'aura pas tenu jusqu'au bout, les rumeurs de plus en plus nombreuses sur sa présence au spectacle orchestrée par Thomas Joly et son arrivée discrète, mais remarquée, à Paris le mardi 23 juillet auront eu raison de l'effet de surprise. La révélation n'empêche cependant pas les fans de se réjouir du retour de la star internationale sur scène après quatre ans d'absence. D'autant que le comité des JO garde jalousement les détails de la prestation de l'artiste pour lui.

Céline Dion devrait prendre une grande partie de la lumière durant la cérémonie, aux côtés d'au moins une dizaine d'autres artistes dont Lady Gaga et Aya Nakamura, tellement sa présence est un événement dans l'événement. Nombreux sont ceux qui espèrent voir l'artiste chanter sur scène, pour la première fois depuis le 8 mars 2020 et son dernier concert donné aux Etats-Unis. Et c'est ce qui est prévu selon Le Parisien : la chanteuse devrait interpréter L'Hymne à l'amour d'Edith Piaf. Céline Dion se contentera-t-elle d'une chanson - mais quelle chanson ! - ou offrira-t-elle au public quelques titres supplémentaires de son répertoire ? Cela devrait dépendre de la santé de la chanteuse et surtout de son état de forme avant le début de la cérémonie, car elle souffre toujours du syndrome de la personne raide qui l'a poussée à s'éloigner de la scène ces dernières années.

La prestation de Céline Dion incertaine jusqu'à la dernière minute

Si la participation de Céline Dion à la cérémonie d'ouverture des JO semble être le signe d'une meilleure forme physique de la chanteuse, l'artiste fait face à des graves problèmes de santé. Sa maladie révélée en 2022 avait entrainé un nouveau report, transformé en annulation, de sa tournée Courage World Tour - le spectacle avait été reporté une première fois à cause de la pandémie de Covid-19. L'interprète de All by myself souffre du syndrome de la personne raide, une maladie auto-immune rare, qui entraine de crises de spasmes généralisés et touche, entre autres, ses cordes vocales.

Céline Dion, suivie de près par une équipe médicale aux Etats-Unis, a toutefois suivi un traitement et une préparation dignes de ceux d'un athlète pour se produite aux JO de Paris selon RTL. Et l'artiste a été accueillie dans une bulle de coton : voyage en jet privé entre Las Vegas et Paris et suite au Royal Monceau. Tout a été fait pour que Céline Dion puisse chanter sur scène ce vendredi 26 juillet, mais la prestation ne pourra avoir lieu que si la santé de l'artiste le permet. Une contre-indication ou une crise de spasmes à quelques minutes de la cérémonie pourrait remettre en cause la présence de la chanteuse sur scène.

Céline Dion chante aux JO de Paris : ce qui est prévu

C'est un show spectaculaire qui est attendu pour les JO, mais quelle place tiendra Céline Dion dans la cérémonie prévue pour durer entre 3h30 et 3h45 ? Donnera-t-elle le coup d'envoi depuis la fameuse bouche de métro de la pointe de l'île Saint-Louis ou chantera-t-elle lors du grand final ? RTL évoque de son côté une prestation depuis le premier étage de la tour Eiffel.

Plusieurs médias s'accordent pour dire que Céline Dion chantera le célèbre titre de La Môme, L'Hymne à l'amour, qui résonnerait comme une déclaration d'amour à la scène pour son retour tant attendue. Le journaliste Thierry Moreau a avancé une autre idée inédite : celle d'un duo entre Céline Dion et Lady Gaga sur un autre titre de Piaf, La vie en rose.

Un solo de la chanteuse québécoise est plus envisageable à en croire RTL qui indique qu'une version enregistrée de la prestation de Céline Dion est prévue comme solution de repli en cas de problème de dernière minute. "La playback, il faut l'utiliser, mais il faut toujours l'utiliser pour que l'honnêteté soit au rendez-vous. Ce n'est pas pour cacher la misère ou quoi, c'est pour pousser les curseurs" a expliqué Victor Le Masne, directeur musical de la cérémonie, sur l'antenne radio.

Des indices sur le retour de Céline Dion

Céline Dion, tenue au silence sur sa participation à la cérémonie d'ouverture des JO par un épais contrat de confidentialité, avait toutefois glissé quelques indices sur son retour ça et là. "Mon but est de revoir la Tour Eiffel" avait-elle confié à Vogue France en avril dernier. Une déclaration énigmatique qui prend tout son sens aujourd'hui.

La chanteuse québécoise a également fait un retour progressif vers les médias avec la sortie du documentaire Je suis Céline Dion sur Prime Vidéo au mois de juin. Elle a d'ailleurs accordé des interviews à une poignée de médias pour faire la promotion du film qui retrace son quotidien et son combat contre la maladie. Dans le documentaire, filmé il y a un an et demi, Céline Dion laisse la porte ouverte à une possible retour sur scène sans donner de date précise. Sa participation aux JO de Paris pourraient donc signer le retour de la star sur la scène musicale, pour le plus grand bonheur de ses fans qui seront au rendez-vous vendredi soir.