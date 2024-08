Mariah Carey : les causes de la mort de sa sœur et sa mère encore mystérieuses

À l'occasion d'une interview accordée au magazine People, Mariah Carey a révélé que sa mère et sa soeur étaient toutes deux décédées le week-end dernier. Pour l'heure, les causes de la mort des deux femmes n'est pas connu, la chanteuse n'ayant pas souhaité la divulguer.

Mariah Carey plongée dans le deuil. La chanteuse connue pour son tube planétaire "All I Want for Christmas" a fait part de sa tristesse en annonçant publiquement la mort de sa mère Patricia Carey, et de sa sœur aînée, Alison Carey le même jour. Dans une interview au magazine People, la chanteuse a expliqué avoir "le cœur brisé" d'avoir perdu les deux membres de sa famille le week-end dernier. "J'ai le cœur brisé d'avoir perdu ma mère le week-end dernier. Malheureusement dans un tragique retournement de situation, ma sœur a perdu la vie le même jour", a-t-elle fait savoir.

Les causes de leur mort encore mystérieuses

Expliquant "être bénie" d'avoir pu passer les dernières semaines auprès de sa mère avant la disparition de cette dernière, Mariah Carey n'a toutefois pas précisé les causes de sa mort, tout comme celle de sa sœur. Néanmoins, selon les déclarations d'un proche de la chanteuse au tabloïd anglais The Sun, Alison Carey était malade et aurait "bénéficié de soins palliatifs à domicile pendant les trois dernières semaines de sa vie".

En froid avec sa sœur depuis des déclarations qu'elle avait tenues dans un livre publié dans les années 1990, Mariah Carey entretenait également une relation tumultueuse avec sa mère. La star de la chanson, aujourd'hui âgée de 55 ans, avait ainsi expliqué dans ses mémoires publiées en 2020, les relations compliquées qu'elle entretenait avec sa famille. "Un amour compliqué lie mon cœur à ce lui de ma mère […] Notre relation est un mélange de fierté, de douleur, de honte, de gratitude, de jalousie, d'admiration et de déception", avait-elle ainsi expliqué.

Remerciant ses fans pour leurs nombreux messages à l'annonce de cette terrible nouvelle, Mariah Carey a, dans un communiqué, dit être "reconnaissante pour votre amour et votre soutien", et appelé au respect de sa vie privée "dans cette période difficile".