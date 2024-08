Le rappeur Zola interpellé : 200 km/h sur l'A6, drogué... Une arrestation après plusieurs délits graves

Le rappeur Zola a été placé en garde à vue après un refus d'obtempérer alors qu'il circulait bien au-delà des limitations de vitesse sur l'A6 en direction de Paris.

Dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 août les gendarmes ont procédé à l'interpellation d'un homme au volant d'une Mini Cooper S roulant à plus de 200 kilomètres, phares éteints, sur l'autoroute A6 en direction de Paris. Au moment de l'interpellation, aux alentours de 3h30 du matin, il s'est avéré que le chauffard était en fait le rappeur Zola. C'est Le Figaro qui a d'abord relayé l'information, ce jeudi matin, avant qu'elle ne soit ensuite confirmée par Cnews.

Le rappeur de 24 ans a d'abord refusé de s'arrêter malgré les injonctions des gendarmes. "Il a été interpellé quelques instants plus tard à proximité de son domicile" a indiqué la gendarmerie au Parisien. "L'interpellation s'est déroulée sans heurts", après le refus d'obtempérer sur la route. Une fois interpellé, Zola a été testé positif aux stupéfiants et placé en garde à vue.

Le rappeur est déjà connu de la justice, en 2018 il avait été contrôlé en possession d'une balle de revolver et de cannabis, ce qui lui avait valu une amende. Plus récemment, en juin dernier, il avait été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour avoir agressé un automobiliste et endommagé sa voiture avec une batte de baseball.

En moins d'une semaine c'est déjà la troisième fois qu'un contrôle routier se solde par un refus d'obtempérer de la part d'un conducteur. Lundi soir, un gendarme a perdu la vie, percuté par le véhicule d'un homme qui tentait de s'échapper d'un contrôle routier à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Mardi c'est un policier municipal à moto qui a été grièvement blessé et placé dans le coma alors qu'il prenait en chasse un véhicule ayant grillé un feu rouge en Seine-et-Marne. Le chauffeur du véhicule ne s'est pas arrêté malgré les avertisseurs sonores enclenchés par les policiers.