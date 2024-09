Koba LaD : un mort dans un accident de la route, le rappeur était au volant

Un accident de la route a fait un mort et des blessés dans la nuit du mardi 10 septembre à Créteil. Le rappeur Koba LaD conduisait un des véhicules impliqués. Une enquête a été ouverte pou déterminer les causes du drame.

Une collision entre une voiture et un poids lourd a fait un mort. Le grave accident de la route s'est produit dans la soirée du mardi 10 septembre à Créteil, dans le Val-de-Marne, sur l'A86 au niveau de la station essence Total, après qu'un véhicule a percuté un poids lourd stationné. Le conducteur de la voiture ayant heurtée le poids lourd est une personnalité connue puisqu'il s'agit du rappeur Koba LaD, de son vrai nom Marcel Junior Loutarila, selon les informations du Parisien.

Le rappeur de Seine-Saint-Denis était au volant d'une voiture abritant trois personnes, lui ainsi que deux passagers. Un des passagers est mort dans l'accident, tandis que l'artiste et le second passager ont été légèrement blessés et ont été transportés à l'hôpital pour une prise en charge.

Si les premiers éléments permettent de localiser l'accident, d'identifier le conducteur d'un des véhicules impliqués dans la collision - aucune précision sur le lieu de stationnement du poids lourd et son chauffeur n'ont été communiquées -, et de préciser l'état des victimes, les circonstances exactes de l'accident restent encore floues. Une enquête a été ouverte pour déterminer les possibles causes du drame.