Kate Cassidy : la petite amie de Liam Payne l'accompagnait dans son mal-être

Kate Cassidy est connue pour partager du contenu sur le voyage et la mode sur les réseaux sociaux. Elle était également très présente pour l'ex-chanteur dans des périodes plus sombres de sa vie.

L'onde de choc. Ce mercredi 16 octobre, l'ex-chanteur du boys band One Direction, Liam Payne, est décédé brutalement après avoir fait une chute de plus d'une dizaine de mètres depuis le balcon d'un hôtel du quartier de Palermo, à Buenos Aires (Argentine). Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes du décès de l'homme de 31 ans. Il "traversait depuis longtemps des périodes où son comportement était désastreux", révèle le média PageSix.

Peu après le drame, le quotidien argentin La nacion a pu authentifier certaines images sur lesquelles il est possible d'identifier une télévision cassée après un potentiel coup de poing, des substances, poudres et contenants laissent suggérer une éventuelle consommation de produits stupéfiants dans la chambre d'hôtel de l'ex-star à Buenos Aires. Le média argentin parle lui d'une série d'images "de sources sures", "montrant la chambre de l'hôtel Casa Sur où séjournait le chanteur : destruction, drogue et alcool", peut-on lire dans les colonnes du quotidien.

Influenceuse, en couple avec Liam Payne depuis 2 ans

La mort de Liam Payne n'a pas manqué d'émouvoir ses fans, déjà présents sur les lieux du drame mercredi soir et encore ce jeudi matin. En plus des nombreux fans, dévastés par la nouvelle, Liam Payne laisse derrière lui sa petite amie, l'influenceuse Kate Cassidy. Née en 1999 dans le New Jersey, Kate Cassidy partageait la vie de Liam Payne depuis près de deux ans. Le couple avait officialisé sa liaison en décembre 2022 apparaissant publiquement sur le tapis rouge des British Fashion Awards à Londres. La jeune femme de 23 ans à l'époque en avait même profité pour déclarer publique sa flamme au chanteur dans un message sur Instagram.

Kate Cassidy est notamment connu pour partager régulièrement du contenu sur ses voyages, la mode et la gastronomie, elle est suivie par 266 000 personnes sur Instagram. La jeune femme partage également de nombreux contenus dans lesquels sont regretté petit ami, Liam Payne, apparaît comme par exemple au cours de voyages à travers le monde. Celle qui a effectué ses études à la Coastal Carolina University était extrêmement présente pour Liam Payne, notamment dans ses périodes de doute.

Hospitalisation, désintoxication... Très présente dans les moments difficiles

En 2023, l'ex-membre des One Direction avait été hospitalisé pour une infection rénale, une dure épreuve pendant laquelle Kate Cassidy l'avait accompagné. Cette dernière n'hésitait pas non plus à le soutenir et à l'aider dans son combat contre ses addictions, il avait aussi effectué un séjour en cure de désintoxication.

Dernièrement, Kate Cassidy était présente avec Liam Payne à Buenos Aires, encore quelques jours avant le drame, comme en témoignent des publications partagées sur son compte TikTok. Cette dernière était rentrée en Floride, deux jours avant la mort du chanteur, comme révélé par Gala. C'est en août dernier que le couple avait entamé ce voyage en Amérique du Sud pour permettre à l'artiste de se ressourcer après une année délicate et éprouvante.

En novembre 2023, l'influenceuse avait publié sur le réseau social Tik Tok une vidéo pour le moins étonnante dans laquelle elle expliquait avoir "manifesté" une relation avec Liam Payne dès l'âge de 10 ans. Une sortie incroyable et presque magique pour les fans du couple qui renforçait l'image idyllique de leur relation, au moins à travers les réseaux sociaux et ce que les deux tourtereaux souhaitaient bien montrer. Dans les faits, Payne et Cassidy s'étaient séparés une fois en 2023, avant de se remettre ensemble, c'est du moins ce que laissaient penser des photos postées sur Instagram pendant leurs voyages. Ce dernier périple en Argentine s'est terminé de manière tragique avec le décès de Liam Payne à seulement 31 ans.