Stéphane Plaza : des témoignages pour défendre l'animateur

Stéphane Plaza est jugé devant le tribunal de Paris ce jeudi 9 janvier pour des faits de violences conjugales. Ses avocats comptent bien obtenir une relaxe notamment grâce à plusieurs témoignages.

Ce jeudi 9 janvier s'est ouvert le procès de Stéphane Plaza. L'animateur est jugé pour "violences habituelles par concubin". Il est accusé par deux anciennes compagnes de violences physiques et psychologiques entre 2018 et 2022. L'une des plaignantes assure notamment que l'animateur lui aurait cassé le doigt et luxer deux autres, tout en la menaçant. La seconde a raconté que la star de M6 l'aurait mordue à deux reprises sans raison et se montrait parfois très agressif. Ces deux femmes se sont vues délivrer une incapacité de travail de plus de huit jours. Ainsi, Stéphane Plaza risque jusqu'à dix ans de prison et 150 000 euros d'amende. Il joue également son avenir médiatique puisque M6 avait exclu de mettre fin à sa collaboration avec l'animateur en l'absence de condamnation. Depuis le début de l'affaire, il conteste les faits.

Le procès a débuté à 9h30 devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Paris et l'animateur est bien présent. En août dernier, il ne s'était pas présenté en raison de "fragilités psychologiques". Après une expertise médicale, l'animateur a cette fois-ci était jugé "apte à comparaitre". Il aurait "hâte de pouvoir se défendre" d'après ses avocats, rapporte BFMTV.

Des témoignages clés pour la défense

Les avocats comptent plaider la relaxe accusant les deux femmes de mensonges. Pour l'animateur, tout cela a été imaginé par ses ex-compagnes, qui n'ont pas digéré la rupture. Il a d'ailleurs déposé plainte pour harcèlement à l'encontre de ses accusatrices. Stéphane Plaza va montrer lors du procès "à ses deux accusatrices que construire de la vengeance dans le mensonge n'aboutira à aucune condamnation", a ajouté sa défense. "Nous sommes prêts à nous battre. Cela va être un moment très dur psychologiquement. Il est traité comme un infâme délinquant par deux ex-compagnes. Stéphane Plaza est très confiant. Ce sont des absurdités, ce qui est reproché à mon client", a assuré son avocat Me Carlo Alberto Brusa. Ses avocats ont, pour ce faire, demandé à plusieurs témoins de comparaitre afin de démentir les propos des accusatrices. Quatre ou cinq personnes devraient ainsi passer à la barre aujourd'hui pour défendre Stéphane Plaza.

Du côté des plaignantes, Me Clotilde Lepetit a affirmé, comme le rapporte Libération, que sa cliente "se rendra à l'audience avec le courage et l'honnêteté nécessaires pour affronter la rudesse et les méthodes de défense de Stéphane Plaza". "La posture du prévenu Plaza qui consiste à se présenter en victime de femmes éconduites est un cliché risible", a ajouté Benjamin Chouai, avocat de l'autre plaignante, qui est également présente. Le témoignage d'une troisième femme pourrait être cité durant l'audience, même si elle ne figure pas dans la prévention retenue pour le procès. Elle avait raconté avoir été menacée avec une fourchette par Stéphane Plaza au restaurant parce qu'elle venait de lui dévoiler qu'elle avait découvert son infidélité.