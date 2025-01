Mort du journaliste Jean-Luc Petitrenaud : ce plat de sa grand-mère qui lui a ouvert sa vocation

Jean-Luc Petitrenaud, journaliste gastronomique, est décédé ce 10 janvier 2025. Très jeune, il avait appris auprès de sa grand-mère la culture du "bien manger".

A 74 ans, le journaliste gastronomique, Jean-Luc Petitrenaud, vient de perdre la vie à Paris, ont annoncé ses enfants à l'AFP. Il s'est éteint entouré de ses proches. Radio, télévision, il est un visage bien connu du paysage audiovisuel français. Pourtant, Jean-Luc Petitrenaud, originaire de Clermont-Ferrand, avait d'abord obtenu un CAP de chaudronnier et de soudeur, puis avait travaillé en tant qu'éducateur. En parallèle, il a pris des cours à l'École du cirque Fratellini, où il était surnommé le Clown mime Luc.

Ayant développé son jeu d'acteur et sa théâtralité, Jean-Luc Petitrenaud a présenté à partir de 1984 diverses émissions sur l'antenne régionale Radio Puy-de-Dôme, ancêtre de France Bleu Pays d'Auvergne. C'est ainsi qu'il a commencé ses chroniques gastronomiques. Il est ensuite devenu critique gastronomique notamment pour Radio France et Radio Suisse Romande avant de prendre la tête de l'émission Carte postale gourmande, de 2000 à 2006, diffusée sur France 5. Dans ce programme, l'animateur visitait les cuisines de chefs dans toute la France. Il se rendait aussi chez les viticulteurs, les maraichers, les fromagers... L'émission Les Escapades de Petitrenaud a pris la suite et le journaliste a pu continuer à sillonner le pays à la rencontre des producteurs. A la radio, il a longtemps tenu Le bistrot du dimanche sur Europe 1.

En 2017, Jean-Luc Petitrenaud a rendu l'antenne, expliquant être fatigué et avoir besoin de se poser. L'émission s'est arrêtée l'année suivante. Le journaliste a aussi sorti une vingtaine de livres, dont Les quatre saisons d'Emile et Marcelle, inspiré de la vie de ses parents.

Une vocation familiale

Ce goût de la bonne cuisine, Jean-Luc Petitrenaud l'a développé très jeune auprès de sa grand-mère qui vivait dans l'Allier, en bordure de forêt. Quand il lui rendait visite, elle lui préparait son plat préféré : le pâté aux pommes de terre, une des spécialités de la région. C'est ainsi qu'il a forgé sa culture du "bien manger" et son amour des mets du terroir.

Mariée à une éditrice, il a eu une fille et un fils. La relève est d'ailleurs assurée. Louise, née en 1990, a, en effet, suivi les traces de son père. Elle a co-animé en 2021 avec Cyril Lignac Mon gâteau est le plus célèbre de France et tient aujourd'hui une chronique culinaire sur RTL. "Je n'ai pas fait d'école de journalisme...ni de cuisine. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais toute petite. Mon palais s'est développé grâce à mes parents", racontait-elle dans les colonnes de Télé Star en mai 2022.