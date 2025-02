Shakira hospitalisée : une maladie qui l'empêche de chanter ?

Des douleurs ont contraint Shakira à annuler son concert prévu ce dimanche 16 février à Lima. Elle est actuellement hospitalisée.

Mauvaise nouvelle pour la chanteuse Shakira qui entame sa première tournée depuis 2018. L'icône de la musique latine a en effet été hospitalisée à Lima en raison de douleurs abdominales. Dans une story Instagram, publiée ce dimanche 16 février, elle dévoile rencontrer des problèmes de santé qui l'obligent à annuler son concert prévu dans la soirée dans la capitale péruvienne.

"Hier soir, j'ai dû me rendre aux urgences pour des douleurs abdominales et je suis actuellement hospitalisée, a annoncé la chanteuse colombienne de 48 ans sur les réseaux sociaux. Les médecins qui me soignent m'ont informé que je ne suis pas en état de donner un concert ce soir. J'espère que demain j'irai mieux et que je sortirai dès que possible afin de pouvoir présenter le spectacle que j'ai préparé pour vous tous", a-t-elle poursuivi dans un message en espagnol et en anglais, sans préciser l'origine de ces douleurs soudaines, qui l'empêchent de chanter à Lima.

Dimanche et lundi, la star avait prévu de monter sur scène, pour deux concerts au stade national de Lima, tous affichés complets. Elle est arrivée ce samedi dans la capitale péruvienne depuis le Brésil où elle a lancé, à Rio de Janeiro le 11 février, sa première tournée mondiale en sept ans pour son dernier album, Las mujeres ya no lloran ("Les femmes ne pleurent plus"), récompensé d'un tout récent Grammy.

Déçue de ne pouvoir honorer sa présence sur scène, elle promet un retour éclair à ses fans et une guérison aussi rapide que possible. "Je suis très triste de ne pas pouvoir monter sur scène aujourd'hui. J'attendais avec impatience de retrouver mes incroyables fans ici au Pérou. J'espère que demain j'irai mieux et que je sortirai dès que possible afin de pouvoir présenter le spectacle que j'ai préparé pour vous tous".

La chanteuse colombienne n'a cependant pas précisé s'il s'agissait d'un problème de santé récurrent ou d'une faille passagère. Shakira semble être optimiste, si l'artiste ne peut pas chanter à cause de sa maladie, il est probable qu'il ne s'agisse pas d'une pathologie qui touchent sa voix. Les enjeux sont tout de même élevée pour l'artiste qui entame sa première tournée depuis 2018. Célèbre à l'international pour son tube Whenever, whenever, sorti en 2001, elle doit enchaîner d'ici fin juin près de 50 dates en Amérique latine puis aux États-Unis et au Canada.