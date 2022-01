"Grève du 27 janvier : mobilisation massive dans l'Education nationale et les transports ?"

GREVE. Un appel national et interprofessionnel à la grève a été lancé par plusieurs organisations syndicales pour le jeudi 27 janvier 2022. L'Education nationale et les transports sont notamment concernés. Tout ce qu'il faut savoir.

Les enseignants retournent battre le pavé, aux côtés de nombreux autres professionnels. Après deux jeudis de mobilisation (à divers niveaux) des personnels de l'Éducation nationale pour faire entendre la gronde face au protocole sanitaire à l'école, c'est un appel général à la grève qui a été lancé pour le jeudi 27 janvier 2022. Dans un communiqué publié le 5 janvier, l'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl et MNL a écrit vouloir "une mobilisation interprofessionnelle sur les salaires et l'emploi" pour la journée de jeudi afin "[d']exiger des augmentations de salaires et défendre les emplois et conditions de travail". Tous les secteurs d'activités sont donc appelés à descendre dans la rue, les syndicats pointant du doigt "le contexte social et économique, les augmentations des produits de première nécessité, de l'énergie comme de l'alimentation et, finalement, du coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, actifs, demandeurs d'emploi et retraités".

L'augmentation du point d'indice (qui permet de calculer le salaire brut d'un fonctionnaire), du Smic ou encore des pensions de retraite est demandée. La contestation du maintien de la réforme de l'assurance-chômage est également dans le viseur des organisations qui jugent qu'elle "aura pour conséquence d'enfermer de trop nombreux salariés dans des emplois à faible salaire, à temps partiel ou en CDD". En revanche, la CFDT n'y participera pas. Laurent Berger, secrétaire général du syndicat, a indiqué sur Franceinfo, lundi 24 janvier, vouloir "privilégier les mobilisations sectorielles".

L'Education nationale mobilisée pour la grève du 27 janvier

Des enseignants de l'Education nationale seront donc de la partie. Plusieurs organisations (CGT, FO, FSU, Sud-Solidaires ou encore la FCPE notamment) appellent à manifester pour revendiquer "une augmentation immédiate des salaires, notamment par l'augmentation significative de la valeur du point d'indice ; un recrutement immédiat et à hauteur des besoins de personnels sous statut dans les écoles, les établissements et les services ; toutes les créations de classes, d'heures et de postes nécessaires lors des opérations de carte scolaire à venir ; de réelles mesures de protection pour les personnels et les élèves ; de véritables mesures de sortie de la précarité pour les AED et AESH concernant les conditions d'emploi et de salaire".

Quelle sera la mobilisation au sein du personnel ? Si le 13 janvier, 38,4 % de grévistes avaient été recensés dans le premier degré par le ministère de l'Intérieur (75 % selon les syndicats) et 23,7 % dans le secondaire (62%), la journée de contestation du 20 janvier avait été radicalement moins suivie avec moins de 2 % de grévistes.

SNCF, RATP... Les transports touchés par la grève du 27 janvier ?

Au-delà des établissements scolaires, plusieurs préavis de grève ont été déposés dans le secteur des transports. A Paris, pour l'heure, aucun mouvement de grève d'ampleur n'a été annoncé du côté de la RATP. La circulation des RER, métros, tramways et bus ne devrait donc pas être impactée. En revanche, du côté de Nice (Alpes-Maritimes), le réseau de tramways pourrait être très perturbé, un préavis de grève de 24 heures ayant été déposé. "L'appel est individuel mais il est fort probable qu'il soit très suivi", prévient Stéphane Scie (Union départementale CGT 06) auprès d'Actu Nice. Le réseau de transports en commun de Grenoble (Isère) devrait lui aussi être touché, l'intersyndicale du réseau M'TaG invitant "tous les salariés M'TAG à se porter gréviste et venir participer à la manifestation qui démarrera de la gare à 10 heures", comme le rapporte Le Dauphiné.

Du côté de la SNCF, les syndicats de cheminots CGT et Sud-Rail ont déposé un préavis de grève national. Mais pour l'heure, aucune prévision sur d'éventuelles perturbations sur la circulation des TGV, TER ou Intercités n'a été communiquée.