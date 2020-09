Manifestation du jeudi 17 septembre : qui est dans la rue et pourquoi ?

La CGT et d'autres syndicats organisent une journée de mobilisation interprofessionnelle en France ce jeudi 17 septembre 2020. Ils souhaitent entre autres une revalorisation des salaires.

Nous sommes loin de l'unité de décembre 2019. L'intersyndicale ne sera pas réunie au grand complet lors de la manifestation du jeudi 17 septembre, dans plusieurs grandes villes de France. La CGT, la FSU et Solidaires sont aux commandes de cette mobilisation sur tout le territoire, rejoints par les syndicats lycéens FIDL, MNL et UNL. L'Unef, qui représente les étudiants, assistera à ce rassemblement. Des préavis de grève ont aussi été déposés par la RATP et la SNCF, même si le mouvement devrait être faiblement suivi. Le premier syndicat des transports franciliens, l'Unsa, n'a pas fait d'appel à la grève. La manifestation se déroulera avec ces mots dans toutes les têtes : "Mobilisés pour un autre avenir". Les syndicats défendent plusieurs revendications pour que "ce nouveau futur" se réalise : la semaine de travail à 32 heures, une hausse du SMIC à 1800 euros, l'abandon "définitif" de la réforme des retraites, ou encore le renforcement de la sécurité sociale.

Des syndicats ne se joignent pas à la mobilisation

Après l'appel à une journée de manifestations interprofessionnelles le 9 juillet dernier par la CGT, de grands absents sont à noter. Céline Verzeletti, responsable confédérale à la CGT, a indiqué que "la CFDT ne [souhaitait] pas participer à une manifestation unitaire." Elle ajoute que "certains (FO, CFE-CGC) ont dit lors de la dernière intersyndicale que c'était trop tôt d'organiser quelque chose en commun en septembre". En parallèle du mouvement social du 17 septembre, la CFDT a prévu d'ouvrir 500 "points contacts" du 22 au 24 septembre dans toute la France. Cela a pour objectif d'"aller au-devant des travailleurs qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise économique".

Une manifestation sous le signe du coronavirus

Avec la crise sanitaire du Covid-19, les manifestations seront certainement moins suivies qu'en décembre dernier lors des mouvements sociaux contre la réforme des retraites. "Nous sommes conscients que la mobilisation sera surtout militante, le contexte sanitaire rendant les choses compliquées", explique Benoît Teste, secrétaire général de la FSU. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont notamment interdits à Paris, tandis qu'à Marseille, il ne faut pas dépasser le seuil des 1000 individus dans les rues. "Nous ferons tout pour que les gestes barrières soient appliqués, avec le port du masque et la distanciation" a précisé Céline Verzeletti.

Dans la capitale, la mobilisation commence à 14 heures à la place de la République. Le circuit prendra fin à Nation.

Dans la capitale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le point de départ de la marche est donné à la Manufacture des Tabacs à 11h30, pour se finir à la place Bellecour.

Dans la cité phocéenne, il faut se rendre à la porte d'Aix pour pouvoir manifester. Départ à 10h30.

La Ville rose accueille le cortège à partir de 10 heures à la place Arnaud Bernard.