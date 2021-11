Pascale Mitterrand : qui est la première femme à avoir accusé Nicolas Hulot de viol ?

PASCALE MITTERRAND. Première femme à avoir accusé Nicolas Hulot de viol en 2008, qui est Pascale Mitterrand, la petite-fille de l'ancien président de la République ?

[Mis à jour le 24 novembre 2021 à 15h08] Elle est celle qui était au cœur de la première "affaire Hulot". Pascale Mitterrand ne voulait pas voir son nom être divulgué, la presse s'en est finalement fait l'écho. Vendredi 9 février 2018, les accusations contre Nicolas Hulot de cette femme sont dévoilées dans un article du magazine Ebdo. Ce dernier publie qu'une plainte a été déposée en 2008 contre le ministre de la Transition écologique d'alors pour des faits de viol présumés. L'article cache l'identité de la victime présumée, qui aurait subit les méfaits de l'une des icones de l'écologie durant l'été 1997. La veille de sa parution, Nicolas Hulot était montré au créneau sur BFMTV/RMC au micro de Jean-Jacques Bourdin pour contester les faits supposés, sans citer la personne concernée. Mais avant même la parution de l'article, Le Parisien avait dévoilé le nom et le prénom de la victime présumée, petite-fille de l'ancien président de la République François Mitterrand.

Pascale Mitterrand, sa rencontre avec Nicolas Hulot

La plainte de Pascale Mitterrand, déposée très exactement le 11 juillet 2008 pour des faits remontant à une période comprise entre le 9 et le 11 juin 1997, avait été vite abandonnée, comme l'indiquait Nicolas Hulot lui-même sur BFMTV/RMC le 8 février 2018 et comme la procureure de la République de Saint-Malo l'avait confirmé dans la foulée. Selon une copie de la lettre envoyée par le parquet de Saint Malo à Nicolas Hulot fin octobre 2008, qui avait fuité dans la presse, "les faits dénoncés, qui en tout état de cause n'apparaissent pas établis" ont fait l'objet "d'un classement sans suite en raison de la prescription intervenue".

Diplômée d'un Bac pro de photographie passé à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques, Pascale Mitterrand a débuté sa carrière au sein de Sipa, à Paris, "où on l'assigne naturellement au secteur politique et faits divers". C'est dans cette période de sa vie qu'elle a rencontré Nicolas Hulot. En juin 1997, alors qu'elle vient d'intégrer l'agence de presse Sipa, elle se voit proposer, à 19 ans, d'aller réaliser un reportage photo exclusif dans la nouvelle demeure du présentateur de l'émission "Ushuaïa". Elle s'y rend pendant une semaine, mais en revient bouleversée et arrête le photojournalisme. Une séquence racontée par Jean-Michel Apathie dans son livre Les Amateurs (Flammarion, septembre 2021). En 2000, elle par alors en Inde pour la Fondation France Libertés (la fondation de Danielle Mitterrand), où elle photographiera les "intouchables". Une façon, peut-être, de s'éloigner du tumulte.

Sur un blog consacré à la photographie, Pascale Mitterrand est présentée comme une professionnelle ayant "effectué plusieurs reportages à l'étranger", mais aussi des "séries de portraits", utilisant la photo comme "un moyen de rencontres et d'enrichissements personnels". Elle ferait preuve de "sensibilité et [de] sens du contact" dans des clichés "sans artifices".

Pascale Mitterrand, petite-fille de François Mitterrand

Pascale Mitterrand est l'aînée des enfants de Gilbert Mitterrand, le fils cadet de François et Danielle Mitterrand. Cette photographe de profession est également la soeur de Justine et Guillaume Mitterrand, autres petit-enfants de l'ancien président décédé en 1996. Ancien membre du Parti socialiste, député entre 1981 et 1993 puis entre 1997 et 2002, Gilbert Mitterrand est aujourd'hui président de la Fondation France Libertés, rebaptisée Fondation Danielle-Mitterrand depuis le décès de cette dernière en 2011. Il est aussi administrateur de l'Institut François-Mitterrand et enseigne le droit à l'université Paris XIII.

Aujourd'hui âgée de 44 ans, Pascale Mitterrand a refait sa vie à l'étranger, avec une famille et des enfants. La photographe a toujours veillé à rester dans l'ombre, s'astreignant à la plus grande discrétion et n'apparaissant que lors d'expositions ou événements photographiques confidentiels, ou encore, par exemple, lors des obsèques de sa grand-mère Danielle Mitterrand, en 2011. Exposée médiatiquement en 2018 lorsque l'affaire a éclaté, elle est, depuis, retournée dans l'ombre.