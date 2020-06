Municipales 2020 : le 2e tour approche, déjà des résultats de sondage

11:26 - Union des Verts et du PS à Nantes

Comme lors du dernier scrutin, le second tour des municipales 2020 à Nantes sera marqué par une alliance EELV-PS. La nouvelle liste sera menée par la maire sortante socialise Johanna Rolland, qui a donc trouvé un accord avec Julie Laernoes (Europe écologie Les Verts), comme les deux femmes l'ont conjointement annoncé dans la nuit de dimanche à lundi. Dans un communiqué commun, les deux candidates ne cachent pas leur désaccords marqués notamment par des critiques, lors de la campagne du premier tour, de Julie Laernoes envers Johanna Rolland. "L’accord de fond entre les listes de Johanna Rolland et Julie Laernoes ne nie pas les divergences entre leurs programmes respectifs, mais il choisit de se concentrer au contraire sur des valeurs partagées et renforcées face à la crise pour forger une stratégie d’action qui ouvre de fait une nouvelle étape pour notre ville, une nouvelle page à écrire", écrivent-elles. Cette nouvelle liste, favorite du second tour, fera face à Laurence Garnier (Les Républicains) et Valérie Oppelt (LREM).