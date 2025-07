Christiane Bergognon, Béatrice Loustalan, Audrey Crespo-Mara : pour Ardisson, trois femmes marquantes et des conquêtes revendiquées

Thierry Ardisson s'est éteint le 14 juillet, à l'âge de 76 ans. De Christiane Bergognon à Audrey Crespo-Mara, en passant par la mère de ses enfants Béatrice Loustalan, retour sur les trois femmes qui ont le plus compté dans sa vie.

Animateur emblématique du PAF pendant plusieurs décennies, Thierry Ardisson aura aussi joué et surjoué les séducteurs tout au long de sa carrière. Souvent accusé d'utiliser, de sexualiser, voire d'humilier les femmes par le passé dans ses émissions, l'animateur a pourtant bâti des relations durables avec trois épouses, qui ont toutes marqué sa vie.

Et ces trois histoires sont à l'image du personnage : insaisissables et pleines de moments rocambolesques. Une première fois marié à Christiane Bergognon en 1970, Thierry Ardisson aurait tenté plusieurs fois de se suicider, raconte sa légende. Personnage de la nuit et homme d'excès, Ardisson prendra pourtant, près de vingt ans plus tard, un virage surprenant en épousant en 1988 Béatrice Loustalan, spécialiste en conception sonore, avec qui il va fonder une famille et même devenir père de trois enfants : deux filles, nées en 1989 et 1991, et un garçon en 1996.

Nouveau coup de tonnerre en 2010, quand Béatrice Ardisson annoncera le divorce. C'est que depuis quelques mois, fin 2009, Thierry Ardisson est en couple avec Audrey Crespo-Mara, jeune journaliste de LCI de 27 ans sa cadette, devenue depuis présentatrice de JT sur TF1. Le mariage de ce duo ultra-médiatique marquera lui aussi durablement la carrière du monument de la télé.

Christiane Bergognon, celle qui lui a brisé le coeur et sauvé la vie

Thierry Ardisson épouse Christiane Bergognon, petite-fille d'un grand couturier avignonnais, en 1970, à l'âge de 21 ans. Mais le jeune homme fougueux et instable, tout juste débarqué à Paris, connaît des moments difficiles, faisant même une tentative de suicide avant leur mariage. Ardisson se serait en effet ouvert les veines dans une baignoire après avoir découvert un adultère, racontent plusieurs biographies, dont le documentaire La face cachée de l'homme en noir, diffusé juste après sa mort sur TF1.

L'histoire raconte que Christiane Bergognon sauvera la vie de Thierry Ardisson à deux reprises, l'empêchant aussi de se jeter par la fenêtre lors d'un séjour à New York, alors qu'il souffrait d'addiction à l'héroïne. Leur couple ne survivra cependant pas à une vie d'abus en tous genres, Thierry Ardisson menant à l'époque une vie de "junkie en Asie", comme le dévoile aussi le documentaire.

Béatrice Loustalan, la mère de ses trois enfants

En 1988, Thierry Ardisson épouse en secondes noces Béatrice Loustalan, compositrice, productrice, directrice artistique et styliste. Ce seront les années de stabilisation d'un Ardisson turbulent à la télévision, mais plus sage voire rangé des camions en coulisses. Ensemble, ils auront trois enfants : Manon en 1989, Ninon en 1991 et Gaston en 1996. Béatrice Ardisson les élèvera en Normandie, loin du tumulte parisien, tandis que son mari enchaîne les émissions et les succès, jusqu'à son oeuvre majeure, Tout le monde en parle sur France 2.

Mais le rythme effréné de Thierry Ardisson pèsera sur leur vie de famille. Béatrice Loustalan, devenue pointure du monde de la musique et des événements, passée par "Ardisong", boîte de production musicale, prendra aussi ses distances. Le couple finit par divorcer en 2010 après plus de 20 ans de vie commune. Car Thierry Ardisson a depuis eu un nouveau coup de foudre...

Audrey Crespo-Mara, le dernier grand amour

Ce coup de foudre qui unit Thierry Ardisson à la journaliste Audrey Crespo-Mara va tout emporter lorsqu'ils se rencontrent en 2009, alors qu'ils sont tous deux encore mariés (Audrey Crespo est alors l'épouse d'Aliou Mara, entrepreneur d'origine sénégalaise). Thierry Ardisson fera tout pour vivre cette histoire d'amour passionnée avec la journaliste. Le mariage a lieu le 21 juin 2014, devant les photographes, et si Thierry Ardisson indique ne pas vivre au quotidien avec sa compagne, les preuves d'amour sont constantes dans les médias et même dans les émissions de l'animateur. "Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça", avouera-t-il à la fin de sa vie.

Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara en 2017, lors de la remise du Prix de l'intervieweur de l'année. © SIPA (publiée le 16/07/2025)

Passé sur C8 dans Salut les Terriens, Ardisson n'hésitera pas à passer quelques messages personnels, comme par exemple fin 2018, avec un conseil plein de tendresse : "Audrey si tu me regardes maintenant, c'est que tu ne t'es pas couchée à 22 heures. Et je te le dis Audrey, il faut que tu te couches, parce que demain à 8h15, tu es sur Europe 1 et ensuite sur LCI. Donc couche-toi bébé. Couche-toi, je t'aime".

Audrey Crespo-Mara, née en 1976, est déjà une journaliste reconnue quand elle rencontre Thierry Ardisson. Devenue intervieweuse phare de l'émission Sept à Huit sur TF1, c'est elle qui réalisera le documentaire La Face cachée de l'homme en noir, portrait intime de son propre mari.

Dans ses dernières volontés, Thierry Ardisson avait émis le souhait que ses trois épouses soient présentes à ses obsèques. "Ça me ferait plaisir qu'elles soient là toutes les trois", confiait-il, "parce qu'elles m'ont aimé toutes les trois ... enfin j'espère". Un dernier hommage à celles qui ont tant compté dans son parcours de vie.

Jouant régulièrement les libertins tout au long de sa carrière, Thierry Ardisson assurera néanmoins lors de ses nombreuses sorties médiatiques avoir eu beaucoup d'autres expériences charnelles et relations sentimentales, comme notamment une idylle avec la deuxième femme du shah d'Iran, Sorayah. Une fanfaronnade jamais vraiment confirmée.