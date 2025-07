Manon la fille ainée, Ninon la fille cadette, Gaston le fils... Les enfants de Thierry Ardisson s'expriment face caméra

Manon, Ninon, Gaston, les enfants de Thierry Ardisson, homme de secret, sont pour la première fois ou presque montrés à la télévision dans le documentaire d'Audrey Crespo-Mara.

C'est l'un des événements télé de la semaine et il répond à un autre événement bien plus marquant encore. Ce mercredi 16 juillet 2025, à 22h50, TF1 diffuse le documentaire d'Audrey Crespo-Mara La face cachée de l'homme en noir, portrait intimiste consacré à son époux Thierry Ardisson, mort lundi à l'âge de 76 ans d'un cancer. La journaliste de 49 ans, qui partageait depuis 2009 la vie du monument de la télévision, va tenter de raconter la vie et le parcours de son mari tel que les téléspectateurs ne l'ont jamais vu.

Parmi les temps forts du documentaire, on trouve "10 commandements" de Thierry Ardisson qui dévoilent sa vraie nature et ses secrets, comme son enfance dans une famille complexe. Celle d'un "petit garçon triste, hypersensible, entre une mère mal aimante, un père bringuebalant les siens au gré des chantiers de Travaux Publics, et une grand-mère angoissante", écrit Audrey Crespo-Mara dans le communiqué annonçant son film.

Libre, provocateur, transgresseur, passé par la pub, le monde de la nuit et même la "vie de junkie en Asie", Ardisson se révèle aussi torturé, jusqu'à s'ouvrir les veines et à être interné en hôpital psychiatrique après une infidélité, raconte aussi sa dernière épouse. Il se montre aussi pour la première fois malade "devant une caméra, dans un souci de transparence absolue et de vérité brute". "Jamais un homme public ne s'est ouvert à ce point, livré dans son intimité la plus crue, face à la mort qui rôde", peut-on lire.

Manon, Ninon et Gaston Ardisson, les enfants de Thierry Ardisson

Audrey Crespo-Mara a voulu un portrait intime de Thierry Ardisson, comme elle sait si bien les dessiner depuis des années sur la Une. C'est pourquoi elle a interviewé "ceux qui ont marqué sa vie et qui, eux aussi, peuvent le raconter". Elle évoque ainsi "Manon, 'la fille ainée', Ninon, 'la fille cadette' (et) Gaston, 'le fils'", qui s'exprimeront pour la première fois sur leur père absent, mais aimé.

Après un premier mariage avec Christiane Bergognon en 1970, qui le fera passer par une tentative de suicide après un adultère et par l'expérimentation de nombreuses drogues, Thierry Ardisson a eu ses trois enfants avec sa deuxième épouse, Béatrice Loustalan, conceptrice sonore, musicienne et productrice reconnue avec laquelle il s'est marié en avril 1988. Manon Ardisson est née en 1989, Ninon Ardisson en 1991. Le petit dernier, Gaston, a vu le jour en 1996. Les trois rejetons son extrêmement rares dans les médias.

Thierry et Béatrice Ardisson avec leurs trois enfants Manon, Ninon et Gaston lors d'une vente aux enchères au profit de l'association "Reves" en mai 2006. © Klein Bruno/ABACA

Gaston Ardisson a même décidé de quitter la France en 2010, après le divorce de ses parents, pour vivre à Londres avec sa mère, où ce musicien de formation travaille dans la société Ardisong avec Béatrice Loustalan. Selon Télé Loisirs, il se fera un temps appeler "Edward Newgate" dans sa jeunesse, en hommage au manga One Piece. "Il faut dire qu'on m'ennuyait pas mal avec mon nom", avait-il déclaré dans une interview au site Technikart en avril 2016. En 2017, Gaston Ardisson a par ailleurs lancé la société Oxygen Water, conceptrice d'eau en canette. Il a aussi créé la marque de casquette Nasaseasons.

Ninon Ardisson quant à elle a été présentée comme une "artiste" et "conférencière en Beaux-Arts" par sa mère dans Presse Lib en 2024. "Elle a exposé dans plusieurs institutions, comme la Tate Modern et le Victoria and Albert Museum", indiquait Béatrice Loustalan, ajoutant que Ninon travaillait également "dans la direction artistique au sein de la branche anglaise" d'Ardisong. Ninon Ardisson est mariée au compositeur Narotam Horn depuis 2018, avec qui elle aurait eu un enfant, assure Gala.

Et si la musique était une des grandes passions de Thierry Ardisson, c'est sans doute sa plus grande fille Manon qui a le plus suivi ses traces. Après des études au Royaume-Uni, puis une nomination pour un BAFTA à la production d'une fiction, elle a produit le long-métrage Seule la Terre de Francis Lee en 2010, et est aujourd'hui en charge du pôle fiction de Cottonwood Media, à Paris. Mariée depuis 2016 au réalisateur Samuel de Ceccatty, elle a eu une fille en 2019.

"Il ne voulait pas d'enfants, il se retrouve à la tête d'une famille nombreuse" (Audrey Crespo-Mara)

"Il ne voulait pas d'enfants, il se retrouve à la tête d'une famille nombreuse. Quel père a-t-il été ? Comment rattraper tout ce temps volé par sa carrière ? Et puis, qu'y a-t-il derrière son obsession de laisser une trace, d'organiser sa mémoire ?", s'interroge ainsi sa troisième femme, Audrey Crespo-Mara épousée en 2014 ? La journaliste avait annoncé le décès de l'animateur le 14 juillet sans oublier les enfants Ardisson dans le communiqué livré à l'AFP. "Avec ses enfants et les miens, nous étions unis autour de lui. Jusqu'à son denier souffle", avait-elle indiqué.

Audrey Crespo-Mara a par ailleurs deux fils, Sékou Mara, footballeur professionnel évoluant à Strasbourg, et Lamine, nés respectivement en 2002 et 2005 d'une précédente union avec l'entrepreneur d'origine sénégalaise Aliou Mara. Outre Manon, Ninon et Gaston Ardisson, le documentaire montrera aussi Patrick, "le frère", Marie-France Brière, "la découvreuse", Catherine Barma, "la complice", Baffie, "l'ami qui le fait rire", Corti, "l'ami qui le fait danser" ou encore Anne Méaux, "l'amie" tout court, indique le dossier de presse.