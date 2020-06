"Municipales 2020 : un 2e tour électrique, le résultat des sondages"

DIRECT. Le deuxième tour des élections municipales 2020, déjà très particulier, s'annonce tendu dans plusieurs villes de France, à l'image de Marseille, Lille, Bordeaux, Le Havre... Suivez notre direct et retrouvez les résultats des sondages.

20:03 - Un duel serré à Toulouse À deux jours du second tour des municipales 2020, l’incertitude règne à Toulouse. Favori en mars dernier, le maire LR sortant, Jean-Luc Moudenc est aujourd’hui au coude-à-coude avec son adversaire, le candidat écologiste Antoine Maurice, à la tête de la liste Archipel Citoyen. Ce dernier s’est allié aux colistiers de Nadia Pellefigue, qui s’est désistée après être arrivée en troisième position au premier tour.

19:35 - À Strasbourg, le candidat LREM en tête au second tour ? Le candidat LREM Alain Fontanel, “poulain” du maire sortant Roland Ries, semble bien parti pour se placer en tête du second tour des municipales 2020. Pour devancer la candidate écologiste Jeanne Barseghian, arrivée première au premier tour avec 28% des voix, Alain Fontanel s’est allié avec le LR Jean-Philippe Vetter. En cumulant leurs scores du 15 mars dernier, les deux hommes récoltent 38% des voix, ce qui leur donnerait théoriquement une large longueur d’avance le 28 juin prochain.

18:59 - Une fin de campagne marquée par des soupçons de fraude à Marseille et Bordeaux À Marseille et Bordeaux, la fin de la campagne pour le second tour des municipales 2020 a été entachée par des soupçons de fraude aux procurations dans le camp LR, révèle Médiapart. Dans la cité phocéenne, deux candidates LR auraient en effet proposé des "procurations simplifiées", ne nécessitant pas de passer au commissariat ou devant un officier de police judiciaire. Même chose à Bordeaux, où le maire sortant, Nicolas Florian, est accusé par le candidat écologiste, Pierre Hurmic, d’avoir sollicité des procurations d’électeurs en entretenant "la confusion entre ses qualités de maire et de candidat".

18:32 - Un échec de LREM aux municipales 2020 peut-il affaiblir Emmanuel Macron ? Interrogée par Libération sur ce sujet, Chloé Morin, directrice de l’observatoire de l’opinion à la Fondation Jean-Jaurès, a estimé au contraire qu’"Emmanuel Macron saura utiliser l’abstention record pour affirmer que les élections n’ont rien à nous apprendre". Selon un sondage Ifop, la participation annoncée au second tour des municipales 2020 devrait en effet se cantonner à 28% de votants. Le remaniement que le chef de l’État a laissé entrevoir pourrait en outre, selon la directrice, lui permettre "d’enjamber les municipales pour refermer au plus vite la parenthèse de son échec".

17:55 - Julien Bayou (EELV) : "l’écologie n’a été aussi haute" A quelques jours du deuxième tour, Julien Bayou, secrétaire national d’EELV, s’est confié à OuestFrance. "Nous sommes en mesure de l’emporter dans un grand nombre de villes. Marseille, Lyon, Toulouse – les 2e, 3e et 4e villes de France – Strasbourg, la capitale européenne, Lille sont à notre portée. C’est un moment historique pour nous", a-t-il salué. Il a signifié que "jamais l’écologie n’a été aussi haute. Tout cela malgré une surabstention globale et différentielle qui nous a pénalisés." Selon lui, "les électeurs des autres partis se sont un peu moins abstenus que les [électeurs EELV] et ceux du FN." Toutefois, "malgré cette surabstention, si nos résultats sont aussi prometteurs – parce que rien n’est fait – c’est que l’écologie a passé un cap. Nous ne sommes pas sur quelque chose d’éphémère", a-t-il ajouté.

17:25 - 26 millions d’électeurs sont invités à se rendre aux urnes Selon un décompte du Monde, 26 millions d’électeurs sont concernés par le second tour des élections municipales, soit 38% de la population française. Les électeurs voteront dans environ 13% des communes françaises. 48 municipalités ou secteurs de plus de 100 000 habitants voteront ce dimanche. A Paris, un scrutin sera organisé dans tous les arrondissements, à l’exception du VIIe.

17:05 - Par SMS, l'équipe "Grenoble en commun" invite les Grenoblois à voter Eric Piolle (EELV) Ce vendredi 26 juin 2020, des Grenoblois ont reçu un SMS les appelant à voter pour Eric Piolle, le maire et candidat EELV à Grenoble. Le message, signé "Eric Piolle et la liste ‘Grenoble en commun’", a indiqué "Ensemble amplifions les transitions". Contactée par Le Dauphiné, l’équipe a fait savoir que "dans le contexte post-Covid, nous nous adaptons pour appeler les Grenoblois et Grenobloises à voter et pour leur rappeler que le deuxième tour a lieu ce dimanche. Nous sommes passés par un prestataire spécialisé qui respecte évidemment le règlement sur la protection des données." "Le message, c’est bien tous aux urnes, chacun votera ensemble pour qui il veut", est-il précisé. Certains internautes se sont interrogés sur Twitter, "je n'ai aucune idée de comment vous avez collecté mon 06", a écrit l’un d’eux. La CNIL a apporté des éléments de réponse : "un citoyen peut avoir indiqué son numéro de téléphone sur un formulaire à destination d’un parti politique ou d’un candidat". Aussi, un "candidat ou un parti politique peut également acheter ou louer une base de données contenant des numéros de téléphone auprès d’une société privée. Le numéro de téléphone peut aussi avoir été transmis à l’occasion d’un parrainage". SMS de #Grenobleencommun pour penser à voter Piolle dimanche.

C'est gentil, mais je n'habite plus #Grenoble ???? Et je n'ai aucune idée de comment vous avez collecté mon 06 ? ???? Vous avez un contact pour poser une question #RGPD (par curiosité) merci. pic.twitter.com/tAmk99ydUm — Romain Bry (@RomainBRY) June 26, 2020

16:45 - Besançon : Edouard Philippe apporte son soutien à Éric Alauzet (LREM) Le chef du Gouvernement, Edouard Philippe, a apporté son soutien à Éric Alauzet, candidat LREM à la mairie de Besançon. "Je vous invite à élire celui dont je connais la solidité, l’expérience, la compétence et l’influence au plan national. Il apportera des solutions concrètes et fera rayonner cette belle ville de Besançon. Sa tolérance et son ouverture permettront de rassembler tous les Bisontins. Dimanche, 'choisissez Besançon' : votez Eric Alauzet ", a loué le Ier ministre dans un communiqué. Merci à @EPhilippePM pour son soutien à notre liste et notre projet !#ChoisissezBesançon #Besançon2020 pic.twitter.com/2quVzQFZI5 — Éric Alauzet (@ericalauzet) June 26, 2020

16:25 - 25 282 procurations ont été établies dans le Nord Dans le Nord, en date du jeudi 25 juin 2020, 25 282 demandes de procuration ont été enregistrées pour le second tour des élections municipales. En 2008, 22 353 procurations avaient été établies et 28 095 en 2014. Un communiqué de la préfecture du Nord dispose que les procurations peuvent être déposées jusqu’à la veille du scrutin, soit samedi 27 juin 2020.

16:00 - La confiance est-elle proportionnelle à la proximité des élus ? Bruno Cautrès, chercheur au CNRS et au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), a expliqué dans Le Figaro que "les Français qui résident dans les communes rurales ou celles de petite taille ont davantage encore confiance dans leur maire que ceux des très grandes agglomérations." Selon lui, "la proximité et le sentiment de pouvoir connaître, contacter facilement par exemple, son maire est une dimension importante de la confiance que l’on peut investir en lui ou elle."

15:50 - EELV, réceptacle du vote socialiste ? Europe Ecologie les Verts a signé une percée au premier tour des élections municipales. Le parti écologiste pourrait remporter des villes importantes, notamment Lyon et Marseille. Dominique Reynié, politologue, a analysé pour Euronews : "Il n'est pas exclu que le vote vert soit devenu le réceptacle de ce vote socialiste qui ne se trouve plus du côté du Parti socialiste." Selon lui, "cela n'enlève rien au bon résultat des verts, cela dirait simplement que c'est un parti qui a aspiré un électorat qui était orphelin d'un leader socialiste qui n'existe pas ou plus ou pas encore et qui désormais se tourne davantage vers les écologistes pour faire une substitution."

15:40 - Agnès Buzyn : "les Parisiennes et Parisiens en ont marre d'Anne Hidalgo" Invitée de la matinale de LCI, Agnès Buzyn a estimé que "les Parisiennes et Parisiens en ont marre d'Anne Hidalgo." L’ancienne ministre de la Santé a détaillé : "La propreté n'a jamais fonctionné, ce n'est pas son problème, la sécurité non plus." Selon elle, "la maire sortante bénéficie d'une inertie des votes" parce que "les grandes villes ont tendance à voter à droite ou à gauche". Elle a vociféré : "On ne peut pas faire une politique écologique en tirant un trait jaune sur la chaussée." Concernant l’écologie, Agnès Buzyn a affirmé vouloir "favoriser les voitures électriques, les véhicules partagés » car ça n’est pas « en supprimant les places de parking qu’on supprime les voitures."

15:30 - Edouard Philippe : "une ville plus calme, ce n’est pas une ville morte" Edouard Philippe, tête de liste de "Le Havre !", a estimé dans Paris-Normandie que "le confinement a changé notre façon de regarder le monde et de vivre la ville. Beaucoup de nos concitoyens ont vu les avantages d’une ville où l’on se déplace plus à pied ou à vélo qu’en voiture." L’ambition du chef du Gouvernement est "de faire en sorte que ce soit toujours plus agréable de vivre en ville." Si "Le Havre est déjà très vert", Edouard Philippe veut "faire revenir en ville des arbres fruitiers, des plantes potagères et apprendre aux enfants ce qu’est la nature et comment on la respecte." Selon lui, "une ville plus calme, ce n’est pas une ville morte, au contraire : nous allons mettre le paquet sur la mobilité électrique et sévèrement réprimer ces rodéos qui génèrent des nuisances sonores et une réelle insécurité." In fine, "l’écologie va avec la qualité de vie et la sécurité", a-t-il certifié.

15:20 - Stanislas Guérini : "il n’y a en aucun cas de désaveu de la politique d’Emmanuel Macron" Dans La Croix, Stanislas Guérini, délégué général de La République en Marche, a admis : "Nous devons tirer une leçon de ces élections municipales : la division est un poison." Il a expliqué : "On l’a vu, là où nous étions divisés, nous avons été mis en difficulté. Aux prochaines échéances, nous aurons le devoir de rassembler les forces progressistes pour renforcer la majorité présidentielle." Toutefois, selon lui, "il n’y a en aucun cas de désaveu de la politique d’Emmanuel Macron." Le cadre du parti présidentiel a justifié : "s’il y avait eu une volonté de sanctionner le gouvernement, celles et ceux qui se sont présentés en tant que ministres, avec l’étiquette ou le soutien de notre formation politique, n’auraient pas été réélus ou en aussi bonne posture à l’issue du premier tour." De plus, "la volonté du président de la République de se réinventer ne fait pas suite à un supposé vote sanction mais à la crise sanitaire, économique et sociale", a-t-il ajouté.