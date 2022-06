"Elisabeth Borne : face à une femme handicapée, un tollé pour la fin de campagne des législatives"

ELISABETH BORNE. Invité de France Bleu ce mardi 7 juin 2022, la Première ministre Elisabeth Borne, elle même candidate aux élections législatives 2022 dans le Calvados, a provoqué la polémique en conseillant à une auditrice handicapée de reprendre le travail...

[Mis à jour le 7 juin 2022 à 21h15] Elle devait être l'atout "de gauche" d'Emmanuel Macron avant les élections législatives. Elisabeth Borne, nommée Première ministre en mai, effectue des débuts très discrets à Matignon, sans insuffler visiblement de réelle dynamique à la campagne de la majorité. Et le moindre dérapage peut prendre des proportions inconsidérées à quelques jours du premier tour du scrutin, ce dimanche 12 juin.

Invitée ce mardi 7 juin de France Bleu la patronne du gouvernement a provoqué un tollé en s'adressant à une auditrice handicapée. Dolorès, une femme en fauteuil roulant depuis un grave accident, souhaitait alerter Elisabeth Borne sur sa situation, pointant notamment le mode de calcul de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH), basée en partie sur les revenus du partenaire. Dans un échange tendu, l'ancienne ministre du Travail a rappelé que les personnes handicapées pouvaient bénéficier d'aides pour la "vie courante", qui ne sont "pas sous condition de ressources". Mais c'est quand elle a conseillé à son interlocutrice de "reprendre une activité professionnelle" en lien avec "des structures dont c'est la responsabilité", que le malaise s'est fait sentir sur le plateau.

Face à une Elisabeth Borne qui a tenté péniblement de développer un argumentaire autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est une auditrice en larmes qui a finalement opposé sa détresse. Après un silence, Dolorès a repris la parole, des sanglots dans la voix : "j'adore quand madame la Première ministre dit de reprendre une vie professionnelle, vous savez quand vous arrivez en fauteuil...", a-t-elle lâché, visiblement dépitée. Si Elisabeth Borne a promis que son gouvernement allait se pencher sur la "déconjugalisation" de l'AAH, les réactions ont été acerbes, à gauche notamment, dans la soirée. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une "technocrate brutale", qui "humilie une femme en fauteuil", tandis que le communiste Fabien Roussel, candidat lui aussi aux législatives, dans le Nord, s'est indigné face à une séquence "glaciale".

Une fois le nouveau gouvernement nommé, Elisabeth Borne s'est trouvée en première ligne dans la campagne des législatives 2022 : le Premier ministre est traditionnellement en charge de mener la majorité au niveau national lors de la bataille pour l'Assemblée. C'est avec cette échéance en tête que la récente patronne du gouvernement s'est rendue au Palais Bourbon, dès le mardi 17 mai 2022, pour rencontrer les députés de la majorité. "Je tenais à être avec vous au lendemain de ma nomination", a lancé la Première ministre pour motiver ses troupes. "Je vois que vous êtes tous sur le terrain pour porter notre projet. Je suis aussi en campagne, je le dis, je continue cette campagne !"

Jamais élue, l'ancienne ministre du Travail, originaire de Normandie, a en effet été elle même investie dans la 6e circonscription du Calvados, qui avait placé nettement en tête Emmanuel Macron aux deux tours de la présidentielle. C'est donc une double-campagne, nationale et locale, qu'Elisabeth Borne devra la mener de front, en plus des dossiers majeurs de ce début de quinquennat qui ne manquent pas (paquet pouvoir d'achat avec des aides très attendues pour limiter les effets de l'inflation, nouvelle réforme des retraites ou de l'éducation, planification écologique promise par Emmanuel Macron...). En cas de défaite individuelle ou collective à ces législatives, son avenir à Matignon serait immédiatement compromis. Ce n'est pas une première : Michel Rocard ou Jean-Marc Ayrault avaient relevé le même challenge, l'un en 1988 et l'autre en 2012.

Qui est Elisabeth Borne ? Biographie Express

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.

Sa nomination a toutefois été perçue avec circonspection par certains membres du parti présidentiel, partageant l'avis de nombreux piliers de l'opposition sur un point : Elizabeth Borne est avant tout une haute-fonctionnaire, avec un sens de l'Etat qui confine à la loyauté administrative. Le profil de cette ingénieure ne serait à leurs yeux "pas assez politique" et devrait laisser toute la place à Emmanuel Macron dans ce périmètre.