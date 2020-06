"Tendances des municipales (2e tour) : de nouveaux visages à la tête des grandes villes ?"

Pas de résultat sur le 2e tour des élections municipales avant 20h ce dimanche 28 juin. Que sait-on pour le moment sur le scrutin, alors que le dénouement approche ?

Nous y sommes : ce dimanche, les Français sauront enfin qui sera maire de leur commune pour les six prochaines années. La crise du coronavirus a bouleversé considérablement ces élections municipales, mais le verdict est bien pour ce soir. Les premières estimations dans les principales villes de France tombent à 20h, avec la publication des enquêtes "sortie des urnes" et les projections effectuées par les instituts de sondage sur les principales chaînes d'informations. Que sait-on déjà sur cette élection ? Le taux de participation à ce second tour des municipales à 17h s'élève à 34,67% sur le territoire français. Il s'agit du premier chiffre important de ce dimanche, qui donne une vraie tendance et indication sur ce scrutin, décidément bien singulier. La forte abstention apporte une confirmation : de nombreux électeurs ont préféré ne pas se rendre dans leur bureau de vote, manifestement de crainte de s'exposer au coronavirus. L'abstention de ce second tour des municipales est donc bien différente de celle habituelle, elle dépasse le cercle des abstentionnistes traditionnels.

Ce dimanche soir, plusieurs élections de 2e tour des municipales seront scrutées de très prêts, compte tenu de l'incertitude mis en avant cette semaine par les instituts de sondage. Il faut attendre ce soir et les premiers résultats pour savoir si les sondages se confirment, mais pour rappel, voici les principaux enjeux de ces municipales, avec les tendances qui s'étaient dégagé dans les enquêtes sondagières (attention, les sondages publiés il y a plusieurs jours n'ont pas valeur de pronostics, ils donnent juste des indications sur l'état de l'opinion le jour du sondage). A Paris, les derniers sondages publiés cette semaine donnaient tous Anne Hidalgo en tête. Au Havre, Edouard Philippe a été donné début juin par Ifop (pour Paris-Normandie) en tête avec 53% des intentions de vote ; à Marseille, c'est l'inconnue Michèle Rubirola qui a été donnée en mesure de l'emporter par BVA (pour Europe 1), à Lille, c'est la maire sortante Martine Aubry qui était donnée victorieuse par Ifop (pour La VDN) mais dans un scrutin serré ; à Lyon, c'est les écologistes, candidats également inconnus du grand public, qui ont été donnés devant LR pour les métropolitaines par Ifop (pour Lyon Capitale) ; à Toulouse, c'est l'EELV Antoine Maurice, encore un nouveau visage, qui a été donné en mesure de l'emporter par BVA (pour La Tribune et Europe 1). Il ne s'agit que de rappels. Les électeurs feront-ils mentir les sondeurs ? Réponse à partir de 20h.

