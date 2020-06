"Municipales 2020 : Paris, Lyon, Marseille, Lille... Tous les résultats par commune"

La droite lilloise était divisée au second tour des municipales, vote blanc pour les uns, Violette Spillebout ou Martine Aubry pour d’autres. Valérie Létard, sénatrice UDI et vice-présidente du Sénat, a commenté la victoire de la maire sortante sur France3 : "L'UDI soutenait Violette Spillebout [...], mais il me semble qu'au moment où nous allons devoir affronter la plus grave crise que l'on ait connu depuis très longtemps, [...] mon souhait était de ne pas disperser les voix car je pense que les métropoles vont avoir un rôle déterminant dans la relance économique du pays. Je ne suis pas certaine que le mouvement des Verts puisse mettre immédiatement cette dynamique en place." Thierry Pauchet, ex-chef de file de l’opposition lilloise, a admis : "Nous pensions qu'elle était la mieux armée face à la crise économique qui va démarrer malheureusement de façon certaine."

11:15 - Montpellier : Philippe Saurel un candidat isolé ?

Philippe Saurel, maire sortant de Montpellier, a été battu au second tour des élections municipales (34,65%). Dès le début de sa campagne le candidat divers gauche a estimé que "Montpellier ne se dirige pas depuis Toulouse", une attaque dirigée vers Carole Delga et la Région Occitanie. Un proche a observé dans MidiLibre : "Il s’est isolé de beaucoup de monde et aurait pu s’en passer. Il y a une forme de paranoïa, il se méfierait même de son ombre." Jean-Pierre Foubert, ancien directeur de cabinet à la Ville et la Région, a analysé : "Il a partiellement reproduit le schéma de 2014. Inconsciemment, avait-il peut-être en tête les régionales de 2010 lorsque Georges Frêche avait été élu en jouant la victimisation, se faisant exclure du PS." Cyril Meunier, son principal opposant à la Métropole, a asséné : "il a dévissé dès qu’il a eu le pouvoir. Je ne sais pas dans quel monde on a évolué pendant six ans. Aujourd’hui, je suis soulagé."