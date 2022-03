"DIRECT. Discours d'Emmanuel Macron : ce jeudi, son programme présenté à la presse"

DISCOURS MACRON. Ce jeudi 17 mars, Emmanuel Macron revêt son habit de candidat à l'élection présidentielle 2022 pour présenter son programme lors d'une conférence de presse en Seine-Saint-Denis. Un discours et une séance de questions-réponses sont prévus pour détailler le projet du président sortant.

Discours de Macron le 17 mars

Programme de Macron L'essentiel Emmanuel Macron présente ses ambitions et énumère les mesures phares de son programme en vue de l'élection présidentielle 2022 ce jeudi 17 mars, à 15 heures, dans une grande conférence de presse.

Le président sortant et officiellement candidat à sa réélection depuis le 3 mars a déjà distillé quelques mesures importantes de son programme : le report de l'âge légal de la retraite à 65 ans, la suppression de la redevance audiovisuelle ou encore l'allocation de 15 milliards d'euros supplémentaires en cinq ans au ministère de la Défense. Ces mesures et d'autres doivent être précisées lors du discours d'Emmanuel Macron.

Après un discours de près d'une heure, le candidat Macron devrait répondre aux questions des journalistes présents à la conférence de presse sur son programme selon l'équipe de campagne.

Suivez en direct le discours d'Emmanuel Macron sur son programme.

14:39 - Le discours et le programme de Macron en direct Le discours d'Emmanuel Macron sera diffusé en direct sur la chaîne youtube "Emmanuel Macron avec vous", le compte officiel de la campagne de président sortant. La prise de parole du candidat de La République en Marche est également en suivre en direct sur Linternaute.com. 14:35 - Le programme d'Emmanuel Macron attendu sur le pouvoir d'achat Sur le pouvoir d'achat aucune piste ou ébauche de mesure du programme Emmanuel Macron n'a fuité pourtant le sujet est celui qui intéresse le plus les électeurs français alors que les prix de l'énergie, de l'essence et des produits alimentaires augmentent. 14:29 - Le discours de Macron organisé à la dernière minute Cette conférence de presse, composée d'un discours et d'une séance de questions-réponses, a été prévue sur le tard car à l'origine le programme d'Emmanuel Macron devait arriver directement dans la boîte aux lettres des Français sous la forme d'une livret d'une vingtaine de pages. Certains membres de l'équipe de campagne de LREM ont forcé la main à Emmanuel Macron pour qu'il prenne publiquement la parole et endosse le rôle de candidat. 14:22 - Macron a-t-il tenu les promesses de son programme de 2017 ? Alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à faire de nouvelles propositions aux électeurs, il peut être intéressant de voir si les promesses faites en 2017 lors de sa première candidature à l'élection présidentielle ont été tenues. Le site Lui Président a étudié 400 mesures promises par le candidat lors de son élection et évalué si oui ou non les objectifs annoncés sont atteints, il ressort qu'en presque cinq ans sur 400 promesses 171 ont été tenues et 72 "partiellement tenues" mais le président échoue sur 124 propositions, les autres étant jugées "inévaluables" par le site. Si l'on tient compte des engagements respectés et en partie tenus, Emmanuel Macron a tenu parole sur près de 60% de ses propositions. 14:07 - Le bilan du quinquennat abordé pendant le discours de Macron ? L'annonce de programme d'Emmanuel Macron pour les cinq années à venir sonne aussi l'heure du bilan pour le président-candidat. Et ces adversaires l'attendent au tournant, Valérie Pécresse s'entête à dire depuis le début de la campagne qu'Emmanuel Macron "n'a pas de bilan" ou du moins pas de bilan satisfaisant et Yannick Jadot a répété ce matin sur BFMTV que le bilan du président sortant est "fébrile". 13:45 - Des précisions attendues sur la suppression de le redevance audiovisuelle durant le discours de Macron Cette mesure a fait sourire quand elle a été dévoilée mais elle semble sérieuse : Emmanuel Macron souhaite supprimer la redevance audiovisuelle. La proposition va de paire et est "cohérente avec la suppression de la taxe d'habitation" prévue pour 2023 selon le candidat. Cette taxe équivalente à 138€ en métropole et à 88€ en outre-mer est un moyen d'agir même à petite échelle sur le pouvoir d'achat des Français. Le président-candidat doit détailler la mesure lors de son discours. 13:27 - Que contient le volet éducation du programme de Macron ? Sur l'éducation, Emmanuel Macron a laissé passer quelques informations sur son projet : remettre les mathématiques dans le tronc commun et instaurer 30 minutes de sport tous les jours à l'école pour les élèves du primaire. Si les syndicats n'ont pas relevé la mesure sur les mathématiques, les séances de sport quotidiennes ont plus du mal à être acceptées. Le candidat de La République en Marche (LREM) doit encore travailler pour séduire les enseignants qui ont vivement critiqué les politiques les concernant durant le quinquennat d'Emmanuel Macron. 13:11 - Une prime "Macron" triplée au programme Parmi les mesures déjà annoncés par Emmanuel Macron on trouve aussi le triplement de la prime Macron, une prime déjà "exceptionnelle" qui pourrait être renforcée. Versée par l'employeur, sans cotisations sociales ni impôts, la prime pourrait aller jusqu'à 1000 euros pour les salariés touchant moins de trois fois le smic. 12:54 - Les quatre "pactes" du programme d'Emmanuel Macron Plus que des mesures isolées, Emmanuel Macron a aussi donné des indices sur les principaux axes de son programme. Lors de son déplacement à Poissy, le lundi 7 mars, le candidat a mentionné quatre pactes sur lesquels il souhaite se concentrer s'il est élu pour un second mandat : un pacte européen, un pacte entre générations, un pacte productif et un pacte républicain. Selon les quelques explications données par le candidat, ces pactes traduisent sa volonté de construire une Europe forte dans laquelle la France aurait une place de choix mais aussi l'ambition de renforcer l'Hexagone en le rendant plus indépendant grâce à une meilleure politique de production. Le pacte entre générations représente quant à lui le pan social du programme d'Emmanuel Macron, un sujet sur lequel le candidat s'est moins exprimé. 12:39 - Le réforme des retraites au programme du discours d'Emmanuel Macron L'essentiel du programme d'Emmanuel Macron doit être présenté pour la première fois ce jeudi mais depuis l'officialisation de sa candidature, le candidat et son équipe de campagne ont volontairement exposé des mesures phares - et l'on pourrait dire chocs - du projet présidentiel. Cela a été le cas pour l'annonce sur le maintien de la réforme des retraites avec laquelle Emmanuel Macron entend repousser l'âge légal du départ à la retraite à 65 ans et supprimer tous les régimes spéciaux. La proposition était déjà au programme du candidat Macron en 2017 mais n'a jamais abouti car empêchée par l'opposition puis retardée par la crise sanitaire. 12:30 - Macron prévoit une heure de discours pour présenter son programme L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron a estimé que la conférence de presse pourrait durer entre trois et quatre heures pour expliciter tous les points du programme d'Emmanuel Macron. Le candidat entamera sa présentation avec un discours introductif de près d'une heure pour mettre en avant les lignes directrices de son projet présidentiel et les mesures phares avant de répondre aux questions de l'assemblée de journalistes. 12:28 - Emmanuel Macron dévoile son programme Habitué des discours et des conférences de presse, c'est ce format qu'a choisi Emmanuel Macron pour dévoiler son programme. C'est en tant que candidat à l'élection présidentielle 2022 que le président sortant va s'exprimer ce jeudi 17 mars, dès 15 heures, aux Docks de Paris, en Seine-Saint-Denis.

