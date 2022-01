Interview d'Emmanuel Macron : ce qu'il a dit au Parisien sur les non vaccinés

MACRON. Dans une interview accordée au Parisien, Emmanuel Macron a assumé "emmerder" les non-vaccinés. Par ailleurs, le président de la République a réaffirmé sa volonté de ne pas instaurer de vaccination obligatoire.

[Mis à jour le 4 janvier 2022, à 23h04] "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder." La sortie est signée Emmanuel Macron dans les colonnes du Parisien. Ce mardi 4 janvier 2022, le quotidien régional a publié une interview du président de la République. Face à sept lecteurs, Emmanuel Macron a notamment tenu à pointer du doigt les non-vaccinés : "Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie."

Tout comme son Premier ministre, le chef de l'État a assumé mettre "une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux, autant que possible, l'accès aux activités de la vie sociale". Pour autant, Emmanuel Macron ne compte pas "les mettre en prison" et leur a adressé un message : "A partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restau, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné…"

Par ailleurs, le président de la République a rappelé qu'il ne comptait pas mettre en œuvre l'obligation de la vaccination : "Si demain je dis "pour tous les adultes, il faut être vacciné". Comment on le contrôle et quelle est la sanction ? C'est ça, le vrai sujet. Je vais forcer des gens à aller se faire vacciner ? Les emprisonner et puis les vacciner ?"

En outre, Emmanuel Macron exclut de demander un tri dans les services de réanimation et, notamment, privilégier ceux qui ont un schéma vaccinal complet : "Vous ne pouvez pas placer des soignants face à cela. Parce qu'un soignant il regarde quelqu'un qui est malade et il ne regarde pas d'où il vient, ce qu'il est."

Les opposants au chef de l'État n'ont pas manqué de réagir sur Twitter aux propos du président, Jean-Luc Mélenchon le premier : "Le président maîtrise-t-il ce qu'il dit ? L'OMS dit "convaincre plutôt que contraindre". Et lui ? "Emmerder davantage". Consternant." La candidate du rassemblement national à la présidentielle de 2022, Marine Le Pen, a, quant à elle, dénoncé : "Un président ne devrait pas dire ça. Le garant de l'unité de la nation s'obstine à la diviser et assume vouloir faire des non-vaccinés des citoyens de seconde zone. Emmanuel Macron est indigne de sa fonction."

Emmanuel Macron a présenté ses vœux de fin d'année aux Français ce 31 décembre. Le moment était particulièrement attendu au vu de la crise sanitaire qui ne cesse de se dégrader ces derniers jours en France mais également avec l'approche de la présidentielle 2022. S'il reconnaît que les prochaines semaines à venir seront difficiles à cause du coronavirus et plus particulièrement avec le variant Omicron, désormais majoritaire en France, il "veut croire" que 2022 sera "l'année de sortie de la pandémie".

"Les semaines à venir seront difficiles, nous le savons tous". C'est par cette phrase qu'Emmanuel Macron a débuté sa prise parole. Le président est revenu au début de son discours sur la situation épidémique en France avec une pensée aux "123 000 compatriotes à qui le virus a enlevé la vie".Il se veut toutefois "résolument optimiste" quant aux défis à venir cette année grâce notamment aux vaccins. "Nous avons pour nous l'arme du vaccin (...) et donc de vraies raisons d'espérer. (...) C'est pour cela qu'une nouvelle fois, j'en appelle aux cinq millions de non-vaccinés: faites ce geste simple" avant d'ajouter que "2022 peut-être sera l'année de sortie de l'épidémie". L'économie en 2022 a également occupé une bonne place dans le discours. Le chef de l'État a ainsi assuré que "la réindustrialisation de notre pays est bien une réalité". Ajoutant que "la France, malgré les épreuves, est donc plus forte qu'il y a deux ans".

Les précédents discours d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a accordé une interview à TF1 et LCI, diffusée mercredi 15 décembre 2021. Enregistré au préalable (le dimanche précédent), l'entretien a duré deux heures, au cours desquelles le président de la République devait répondre à une question : "où va la France ?". Face à Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin, le chef de l'État a évoqué un large panel de son quinquennat, entre les actions menées, les crises traversées, mais également dessiné les contours de sa vision du pays pour l'après 2022. Pour autant, le locataire de l'Elysée n'a pas déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Mais "on ne transforme pas un pays en cinq ans", a-t-il glissé.

Le possible candidat à sa succession a par ailleurs admis que certaines de ses petites phrases distillées tout au long du mandat n'ont pas été du goût de tous. "A l'époque, je pense qu'avec certains de mes propos j'ai blessé des gens et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus", a-t-il affirmé. Un mea-culpa auquel s'est ajouté une adresse amoureuse aux Français. "Parfois, j'ai été dur, j'ai été impétueux. J'ai appris à aimer mieux, à avoir plus d'indulgence, de bienveillance", a-t-il dit.

Alors qu'il a indiqué ne pas être "dans la situation de répondre" à la question d'une candidature en avril 2022, alors que tout semble en ordre de marche chez LREM, Emmanuel Macron "doi[t] encore assumer la responsabilité qui est la mienne. […] Je sais une chose, c'est que si j'étais aujourd'hui un candidat comme les autres, je ne pourrais pas prendre des décisions que je dois prendre là, maintenant, compte tenu de la situation sanitaire".

Emmanuel Macron a tenu à s'adresser aux Français mardi, comme il s'y était engagé, pour faire le point sur la situation sanitaire. Il a donc salué dans son discours les efforts de tous, mis en garde contre le début de la 5e vague de Covid en Europe, avec une mesure forte et concrète : les plus de 65 ans doivent se faire administrer une 3e dose de vaccin pour sauvegarder leur pass sanitaire.

Sur le Covid, Emmanuel Macron a confirmé que la 3e dose de vaccin sera nécessaire pour le prolongement du pass sanitaire chez les plus de 65 ans et les personnes atteintes de comorbidités après le 15 décembre. Le chef de l'Etat a aussi annoncé une campagne de rappel courant décembre pour les 50-64 ans. "Nous n'en avons pas terminé avec la pandémie", a lancé Emmanuel Macron, exhortant les 6 millions de Français toujours pas vaccinés à le faire. Le prêt garanti par l'Etat sera quant à lui prolongé jusqu'à juin 2022.

Sur les retraites, la réforme sera bien repoussée a confirmé Emmanuel Macron. Le président de la République a expliqué que "les conditions ne sont pas réunies pour lancer la réforme des retraites", mentionnant "la situation sanitaire" et "le souhait unanime exprimé par les organisations syndicales de concentrer les efforts sur le besoin de concorde". Emmanuel Macron a tout de même appelé tout de même à lancer un "débat démocratique ès 2022", avant l'élection présidentielle, pour "prendre des décisions claires". Et il indique qu'"à [s]es yeux, il faudra travailler plus longtemps, harmoniser le régime public et privé".

Sur le nucléaire, Emmanuel Macron a indiqué qu'il entendait "continuer de développer les énergies renouvelables" mais aussi "relancer la construction de réacteurs nucléaires". Le tout dans le but d'être "à la hauteur de nos engagements au moment de la COP26" autrement dit d'"atteindre en 2050 la neutralité carbone" et de "garantir l'indépendance énergétique de la France". Le développement de "petits réacteurs modulaires" avait déjà été annoncé via le plan d'investissement France 2030.

Le 12 juillet 2021, Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois adressé aux Français, dans un cadre particulier. C'est depuis le Grand Palais éphémère, avec la Tour Eiffel en fond, que le chef de l'Etat s'est exprimé. Voici ce qu'il fallait en retenir :

Au sujet du pass sanitaire. "Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra pour accéder à un spectacle, un parc d’attractions, un concert ou un festival avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent". "A partir du début du mois d’août, le pass sanitaire s’appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets". Seules les personnes ayant été vaccinées ou pouvant présenter un test PCR négatif de moins de 48h pourront accéder à ces lieux.

Au sujet de la vaccination. "Nous sommes une Nation de sciences, des Lumières. Quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Nous devons viser la vaccination de tous les Français".