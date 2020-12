Démission de Michèle Rubirola : Benoît Payan nouveau maire de Marseille ? Remous annoncés

Benoît Payan devrait devenir le nouveau maire de Marseille, une fois la démission de Michèle Rubirola actée. Ce départ surprise de l'édile génère de nombreuses interrogations, Michèle Rubirola doit s'expliquer rapidement.

[Mis à jour le 15 décembre 2020 à 14h28] Les élections municipales à Marseille sont décidément bien singulières et pourraient inspirer tout bon scénariste de série télé politique. Portée en tête du 2e tour, puis élue dans la difficulté lors du premier conseil municipal le 4 juillet dernier, Michèle Rubirola a décidé de démissionner de son poste de maire de la cité phocéenne. Selon les informations du Figaro, de France Info et de France Inter, l'édile a convoqué une réunion de sa majorité ce mardi 15 décembre pour annoncer qu'elle renonçait à son mandat. Michèle Rubirola démissionne en proposant pour prendre sa place son premier adjoint, comme l'autorise la règlementation.

Le socialiste Benoît Payan prendra donc son fauteuil, une fois que les élus de majorité auront bien acté cette décision, le 21 décembre, ce qui pourrait être une formalité. La maire démissionnaire deviendrait quant à elle première adjointe. Mais tout reste possible, les 101 élus du conseil municipal pourraient bien se lancer dans des négociations passant outre les consignes partisanes actuelles pour redistribuer les cartes.

Selon des sources concordantes, cette démission de Michèle Rubirola s'expliquerait par ses soucis de santé et un état de fatigue peu conciliables avec la charge de diriger la deuxième ville de France. L'édile s'était déjà absentée de longues semaines, au début de l'automne, après une intervention chirurgicale, laissant à Benoît Payan le soin d'assurer l'intérim.

Benoît Payan nouveau maire de Marseille ?

Le scénario le plus probable est que cette démission propulse Benoît Payan à la tête de Marseille. Il fut lui-même candidat aux municipales avant que les tractations ne conduisent à la coalition des écologistes, des communistes, des Insoumis et des socialistes, avec comme tête de liste Michèle Rubirola. Cette situation a déjà suscité des commentaires acerbes dans les rangs de l'opposition de la droite et du centre, qui considèrent que le vote des Marseillais est en partie floué au profit de petits arrangements. "En l'espace de six mois seulement, elle aura été dévorée par sa majorité.(...) Dans une ville particulièrement en souffrance face aux crises du COVID 19, dont les difficultés sont déjà grandes, cet épisode supplémentaire de la vie politique est désastreux En fin de compte, Michèle Rubirola est la première victime du Printemps Marseillais. J'espère de tout cœur que Marseille ne sera pas la seconde !" a réagi dans un communiqué Renaud Muselier, le président du conseil régional de PACA. Le sénateur de Marseille du Rassemblement national, Stéphane Ravier, ancien candidat aux municipales de 2020, a demandé à l'antenne de France Info le tenue d'un nouveau scrutin.