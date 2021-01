Discours de Jean Castex : couvre-feu, écoles, reconfinement... Ce qu'il faut retenir des annonces

DISCOURS CASTEX. Les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 vont se renforcer, comme l'a annoncé Jean Castex ce jeudi soir. Couvre-feu, mesures à l'école, menace de reconfinement... Tout ce qu'il faut retenir des annonces est là.

Comme d'habitude très attendu, Jean Castex a fait un nouveau point sur les restrictions mises en place pour endiguer la propagation du Covid-19 en France . A l'occasion d'une conférence de presse ayant également réuni six de ses ministres, le chef du gouvernement a annoncé un renforcement des mesures, provoqué par une situation sanitaire toujours inquiétante (chiffres de circulation et hospitaliers toujours hauts et montée en puissance des variants du coronavirus ). La principale information reste la généralisation du couvre-feu avancé à 18 heures (jusqu'à 6 heures toujours) à l'ensemble du territoire. Des restrictions importantes ont également été annoncées concernant l'éducation. Voici ce qu'il faut retenir :

10:53 - "Avancer le couvre-feu est un pari" pour Blachier Sur LCI, l'épidémiologiste Martin Blachier estime que les annonces de Castex sont un vrai pari. "Avancer le couvre-feu à 18h limitera un certain nombre d'interactions, en théorie, cela aura une efficacité minimale, c'est un pari, aujourd'hui, on n'a pas les données pour reconfiner".

10:20 - Marine Le Pen parle d'un "non sens total" La présidente du Rassemblement National évoque un "non sens" après le discours de Castex. "La situation sanitaire est extrêmement contrastée selon les départements. Appliquer brutalement et sans nuance les mêmes mesures partout, des Côtes d'Armor aux Alpes-Maritimes, est un non-sens total. Territorialisons, adaptons, soyons souples et pragmatiques !"

09:44 - Attal parle d'une décision "difficile" Au micro de France Info, Gabriel Attal, porte parole du gouvernement a regretté une "décision difficile" qui a été prise pour "éviter" de devoir en prendre "des plus dures". Le reconfinement strict, lui, "reste une option sur la table si la situation devait se dégrader fortement"

09:14 - Si le couvre feu ne suffit pas, il y aura confinement assure Le Maire Au lendemain du discours de Castex, Bruno Le Maire a une nouvelle fois indiqué sur BFM TV que si le couvre feu à 18h ne suffisait toujours pas, il y aura un 3e confinement en France.

09:02 - La droite pas d'accord sur le couvre-feu à 18h pour tous Le gouvernement a donc opté pour la généralisation du couvre-feu avancé à 18 heures. Un choix qui n'est pas le bon, selon Christian Jacob, invité ce vendredi matin de Europe 1. Si le patron des Républicains estime que la mesure est efficace, il juge qu'il fallait continuer de faire du cas par cas et de "territorialiser". "Il y a des conséquences économiques lourdes, je pense notamment aux commerces", a-t-il expliqué. Et de prendre son exemple personnel : "Je suis à Provins, dans une ville qui est très commerçante. Entre 18 et 20 heures vous avez beaucoup de commerçants qui font entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires".

08:54 - "Cela aurait été de la folie de reconfiner" Au lendemain du discours de Jean Castex, qui n'a pas annoncé de reconfinement, on sent un vrai soulagement, à la fois des commerçants, mais aussi de certains scientifiques qui n'estimaient pas la mesure nécessaire. "Cela aurait été de la folie de reconfiner en l'absence d'un rebond de l'épidémie. On ne peut pas reconfiner sur des bases purement théoriques, sans rebond. Nous sommes le pays en Europe qui s'en sort le mieux", a par exemple réagi ce vendredi matin sur LCI Martin Blachier. L'épidémiologiste a même fait savoir son désaccord sur la décision d'étendre le couvre-feu avancé à 18h au niveau national. "J'ai été moins convaincu que le Premier ministre. Il n'y a pas eu de baisse liée au couvre-feu à 18h, il y a eu une hausse moins importante, c'est exagéré. (...) Etendre le couvre-feu limitera un certain nombre d'interactions, c'est certain. C'est un pari", a-t-il jugé.

14/01/21 - 23:46 - Couvre-feu généralisé : "une erreur" selon la présidente des Pays de la Loire FIN DU DIRECT - Selon Christelle Morançais, la présidente (LR) des Pays de la Loire, ce couvre-feu généralisé est "une erreur". Dans un communiqué, elle a dénoncé ce jeudi "une terrible décision pour de nombreux secteurs économiques", tout en observant que la circulation du virus est moindre dans sa région qu'ailleurs. Ainsi, "on ne peut pas appliquer un traitement équivalent à des situations qui n'ont rien de commun". Pour Christelle Morançais, seule la vaccination peut vaincre le virus. Par ailleurs, l'élue plaide pour des mesures territorialisées en fonction des taux d'incidence. La généralisation du #CouvreFeu18h est une erreur. Si la mesure s’entend parfaitement dans les territoires où le taux d’incidence du virus est très élevé, elle ne se justifie pas là où il est le plus faible. #Castex18h pic.twitter.com/SyRwTwpN1V — Christelle MORANÇAIS (@C_MORANCAIS) January 14, 2021