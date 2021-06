"DIRECT : Résultat des élections régionales : abstention record, surprises... Suivez le 1er tour"

ELECTION 2021. Les premiers chiffres de ces élections régionales sont préoccupants : la démobilisation est très nette pour ce 1er tour. Suivez cette journée électorale en direct, avec les faits du jour, les réactions et tous les résultats région par région dès 20h.

17:31 - Le point sur la participation aux régionales 2021 dans toutes les régions Ce premier tour des régionales sera sans doute marqué par un triste record d'abstention. Voici déjà les taux de la participation dans chaque région à 17h, selon les données du ministère de l'Intérieur communiquées à Linternaute.com : Bourgogne-Franche-Comté à 17h : 28,41% ; Grand Est : 21,73% ; Nouvelle-Aquitaine : 28,71% ; Auvergne-Rhônes-Alpes : 24,75% ; Ile-de-France : 21,97% ; Bretagne : 28,79% Occitanie : 31,71% ; Centre-Val de Loire: 27,76% ; Hauts-de-France : 27,17% ; Normandie : 28,14% ; Pays de la Loire : 26,63% ; PACA : 30,64%. 17:26 - A Paris, seulement 22,25% des électeurs ont voté Le taux participation à 17h Paris pour ces élections régionales s'élève à 22,25% très précisément, selon les chiffres recueillis et retransmis à Linternaute.com par le ministère de l'Intérieur. 17:23 - La participation aux élections régionales estimée à 31,4% par Harris Interactive L'institut de sondage Harris Interactive indique par communiqué de presse que selon son estimation effectuée pour M6, l'estimation de la participation au premier tour de ces élections régionales attendue à 20h00 est de 31,4%. Le sondeur donne une tendance sensiblement identique à Ifop, avec plus de 68% d'abstention. 17:17 - En Île-de-France, le taux de participation des régionales est très faible Le taux participation au premier tour de ces élections régionales à 17h en Ile de France s'établit à 21,97%, selon les chiffres que vient de nous communiquer le ministère de l’Intérieur. 17:14 - L'abstention définitive de l'élection estimé à 68% par Ifop pour LCI C'est un petit séisme politique vers lequel nous nous dirigeons ce dimanche 20 juin pour le premier tour des régionales et départementales. Selon les estimations de l'institut de sondage Ifop (pour la chaîne d'information en continu LCI), le taux d'abstention à 20h devrait s'établie aux alentours de 68%. Une telle désaffection des urnes est sans conteste ce qu'il faut retenir en premier lieu de ces élections. 17:05 - Emmanuel Macron à l'Elysée pour suivre les résultats des élections Le chef de l'Etat a quitté la ville du Touquet, dans le Pas-de-Calais, pour rentrer à Paris, rapporte BFMTV. Il devrait suivre les résultats de ces élections régionales et départementales depuis l'Elysée. Il devrait être rapidement fixé sur les scores des candidats de la majorité présidentielle, engagés dans ce premier tour. Il n'est pas exclu que de nombreuses listes LREM ne soient pas en possibilité de participer au 2e tour, si l'on se fie aux indications des sondages effectués mi-juin. 17:01 - Les électeurs pas mobilisés dans le Rhône pour ces élections 2021 Le niveau de la participation aux élections s'établit à 22,80% dans le département du Rhône pour ces élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes et pour l'élection départementale. 17:00 - Le taux de participation à 17h s'élève à 26,72% Le ministère de l'Intérieur vient de communiquer le chiffre tant attendu de la participation aux élections régionales et départementales (taux cumulés), il s'établit à 17h à 26,72%. On se dirige tout droit vers un record d'abstention. Rappelons que l'immense majorité des bureaux de vote ferment ce dimanche à 18h. 16:48 - La ministre Marlène Schiappa a voté à Paris Marlène Schiappa, candidate en Île-de-France pour ces régionales 2021 (et tête de liste à Paris), a diffusé sur son compte Twitter une photo d'elle en train de voter dans son bureau de vote. La ministre est engagée sur la liste LREM, qui avait été créditée d'autour de 11% des intentions de vote par les sondages effectués durant la campagne. Rien n'est figé, mais la ministre n'est donc pas à l'abri d'une déconvenue électorale. Réponse à 20h, sur cette page ou sur la page consacrée aux élections régionales en Île-de-France. 16:38 - Des dysfonctionnements dans un bureau de vote à Cousolre pour les régionales 2021 Que s'est-il passé à Cousolre, la commune où s'est rendu le ministre et candidat aux régionales Eric Dupond-Moretti ? France 3 rapporte qu'"il n'y avait aucun bulletin de la liste de la gauche unie pendant 4 heures, là où Éric Dupond-Moretti, candidat LREM pour les régionales, a voté ce matin". Le média ajoute que d'autres "couacs" ont été recensés dans plusieurs bureaux de vote des Hauts-de-France. Selon sous-préfète contactée par le média, la responsabilité incombe à l'édile de la commune. "Les différents maires ont eu des bulletins de vote il y a quelques jours de cela. Il leur appartient de vérifier que tous les bulletins sont présents et toutes les listes représentées. J’ai la possibilité de réapprovisionner toutes les communes qui me le demandent mais je ne peux le faire que si les élus m’appellent". 16:31 - Des élections pas très bien comprises ce dimanche Manifestement, la campagne électorale n'a pas été très claire pour de nombreux citoyens, pas très au fait de ce qui se joue aujourd'hui dans les urnes. Le journal La Croix indique par exemple que des votants - qui eux se sont rendus dans leur bureau de vote - n'ont pas vraiment saisi la distinction entre les deux scrutins du jour, les régionales 2021 et les départementales 2021. Et ce n'est que le premier tour ! "Malgré la présence d’un agent d’accueil qui donne une première fois les consignes, il faut effectivement être vigilant pour bien guider les électeurs dans la procédure. On a eu plusieurs personnes qui découvraient qu’il y avait deux scrutins simultanés", témoigne ainsi un assesseur du Finistère au journal. Une autre, située dans un bureau de vote du Nord, ajoute : "Nous avons arrêté une dame qui allait mettre une enveloppe dans la mauvaise urne. Et aussi une électrice qui se plaignait de ne pas trouver le bulletin du candidat de la majorité présidentielle, alors que la majorité n’a pas de candidat dans le canton". 16:22 - Libération à la rencontre des abstentionnistes des régionales à Paris Le quotidien national, qui suit ces élections régionales de près, est allé interrogé des abstentionnistes ce dimanche, alors que le scrutin a encore cours. "Je suis inscrit sur les listes dans le Val-d’Oise chez mes parents, mais maintenant j’habite à Paris, et j’avoue qu’avec un temps pareil, je ne me voyais pas perdre du temps dans les transports pour aller voter", explique un jeune homme de 21 ans au média, "profitant tranquillement du soleil". "C’est vrai qu’on ne s’est pas trop intéressé à ces élections", ajoute un ami également interrogé. Libération rend compte de la situation en ces termes : "A Paris, des urnes vides, des parcs pleins. Ce dimanche, si les bureaux de vote, surtout en Ile-de-France sont déserts, les parcs et jardins de la capitale, eux ne désemplissent pas". 16:18 - Vers un record d'abstention pour ces régionales 2021 ? Il faut savoir que le recors de l'abstention pour des élections régionales datent de 2010, avec un premier tour marqué par 53,67% d'inscrits sur les listes électorales. Il est probable que ce record soit battu aujourd'hui, sauf si la fin de la journée est marquée par un sursaut de la mobilisation dans les bureaux de vote, ce qui n'advient quasiment jamais. 16:15 - Les électeurs de la Corse votent bien plus qu'en métropole ce dimanche Les Corses se rendent bien plus aux urnes ! En Corse-du-Sud, la participation est de 20,63% à midi, et de 24,15% en Haute-Corse. Sur l'Île de Beauté, les élections ne sont pas vraiment "régionales", mais "territoriales", puisque les prérogatives politiques y sont un peu plus larges et spécifiques. La participation démontre que l'intérêt pour la gestion de ce territoire est nettement plus important. 16:12 - Les listes auront jusqu’à mardi 18h pour s’inscrire Une fois les résultats des régionales obtenus, les listes n’auront que jusqu’à mardi 18h pour s’inscrire ou non pour le second tour, comme le rapporte Le Parisien. Cela laisse peu de temps pour organiser les fusions. Dans la pratique, seules les listes qui obtiennent plus de 5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner, comme le rappellent nos confrères. Celles qui enregistrent plus de 10 % de voix ont droit de se maintenir. 16:10 - "Les régions n’incarnent pas la politique pour les Français" Comment expliquer le niveau si élevé de l'abstention pour ces élections régionales ? Pour Stéphane Rozès, politologue et enseignant à Science Po, "ce n’est pas une surprise". L'analyste assure à 20 Minutes que "les régions tel qu’elles ont été redécoupées et tel qu’elles fonctionnent ne semble pas être pour une majorité de français des instances de nature politique, mais uniquement de nature administrative. Ce n’est pas du tout les Français qui se désintéressent de la politique, ce sont les régions et les départements qui n’incarnent pas la politique pour les Français, c’est totalement différent". Reste que cette première analyse devra être approfondie davantage, l'abstention pourrait bien révéler quelque chose de plus prégnant sur le rapport des Français à la politique. Il faut attendre 20h, par ailleurs, pour savoir si un parti politique a profité particulièrement de cette désaffection. Des résultats surprises de premier tour sont tout à fait possibles, notamment sur les listes qui pourront se maintenir pour le second tour. 15:37 - Le point sur la participation aux élections région par région à la mi-journée Voici le point sur la participation au premier tour des élections (régionales et départementales) région par région à la mi-journée : Grand Est: 10,33% ; Nouvelle-Aquitaine: 13,58% ; Auvergne-Rhône-Alpes: 12,71% ; Bourgogne-Franche-Comté: 13,87% ; Bretagne: 11,47% ; Centre-Val de Loire: 13,28% ; Île-de-France: 8,47% ; Occitanie: 14,84% ; Hauts-de-France: 12,50% ; Normandie: 11,97% ; Pays de la Loire: 12,28% ; Provence-Alpes-Côte d'Azur: 14,46% ; Corse: 22,50%. 15:29 - A Lille et dans les Nords, les régionales 2021 ne créent pas de mobilisation Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur qui nous parviennent, le taux de participation au premier des élections régionales 2021 à 12h pour le département du Nord étaient de 12,15% contre 20,11% en 2015 à 12h. 15:18 - Les Lyonnais peu mobilisés pour le premier tour de l'élection régioanale Les élections régionales ne semblent pas vraiment intéressés les Lyonnais. A midi, ils n'étaient que 11,86% à d'être déplacés dans les bureaux de vote pour ce premier tour, un peu moins que la moyenne nationale. On se dirige vers un record d'abstention là-aussi. A noter que les Lyonnais votent uniquement pour les élections régionales aujourd'hui et pas pour les départementales (les prérogatives du conseil départementales ont été transmises à la Métropole de Lyon, dont les élus ont été désignés lors des municipales). 15:01 - Taux de participation à l'élection très faible dans le Val d'Oise Rappelons-le : le premier enseignement de cette élection régionale (et de cette élection départementale) est la très importante abstention pour ce premier tour. Les chiffres sont assez variés d'une région à l'autre, d'un département à l'autre et d'une ville à l'autre. Par exemple, dans le Val d'Oise, les électeurs inscrits sur les listes électorales ne sont que 6,97% à s'être présenter dans leur bureau de vote pour participer au scrutin. Un chiffre très préoccupant pour la santé démocratique du pays, qui appellera sans doute des analyses politiques rapides. LIRE PLUS

Une carte des régions vous permet également d'accéder très rapidement aux articles consacrés à l'actualité des régionales dans chaque région, mais aussi à tous les résultats, avec les premières estimations et les promulgations officielles du ministère de l'Intérieur.

Les dimanches 20 et 27 juin, l'équipe de Linternaute.com se mobilise pour couvrir les deux soirées électorales. Temps forts, résultats transmis en temps réels, estimations de tous les instituts de sondages... Retrouvez depuis cette page toutes les informations essentielles sur le scrutin des régionales 2021.

Sauf nouveau revirement, les élections régionales ont lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021. Programmé au mois de mars, le scrutin a été reporté une première fois, compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19, qui rendait difficile l'organisation de la campagne en début d'année. Ce report a d'abord été proposé dans un projet de loi, voté en première lecture par l'Assemblée national le 10 février. Ce changement de dates avait été recommandé par Jean-Louis Debré, missionné par le gouvernement pour évaluer les conditions d'organisation des régionales en 2021. Son rapport avait fait émerger cette proposition. Le 26 janvier, les sénateurs avaient voté en première lecture le projet de loi prévoyant que "le prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique aura lieu en juin 2021".

La situation épidémique au printemps 2021 crée toutefois quelques incertitudes concernant les dates des élections régionales et départementales. Jean Castex a présenté un nouveau calendrier devant l'Assemblée nationale le 13 avril, reportant les scrutins d'une semaine. Les députés ont validé ce report à une large majorité. Le premier tour de l'élection prévu le 13 juin est fixé au 20 juin, le second tour prévu le 20 juin a lieu le 27 juin.

Un sondage Opinion Way pour Les Echos, effectué du 16 au 22 mars 2021, donne des intentions de vote à l'échelle nationale, par formation politique. Les résultats sont les suivants : LR et alliés : 23% ; RN : 21% ; LREM / MoDem : 16% ; EELV : 13% ; PS et alliés : 12% ; LFI : 7% ; DLF : 3% ; LO : 2% ; Autre : 3%.

Selon cette enquête, le Parti socialiste est donné favori en Bretagne, en Nouvelle Aquitaine, dans la région Occitanie, en Bourgogne-Franche-Comté.

Le parti Les Républicains est donné favori en Île-de-France, en Normandie, dans les Hauts-de-France, dans la région Grand-Est, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Centre-Val-de-Loire et en Loire-Atlantique.

Le Rassemblement national est donné favori dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

De nombreux sondages ont été publiés tout au long de la campagne des élections régionales, qui s'est achevée vendredi à minuit. Aucune autre estimation n'est autorisée avant 20 heures ce dimanche désormais. Pour consulter les résultats des derniers sondages, passez votre souris sur une région de la carte présentée ci-dessous. Les régions sont colorées en fonction des listes données gagnantes au second tour.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Comme le prévoit le code électoral, pour participer au vote, il faut être de nationalité française, être majeur, être inscrit sur une liste électorale, ne pas être privé de ses droits civils et politiques.

Les résultats des régionales sont régis par un système qui combine les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. En clair, si une liste recueille la majorité des voix exprimées au premier tour (c'est-à-dire plus de 50 %), elle obtient le quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont alors répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages (dont la liste gagnante). Et il n'y pas de second tour.

Si aucune liste ne recueille la majorité au premier tour, un second tour est organisé la semaine suivante. Pour participer au second tour, un candidat doit avoir réuni au moins 10% des suffrages exprimés. La liste qui arrive en tête lors de cette seconde étape remporte le quart des sièges à pourvoir. Le reste des sièges est réparti proportionnellement entre les listes ayant au moins 5 % des suffrages exprimés.

Pour être candidat aux élections régionales, il faut être majeur, être domicilié dans la région, être inscrit sur une liste électorale et ne pas être privé de ses droits civiques et politiques.

Qui est candidat en Île-de-France ?

Dans la région Île-de-France, les candidats déclarés sont les suivants : Clémentine Autain (La France Insoumise) ; Audrey Pulvar (Parti socialiste) ; Julien Bayou (Europe Ecologie-Les Verts), Laurent Saint-Martin (La République en marche) ; Valérie Pécresse (Libres! et Les Républicains, présidente sortante) ; Jordan Bardella (Rassemblement national) ; Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) et Alexis Villepelet (Debout la France). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Île-de-France.

Qui est candidat dans les Hauts-de-France ?

Dans la région des Hauts-de-France, les candidats déclarés sont les suivants : Karima Delli (Europe Ecologie-Les Verts, PS, PCF, LFI) ; Xavier Bertrand (LR, UDI, MoDem, président sortant) ; José Evrard (Debout la France) ; Sébastien Chenu (Rassemblement national) ; Laurent Pietraszewski (La République en Marche) ; Eric Pecqueur (Lutte ouvrière) et Alexandre Audric (Parti des citoyens européens). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales dans les Hauts-de-France.

Qui est candidat dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les candidats déclarés sont les suivants : Cécile Cukierman (Parti communiste et La France Insoumise) ; Fabienne Grébert (Europe Ecologie-Les Verts) ; Najat Vallaud-Belkacem (Parti socialiste) ; Bruno Bonnell (La République en marche) ; Laurent Wauquiez (Les Républicains, président sortant) ; Andréa Kotarac (Rassemblement national) ; Chantal Gomez (Lutte ouvrière) ; Shella Gill (sans étiquette, liste "Union essentielle) et Farid Omeir (Union des démocrates musulmans français). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes.

Qui est candidat en Bretagne ?

En Bretagne, les candidats déclarés sont les suivants : Loïg Chesnais-Girard (Parti Socialiste, président sortant) ; Claire Desmares-Poirrier (Europe Ecologie-Les Verts) ; Marie-Madeleine Doré-Lucas et Pierre-Yves Cadalen (La France Insoumise) ; Isabelle Le Callennec (Les Républicains) ; Gilles Pennelle (Rassemblement national) ; Thierry Burlot (UDI, MoDem, LREM) ; Joannic Martin (Parti Breton), David Cabas (Debout la France) ; Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) ; Daniel Cueff (sans étiquette) ; Kamel Elahiar (Union des démocrate musulmans français) ; Yves Chauvel, liste "La Bretagne en héritage" ; et Christophe Daviet, liste "Un autre monde". Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Bretagne.

Qui est candidat en Normandie ?

En Normandie, les candidats déclarés sont les suivants : Sébastien Jumel (Parti communiste et La France Insoumise) ; Laurent Bonnaterre (Sans étiquette soutenu par La République en marche) ; Mélanie Boulanger (Parti socialiste et Europe Ecologie-Les Verts) ; Hervé Morin (Les Centristes, président sortant) ; Nicolas Bay (Rassemblement national) ; Pascal Le Manach (Lutte ouvrière) et Stéphanie Kerbarh (Sans étiquette) Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Bretagne.

Qui est candidat dans la région Grand-Est ?

Dans la région Grand-Est, les candidats déclarés sont les suivants : Éliane Romani (Europe Ecologie-les Verts - Parti socialiste - Parti communiste), Brigitte Klinkert (La République en marche) ; Jean Rottner (Les Républicains, candidat sortant) ; Laurent Jacobelli (Rassemblement national) ; Florian Philippot (Les Patriotes) ; Louise Fève (Lutte Ouvrière) ; Aurélie Filippetti (La France Insoumise, parti radical de gauche) ; Martin Meyer (Unser Land - mouvement autonomiste alsacien) ; Adil Tyana (Union démocrate des musulmans français) ; Jean-Philippe Golly, liste "Un notre monde Grand Est. Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales dans le Grand-Est.

Qui est candidat dans la région Bourgogne-Franche-Comté ?

Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, les candidats déclarés sont les suivants : Gilles Platret (Les Républicains) ; Julien Odoul (Rassemblement national), Stéphanie Modde (Europe Écologie Les Verts), Denis Thuriot, (La République en Marche et le MoDem) ; Bastien Faudot (Union de gauche) ; Marie-Guite Dufay (Parti socialiste, présidente sortante) ; Claire Rocher (Lutte Ouvrière). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté.

Qui est candidat dans le Centre-Val-de-Loire ?

Dans le Centre-Val-de-Loire, les candidats déclarés sont les suivants : Nicolas Forissier (Les Républicains) ; Aleksandar Nikolic (Rassemblement national) ; François Bonneau (Parti socialiste et parti communiste, président sortant) ; Charles Fournier (Europe Ecologie-Les Verts), Marc Fesneau (Modem, La République en marche); Ferida Megdoud (Lutte Ouvrière) et Christelle de Crémiers (Démocratie EcoLogique). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Centre-Val de Loire.

Qui est candidat dans les Pays de la Loire ?

Dans la région Pays de la Loire, les candidats déclarés sont les suivants : Guillaume Garot (Parti socialiste) ; Matthieu Orphelin (Europe Ecologie-Les Verts - La France Insoumise) ; François de Rugy (La République en Marche) ; Christelle Morançais (Les Républicains, présidente sortante) ; Hervé Juvin (Rassemblement national) ; Cécile Bayle de Jessé (Debout la France) ; Eddy Le Beller (Lutte ouvrière) et Linda Rigaudeau (Sans étiquette). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Pays de la Loire.

Qui est candidat dans la région Nouvelle Aquitaine ?

Dans la région Nouvelle Aquitaine, les candidats déclarés sont les suivants : Nicolas Thierry (Europe Ecologie-Les Verts) ; Alain Rousset (Parti socialiste, président sortant) ; Geneviève Darrieussecq (MoDem, La République en Marche) ; Nicolas Florian (Les Républicains) ; Edwige Diaz (Rassemblement national) ; Clémence Guetté (France Insoumise) ; Eddie Puyjalon (Mouvement de la ruralité (LMR) et Résistons) ; Guillaume Perchet (Lutte ouvrière). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Nouvelle Aquitaine.

Qui est candidat dans en Provence-Alpes-Côte-d'Azur ?

Dans la région PACA, les candidats sont les suivants : le président sortant de la région, Renaud Muselier (Les Républicains) ;Noël Chuisano (Debout la France) ; Thierry Mariani (Rassemblement national) ; Jean-Laurent Félizia (Europe Ecologie-Les Verts - Parti socialiste) ; Hervé Guerrera (Parti Occitan) ; Jean-Marc Governatori (Cap Ecologie) et Isabelle Bonnet (Lutte Ouvrière). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en PACA.

Qui est candidat en Occitanie ?

Dans la région Occitanie, les candidats déclarés sont les suivants : Myriam Martin (La France Insoumise) ; Antoine Maurice (Europe Ecologie-Les Verts) ; Carole Delga (Parti socialiste, présidente sortante) ; Jean-Paul Garraud (Rassemblement national) ; Vincent Terrail-Novès (La République en Marche) ; Aurélien Pradié (Les Républicains) ; Malena Adrada (Lutte ouvrière) et Jean-Luc Davezac (Occitanie Pais Nostres). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Occitanie.

Qui est candidat aux élections territoriales en Corse ?

Dans la région Corse, les candidats déclarés sont les suivants : Gilles Simeoni (Femu a Corsica, président sortant) ; Laurent Marcangeli (Comité central bonapartiste) ; François Filoni (RN) ; Jean-Guy Talamoni (Corsica Libera) ; Jean-Christophe Angelini (Parti de la Nation Corse) ; Paul-Felix Benedetti (Core In Fronte) ; Jean-Charles Orsucci (LREM) ; Michel Stefani et Anissa Flore Amziane (PCF) ; Jean-Antoine Giacomi (Forza Nova) et Agnès Simonpietri (Ecologia Sulidaria). Les élections territoriales en Corse bénéficient d'un statut à part pour le mode de désignation de ses élus. Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales (territoriales) en Corse.