"DIRECT : Résultat des élections régionales : qui est en tête au 1er tour ?"

Candidats aux régionales 2021 L'essentiel Les résultats des régionales 2021 commencent à être dévoilés par le biais d'estimations d'instituts de sondages et de résultats partiels du ministère de l'Intérieur. Surprise de taille : pour l'instant le Rassemblement national semble plus faible qu'annoncé. Les Républicains semblent arriver en position de force et le PS résiste dans ses fiefs. Selon une estimation nationale Ipsos/Sopra Steria pour France TV, les résultats de ces régionales 2021 sont pour l'instant les suivants au niveau national : LR et ses alliés : 27,2%

RN : 19,3%

PS et ses alliés : 17,6%

EELV et ses alliés : 12,5%

LREM et ses alliés : 11,2%

LFI et ses alliés : 4,2% Dans les régions, à ce stade, les résultats des régionales estimés par les instituts de sondages ou établis provisoirement par le ministère selon les résultats partiels sont les suivants : En Île-de-France , Valérie Pécresse (Droite) est donnée en tête, avec 36,4% des suffrages, devant Jordan Bardella (RN) à 13%. En troisième position, Julien Bayou (EELV) recueille 12,5% des suffrages devant le LREM Laurent Saint Martin (12%), la PS Audrey Pulvar (11,8%) et la LFI Clémentine Autain (10%), selon une estimation Elabe pour BFMTV.

, Valérie Pécresse (Droite) est donnée en tête, avec 36,4% des suffrages, devant Jordan Bardella (RN) à 13%. En troisième position, Julien Bayou (EELV) recueille 12,5% des suffrages devant le LREM Laurent Saint Martin (12%), la PS Audrey Pulvar (11,8%) et la LFI Clémentine Autain (10%), selon une estimation Elabe pour BFMTV. En PACA , Thierry Mariani (RN) est donné en tête en avec 35,7%, devant Renaud Muselier (LR) à 33,5% et J-L Felizia (EELV PS PCF) à 18,7% selon une estimation Elabe pour BFMTV.

, Thierry Mariani (RN) est donné en tête en avec 35,7%, devant Renaud Muselier (LR) à 33,5% et J-L Felizia (EELV PS PCF) à 18,7% selon une estimation Elabe pour BFMTV. En Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez est largement en tête avec 43,8%, devant Andréa Kotarac (RN) à 14%, Fabienne Grébert (éco) à 14% et Najat Vallaud-Belkacem (UG) à 11,6% (Ipsos / Sopra steria).

Laurent Wauquiez est largement en tête avec 43,8%, devant Andréa Kotarac (RN) à 14%, Fabienne Grébert (éco) à 14% et Najat Vallaud-Belkacem (UG) à 11,6% (Ipsos / Sopra steria). Dans les Hauts-de France , Xavier Bertrand (LR) termine ce premier tour à 42,5%, devant Sébastien Chenu (RN) à 24%, Karima Delli (EELV) à 18,7%, LREM n'est pas qualifié selon une estimation Ifop-Fiducial pour TF1-LCI.

, Xavier Bertrand (LR) termine ce premier tour à 42,5%, devant Sébastien Chenu (RN) à 24%, Karima Delli (EELV) à 18,7%, LREM n'est pas qualifié selon une estimation Ifop-Fiducial pour TF1-LCI. Dans le Grand est , selon les résultats partiels du ministère de l'Intérieur sur 65,67% des bulletins, Jean Rottner (LUCD) termine en tête à 31,77%, devant Laurent Jacobelli (RN) à 22,78% et Eliane Romani (LUGE).

, selon les résultats partiels du ministère de l'Intérieur sur 65,67% des bulletins, Jean Rottner (LUCD) termine en tête à 31,77%, devant Laurent Jacobelli (RN) à 22,78% et Eliane Romani (LUGE). Dans la région Pays de la Loire , sur 26,01% des bulletins, Christelle Morançais (LUCD) est en tête à 36,24%, devant Matthieu Orphelin (LUGE) à 15,96% et Guillaume Garot (LUG) à 15,36%.

, sur 26,01% des bulletins, Christelle Morançais (LUCD) est en tête à 36,24%, devant Matthieu Orphelin (LUGE) à 15,96% et Guillaume Garot (LUG) à 15,36%. En Normandie , sur 56,22% des bulletins, Hervé Morin arrive premier à 40,30% (LUCD), devant Nicolas Bay à 22,20% (LRN) et Mélanie Boulanger à 15,64% (LUGE).

, sur 56,22% des bulletins, Hervé Morin arrive premier à 40,30% (LUCD), devant Nicolas Bay à 22,20% (LRN) et Mélanie Boulanger à 15,64% (LUGE). En Bretagne , Loïg Chesnais-Girard (LUG) est en tête à 20,95%, devant Isabelle Le Callennec (LR) à 16,99% et Gilles Pennelle (LRN) à 15,69% selon des résultats partiels sur 26,43% des suffrages dépouillés.

, Loïg Chesnais-Girard (LUG) est en tête à 20,95%, devant Isabelle Le Callennec (LR) à 16,99% et Gilles Pennelle (LRN) à 15,69% selon des résultats partiels sur 26,43% des suffrages dépouillés. En Nouvelle Aquitaine , Alain Rousset (PS) est devant au 1er tour à 30,1%, Edwige Diaz (RN) 17,4%, Darrieussecq (LREM) 13,8%, Nicolas Florian (LR) 12,7% selon une estimation Ifop pour LCI/TF1.

, Alain Rousset (PS) est devant au 1er tour à 30,1%, Edwige Diaz (RN) 17,4%, Darrieussecq (LREM) 13,8%, Nicolas Florian (LR) 12,7% selon une estimation Ifop pour LCI/TF1. En Occitanie , sur 49,56% des bulletins, Carole Delga (LUGE) est en tête à 41,71, devant Jean-Paul Garraud (LRN) à 21,14% et Aurélien Pradié (LUD) à 12,62%.

, sur 49,56% des bulletins, Carole Delga (LUGE) est en tête à 41,71, devant Jean-Paul Garraud (LRN) à 21,14% et Aurélien Pradié (LUD) à 12,62%. En Bourgogne-Franche-Comté , Elabe donne l'estimation suivante pour BFMTV : "Marie-Guite Dufay (PS) : 26,2%, Julien Odoul (RN) : 23,80% / Gilles Platret (LR) : 20,90% ; Denis Thuriot (LREM) : 12,70%.

, Elabe donne l'estimation suivante pour BFMTV : "Marie-Guite Dufay (PS) : 26,2%, Julien Odoul (RN) : 23,80% / Gilles Platret (LR) : 20,90% ; Denis Thuriot (LREM) : 12,70%. En Corse, selon les résultats partiels (saisie réalisée à 73,48%) Gilles Simeoni est en tête à 29;91% (LREG), devant Laurent Marcangeli à 24,15% (LDVD) et Jean-Christophe Angelini à 12,03% (LREG). En direct Recevoir nos alertes live !

21:19 - "Nos électeurs ont le DEVOIR de réagir" déclare Marine Le Pen sur Twitter Suite aux premiers résultats parus pour ces élections régionales et départementales, Marine Le Pen s'est exprimée sur son compte Twitter : “Face à l'action de ce gouvernement qui conduit le pays au chaos, nos électeurs ont le DEVOIR de réagir. Vous DEVEZ voter. Si vous ne votez pas pour vos idées, votre voix ne compte plus. Tout est possible, pour peu que vous le décidiez : aux urnes, patriotes !" 21:15 - Pour LREM et la majorité, sévère échec pour ce premier tour des régionales Il faut aussi retenir de ces élections régionales un point concernant les résultats de LREM au premier tour : le parti de la majorité ne recueille que près de 10% des suffrages à l'échelle nationale et échoue à se maintenir dans les Hauts-de-France, malgré la mobilisation de 5 ministres dans la région. En Auvergne Rhône Alpes Bruno Bonnell ne parvient pas non plus à se qualifier au 2e tour. Grosse déception aussi pour le ministre délégué aux Relations avec le Parlement, le Modem Marc Fesneau, qui n'est que quatrième dans le Centre-Val-de-Loire. Geneviève Darrieussecq, autre figure du Modem, arrive en 2e position en Nouvelle-Aquitaine, seule petite éclaircie au tableau. 21:10 - Jean-Luc Mélenchon appelle à ne pas laisser de région au Rassemblement National Le chef de La France Insoumise a pris la parole depuis son QG de campagne : "Nous lançons un appel pour ne pas ajouter à tous les malheurs de notre démocratie, une affliction de plus. Nous ferons ce qu'il faut pour convaincre chacune et chacun qu'il ne faut pas donner de région au Rassemblement national" 21:07 - Résultat en Île-de-France : première estimation, Pécresse devant, Bayou 1er à gauche Voici l'estimation Ifop du premier tour des régionales 2021 pour LCI : Valérie Pécresse (LR) 36.4%, Jordan Bardella (RN) 13.7%, Julien Bayou (EELV) 12.9%, Laurent Saint-Martin (LREM) 11.6%, Audrey Pulvar (PS) 10.5%, Clémentine Autain (LFI) 10.2%. Il est donc vraisemblable que l'écologiste Julien Bayou prenne la tête de l'union de la gauche pour le 2e tour de ces régionales en Île-de-France. 21:05 - Marine Le Pen appelle son électorat à se remobiliser pour le 2e tour Depuis Hénin-Beaumont, la candidate du RN a réagi au résultat du RN, somme toute en-deça des attentes des militants RN : "On ne va pas se le cacher, les résultats ont été démarqué par une vague torrentielle d’abstention. Le gouvernement a manqué à son obligation de mobilisation civique. (…) Je ne peux que regretter ce désastre civique. Nos électeurs ne se sont pas déplacés, c’est pourquoi je les appelle au sursaut. (...) Dimanche prochain déplacez-vous et votez". 21:02 - Réaction de Renaud Muselier suite au premier tour en PACA Renaud Muselier (tête de liste LR et président sortant de la région Paca ) a déclaré devant la presse : "À la lecture des premiers résultats, je fais le constat que nous avons déjoué la totalité des sondages dans la région". Il dit n'avoir "jamais cru" qu'il serait distancé de 10 points par Thierry Mariani du Rassemblement national. "J’appelle chacun à prendre ses responsabilités contre l’extrême-droite", a-t-il ajouté, en direction de la gauche. 20:59 - La gauche va-t-elle se retirer de l'élection en PACA ? Faure répond oui C'est l'un des gros enjeux de ce 2e tour : la gauche va-t-elle se maintenir au second tour en PACA, prenant le risque de faire gagner le RN dans une triangulaire serrée ? “Les socialistes seront toujours là où on les attend. Si M. Mariani peut l’emporter, nous ferons notre devoir", a répondu Olivier Faure, le patron du PS, qui assure que le PS se retirera si Mariani risque d’emporter la région PACA. 20:55 - En Grand Est, Philippot sèchement battu Le candidat et président de Patriotes, qui a fait campagne sur le couplet anti-masques ne parvient pas à se maintenir pour le 2e tour des régionales dans la région Grand Est, avec seulement 7,79% des voix. 20:49 - Christian Jacob cible le gouvernement sur la mauvaise gestion de l'élection Christian Jacob continue son analyse sur TF1 : "Heureusement que les collectivités territoriales étaient là pour pallier aux défaillances de l’Etat lors de la crise sanitaire, lorsque les masques manquaient etc. Jamais une élection a été aussi mal organisée. Jamais on a vu des communes où 80% des professions de foi ne sont pas arrivées”. Il parle d’”échec sans précédent” pour le gouvernement. 20:44 - La droite prête à des accords ou des retraits pour faire barrage au RN au 2e tour ? Christian Jacob, président de LR, s'exprime sur TF1 : “Lorsqu’il y a fusion, il y a souvent confusion", a-t-il indiqué ajoutant : "Nous ferons tout pour que ni l’extrême-droite ni l’extrême-gauche ne puisse présider une région”. 20:42 - Résultat en Bourgogne-Franche-Comté : le PS devant Ifop donne pour LCI une estimation sur les résultats en Bourgogne-Franche-Comté : Marie-Guite Dufay (PS) 25.7%, Julien Odoul (RN) 24.4%, Gilles Platret (LR) 21%, Denis Thuriot (LREM) 11.6% Stéphanie Modde (EELV) 10.3%. Une quadrangulaire est possible dans cette élection régionale pour le second tour, mais EELV peut se rapprocher du PS. 20:40 - Mélenchon réagit sur Twitter : "Il ne faut pas donner de région au RN" "On pensait avoir vu le pire avec les élections municipales. C’est davantage. Le record d’abstention a été battu. À ceux qui pourraient se satisfaire de cette situation, je rappellerai qu’une démocratie sans électeur n’est pas une démocratie." a écrit sur son compte Twitter le leader de la France Insoumise, dont les résultats ce soir sont peu significatifs. "Nous déposerons une proposition de loi pour un seuil minimum de participation pour qu’une élection soit valide et pour la reconnaissance du vote blanc. Nous lançons un appel pour ne pas ajouter à tous les malheurs de notre démocratie une affliction de plus", a-t-il écrit ajoutant, au sujet du parti de Marine Le Pen : "Il ne faut pas donner de région au RN. Cette formation politique incarne la violence qui s’exprime de plus en plus dans le pays. Nous resterons la formation du refus des combines et des embrouilles avec les partis du système, portant fièrement les valeurs de l’insoumission et de la République". 20:37 - Estimation Ipsos sur les résultats en Centre-Val de Loire Les résultats estimés par Ipsos pour France Tv Radio France / LCP en Centre Val de Loire sont les suivants : F. Bonneau (UG) : 25,6% ; A. Nikolic (RN) : 21,70% ; N. Forissier (UCD) : 18,7% ; M. Fesneau (UC) : 15,5% ; C. Fournier (UGE) : 11,40%. 20:36 - Nouvelle estimation en PACA sur le premier tour Voici une nouvelle estimation Ifop pour LCI sur le premier tour de l'élection régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur : coude à coude inattendu entre Renaud Muselier (LR) 34% et Thierry Mariani (RN) 34%. L'écologiste Jean-Laurent Felizia (EELV) est donné à 16%. Le candidat de la gauche se maintiendra-t-il ? C'est l'un des gros enjeux de ces prochaines heures. 20:33 - Les résultats de l'élection en Corse (Ministère de l'Intérieur) Voici les résultats partiels en Corse (saisie réalisée sur 73,48% des suffrages exprimés) communiquées par le ministère de l'Intérieur : Gilles Simeoni à 29,91% (LREG), Laurent Marcangeli à 24,15% (LDVD) et Jean-Christophe Angelini à 12,03% (LREG). 20:31 - Résultat de l'élection régionale en Normandie : premiers chiffres Les résultats partiels en Normandie (saisie réalisée à 56,22%) transmis par le ministère de l'Intérieur sont les suivants : Morin à 40,30% (UDI-LR), Bay à 22,20% (RN) et Boulanger (PS-EELV) à 15,64%. 20:28 - En Nouvelle Aquitaine, les premiers résultats du premier tour Voici les résultats partiels en Nouvelle-Aquitaine (saisie réalisée à 57,02% des suffrages) transmis à notre rédaction par le ministère de l'Intérieur : Rousset Alain à 28,45% (PS), Diaz Edwige à 19,43% (RN) et Darrieussecq Geneviève à 12,55% (LREM). 20:26 - Résultat partiel du premier tour en Occitanie : Delga en tête Voici les résultats partiels (saisie réalisée sur 49,56% des suffrages) communiqués par le ministère de l'Intérieur à Linternaute : dans la région Occitanie Delga (PS) est à 41,71% ; Garraud (RN) à 21,14% ; Pradié (LR) à 12,62%. 20:23 - Résultat en Pays de la Loire : Morançais devant Orphelin Voici les résultats partiels (saisie réalisée sur 26,01% des votes exprimés) dans la région Pays de la Loire : Morançais (Droite) à 36,24% ; Orphelin (EELV) à 15,96% ; Garot (PS) 15,36%. Gros enjeu pour le second tour : qui sera vraiment en tête à gauche pour porter une éventuelle union ? Les résultats partiels sont très serrés. 20:21 - Résultats dans le Grand Est : Rottner nettement devant Voici les résultats partiels (saisie réalisée à 65,67%) dans la région Grand Est, qui nous provient directement du ministère de l'Intérieur : Rottner (LUCD, président sortant) à 31,77% ; Jacobelli (LRN) à 22,78% ; Romani (LUGE). LIRE PLUS

Une carte des régions vous permet également d'accéder très rapidement aux articles consacrés à l'actualité des régionales dans chaque région, mais aussi à tous les résultats, avec les premières estimations et les promulgations officielles du ministère de l'Intérieur.

Les dimanches 20 et 27 juin, l'équipe de Linternaute.com se mobilise pour couvrir les deux soirées électorales. Temps forts, résultats transmis en temps réels, estimations de tous les instituts de sondages... Retrouvez depuis cette page toutes les informations essentielles sur le scrutin des régionales 2021.

De nombreux sondages ont été publiés tout au long de la campagne des élections régionales, qui s'est achevée vendredi à minuit. Aucune autre estimation n'est autorisée avant 20 heures ce dimanche désormais. Pour consulter les résultats des derniers sondages, passez votre souris sur une région de la carte présentée ci-dessous. Les régions sont colorées en fonction des listes données gagnantes au second tour.

Les résultats des régionales sont régis par un système qui combine les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. En clair, si une liste recueille la majorité des voix exprimées au premier tour (c'est-à-dire plus de 50 %), elle obtient le quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont alors répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages (dont la liste gagnante). Et il n'y pas de second tour.

Si aucune liste ne recueille la majorité au premier tour, un second tour est organisé la semaine suivante. Pour participer au second tour, un candidat doit avoir réuni au moins 10% des suffrages exprimés. La liste qui arrive en tête lors de cette seconde étape remporte le quart des sièges à pourvoir. Le reste des sièges est réparti proportionnellement entre les listes ayant au moins 5 % des suffrages exprimés.

Pour être candidat aux élections régionales, il faut être majeur, être domicilié dans la région, être inscrit sur une liste électorale et ne pas être privé de ses droits civiques et politiques.

Qui est candidat en Île-de-France ?

Dans la région Île-de-France, les candidats déclarés sont les suivants : Clémentine Autain (La France Insoumise) ; Audrey Pulvar (Parti socialiste) ; Julien Bayou (Europe Ecologie-Les Verts), Laurent Saint-Martin (La République en marche) ; Valérie Pécresse (Libres! et Les Républicains, présidente sortante) ; Jordan Bardella (Rassemblement national) ; Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) et Alexis Villepelet (Debout la France). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Île-de-France.

Qui est candidat dans les Hauts-de-France ?

Dans la région des Hauts-de-France, les candidats déclarés sont les suivants : Karima Delli (Europe Ecologie-Les Verts, PS, PCF, LFI) ; Xavier Bertrand (LR, UDI, MoDem, président sortant) ; José Evrard (Debout la France) ; Sébastien Chenu (Rassemblement national) ; Laurent Pietraszewski (La République en Marche) ; Eric Pecqueur (Lutte ouvrière) et Alexandre Audric (Parti des citoyens européens). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales dans les Hauts-de-France.

Qui est candidat dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les candidats déclarés sont les suivants : Cécile Cukierman (Parti communiste et La France Insoumise) ; Fabienne Grébert (Europe Ecologie-Les Verts) ; Najat Vallaud-Belkacem (Parti socialiste) ; Bruno Bonnell (La République en marche) ; Laurent Wauquiez (Les Républicains, président sortant) ; Andréa Kotarac (Rassemblement national) ; Chantal Gomez (Lutte ouvrière) ; Shella Gill (sans étiquette, liste "Union essentielle) et Farid Omeir (Union des démocrates musulmans français). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes.

Qui est candidat en Bretagne ?

En Bretagne, les candidats déclarés sont les suivants : Loïg Chesnais-Girard (Parti Socialiste, président sortant) ; Claire Desmares-Poirrier (Europe Ecologie-Les Verts) ; Marie-Madeleine Doré-Lucas et Pierre-Yves Cadalen (La France Insoumise) ; Isabelle Le Callennec (Les Républicains) ; Gilles Pennelle (Rassemblement national) ; Thierry Burlot (UDI, MoDem, LREM) ; Joannic Martin (Parti Breton), David Cabas (Debout la France) ; Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) ; Daniel Cueff (sans étiquette) ; Kamel Elahiar (Union des démocrate musulmans français) ; Yves Chauvel, liste "La Bretagne en héritage" ; et Christophe Daviet, liste "Un autre monde". Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Bretagne.

Qui est candidat en Normandie ?

En Normandie, les candidats déclarés sont les suivants : Sébastien Jumel (Parti communiste et La France Insoumise) ; Laurent Bonnaterre (Sans étiquette soutenu par La République en marche) ; Mélanie Boulanger (Parti socialiste et Europe Ecologie-Les Verts) ; Hervé Morin (Les Centristes, président sortant) ; Nicolas Bay (Rassemblement national) ; Pascal Le Manach (Lutte ouvrière) et Stéphanie Kerbarh (Sans étiquette) Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Bretagne.

Qui est candidat dans la région Grand-Est ?

Dans la région Grand-Est, les candidats déclarés sont les suivants : Éliane Romani (Europe Ecologie-les Verts - Parti socialiste - Parti communiste), Brigitte Klinkert (La République en marche) ; Jean Rottner (Les Républicains, candidat sortant) ; Laurent Jacobelli (Rassemblement national) ; Florian Philippot (Les Patriotes) ; Louise Fève (Lutte Ouvrière) ; Aurélie Filippetti (La France Insoumise, parti radical de gauche) ; Martin Meyer (Unser Land - mouvement autonomiste alsacien) ; Adil Tyana (Union démocrate des musulmans français) ; Jean-Philippe Golly, liste "Un notre monde Grand Est. Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales dans le Grand-Est.

Qui est candidat dans la région Bourgogne-Franche-Comté ?

Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, les candidats déclarés sont les suivants : Gilles Platret (Les Républicains) ; Julien Odoul (Rassemblement national), Stéphanie Modde (Europe Écologie Les Verts), Denis Thuriot, (La République en Marche et le MoDem) ; Bastien Faudot (Union de gauche) ; Marie-Guite Dufay (Parti socialiste, présidente sortante) ; Claire Rocher (Lutte Ouvrière). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté.

Qui est candidat dans le Centre-Val-de-Loire ?

Dans le Centre-Val-de-Loire, les candidats déclarés sont les suivants : Nicolas Forissier (Les Républicains) ; Aleksandar Nikolic (Rassemblement national) ; François Bonneau (Parti socialiste et parti communiste, président sortant) ; Charles Fournier (Europe Ecologie-Les Verts), Marc Fesneau (Modem, La République en marche); Ferida Megdoud (Lutte Ouvrière) et Christelle de Crémiers (Démocratie EcoLogique). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Centre-Val de Loire.

Qui est candidat dans les Pays de la Loire ?

Dans la région Pays de la Loire, les candidats déclarés sont les suivants : Guillaume Garot (Parti socialiste) ; Matthieu Orphelin (Europe Ecologie-Les Verts - La France Insoumise) ; François de Rugy (La République en Marche) ; Christelle Morançais (Les Républicains, présidente sortante) ; Hervé Juvin (Rassemblement national) ; Cécile Bayle de Jessé (Debout la France) ; Eddy Le Beller (Lutte ouvrière) et Linda Rigaudeau (Sans étiquette). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Pays de la Loire.

Qui est candidat dans la région Nouvelle Aquitaine ?

Dans la région Nouvelle Aquitaine, les candidats déclarés sont les suivants : Nicolas Thierry (Europe Ecologie-Les Verts) ; Alain Rousset (Parti socialiste, président sortant) ; Geneviève Darrieussecq (MoDem, La République en Marche) ; Nicolas Florian (Les Républicains) ; Edwige Diaz (Rassemblement national) ; Clémence Guetté (France Insoumise) ; Eddie Puyjalon (Mouvement de la ruralité (LMR) et Résistons) ; Guillaume Perchet (Lutte ouvrière). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Nouvelle Aquitaine.

Qui est candidat dans en Provence-Alpes-Côte-d'Azur ?

Dans la région PACA, les candidats sont les suivants : le président sortant de la région, Renaud Muselier (Les Républicains) ;Noël Chuisano (Debout la France) ; Thierry Mariani (Rassemblement national) ; Jean-Laurent Félizia (Europe Ecologie-Les Verts - Parti socialiste) ; Hervé Guerrera (Parti Occitan) ; Jean-Marc Governatori (Cap Ecologie) et Isabelle Bonnet (Lutte Ouvrière). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en PACA.

Qui est candidat en Occitanie ?

Dans la région Occitanie, les candidats déclarés sont les suivants : Myriam Martin (La France Insoumise) ; Antoine Maurice (Europe Ecologie-Les Verts) ; Carole Delga (Parti socialiste, présidente sortante) ; Jean-Paul Garraud (Rassemblement national) ; Vincent Terrail-Novès (La République en Marche) ; Aurélien Pradié (Les Républicains) ; Malena Adrada (Lutte ouvrière) et Jean-Luc Davezac (Occitanie Pais Nostres). Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales en Occitanie.

Qui est candidat aux élections territoriales en Corse ?

Dans la région Corse, les candidats déclarés sont les suivants : Gilles Simeoni (Femu a Corsica, président sortant) ; Laurent Marcangeli (Comité central bonapartiste) ; François Filoni (RN) ; Jean-Guy Talamoni (Corsica Libera) ; Jean-Christophe Angelini (Parti de la Nation Corse) ; Paul-Felix Benedetti (Core In Fronte) ; Jean-Charles Orsucci (LREM) ; Michel Stefani et Anissa Flore Amziane (PCF) ; Jean-Antoine Giacomi (Forza Nova) et Agnès Simonpietri (Ecologia Sulidaria). Les élections territoriales en Corse bénéficient d'un statut à part pour le mode de désignation de ses élus. Retrouvez toutes les actualités et les résultats des sondages dans notre article consacrée aux élections régionales (territoriales) en Corse.