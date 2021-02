Élections régionales 2021 : dates, candidats, sondages... Tout savoir

Les élections régionales ont été reportées au mois de juin, compte tenu de la crise sanitaire. Les candidats commencent à se faire connaître, certains ont lancé leurs campagne. Toutes les infos pratiques sur le scrutin.

Les Français sont bientôt appelés aux urnes, pour renouveler leur conseil régional. Les élections régionales auront lieu au mois de juin (voir précisions sur les dates plus bas), elles vont permettre aux citoyens de désigner les 1758 conseillers régionaux que compte le pays, et d'élire les présidents de chaque grande région. La campagne électorale n'est pas officiellement lancée, mais certaines personnalités et formations politiques ont déjà avancé leurs pions. De premiers sondages permettent même d'évaluer les rapports de force qui se dessinent entre des candidats déclarés et potentiels. Retrouvez sur cette page toutes les informations pratiques sur les élections régionales 2021.

Les élections régionales auront lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021. Programmé au mois de mars, le scrutin a été reporté, compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19, qui rend difficile l'organisation de la campagne en début d'année. Ce report a d'abord été proposé dans un projet de loi, voté en première lecture par l'Assemblée national le 10 février. Ce report avait été recommandé par Jean-Louis Debré, missionné par le gouvernement pour évaluer les conditions d'organisation des régionales en 2021. Son rapport avait fait émerger cette proposition. Le 26 janvier, les sénateurs avaient voté en première lecture le projet de loi prévoyant que "le prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique aura lieu en juin 2021". Un amendement voté précisait que le second tour aura lieu "au plus tard le 20 juin".

Certaines indiscrétions des arcanes du pouvoir laissaient entendre que l'exécutif souhaitait un report des élections régionales après la présidentielle de 2022, mais si Emmanuel Macron a bien abordé le sujet avec des élus, ce ne sera pas le cas. Sauf revirement invraisemblable, le scrutin sera bien organisé avant l'été. "Il n'y a pas de projet caché du gouvernement en ce qui concerne le calendrier", avait défendu devant les sénateurs Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté, le 26 janvier dernier, s'engageant à respecter les dates souhaitées par le Sénat.

Un sondage Opinion Way pour Les Echos, effectué du 22 au 26 janvier 2021, donne des intentions de vote à l'échelle nationale, par formation politique. Les résultats sont les suivants : LR : 22% ; RN : 22% ; LREM / MoDem : 18% ; PS : 12% ; EELV : 12% ; LFI : 7% ; DLF : 3% ; LO : 1% ; Autre : 3%.

Selon cette enquête, le Parti socialiste est donné favori en Bretagne, en Nouvelle Aquitaine, dans la région Centre, en Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie.

Le parti Les Républicains est donné favori en Île-de-France, en Normandie, dans les Hauts-de-France, dans la région Grand-Est, en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Rassemblement national est donné favori dans la région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur.

Le parti Europe Ecologie-Les Verts est donné favori dans la région des Pays de la Loire.

Comme le prévoit le code électoral, pour participer au vote, il faut être de nationalité française, être majeur, être inscrit sur une liste électorale, ne pas être privé de ses droits civils et politiques.

Les résultats des régionales sont régis par un système qui combine les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. En clair, si une liste recueille la majorité des voix exprimées au premier tour (c'est-à-dire plus de 50 %), elle obtient le quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont alors répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages (dont la liste gagnante). Et il n'y pas de second tour.

Si aucune liste ne recueille la majorité au premier tour, un second tour est organisé la semaine suivante. Pour participer au second tour, un candidat doit avoir réuni au moins 10% des suffrages exprimés. La liste qui arrive en tête lors de cette seconde étape remporte le quart des sièges à pourvoir. Le reste des sièges est réparti proportionnellement entre les listes ayant au moins 5 % des suffrages exprimés.

Pour être candidat aux élections régionales, il faut être majeur, être domicilié dans la région, être inscrit sur une liste électorale et ne pas être privé de ses droits civiques et politiques.

Qui est candidat en Île-de-France ?

Dans la région Île-de-France, les candidats déclarés sont les suivants : Clémentine Autain (La France Insoumise) ; Audrey Pulvar (Parti socialiste) ; Julien Bayou (Europe Ecologie-Les Verts), Jean-Noël Barrot (MoDem, non officiellement investi) ; Valérie Pécresse (Soyons Libres, candidate sortante).

Qui est candidat dans les Hauts-de-France ?

Dans la région des Hauts-de-France, les candidats déclarés sont les suivants : Ugo Bernalicis (La France Insoumise) ; Fabien Roussel (Parti communiste) ; Karima Delli (Europe Ecologie-Les Verts), Patrick Kanner (Parti socialiste) ; Xavier Bertrand (ex-LR, candidat sortant) ; José Evrard (Debout la France) ; Sébastien Chenu (Rassemblement national).

Qui est candidat dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les candidats déclarés sont les suivants : Magali Romaggi (La France Insoumise) ; Fabienne Grebert (Europe Ecologie-Les Verts) ; Najat Vallaud-Belkacem ? (pressentie pour le Parti socialiste) ; Bruno Bonnell (La République en marche) ; Laurent Wauquiez (Les Répubicains, président sortant).

Qui est candidat en Bretagne ?

En Bretagne, les candidats déclarés sont les suivants : Claire Desmares-Poirrier (Europe Ecologie-Les Verts) ; Marie-Madeleine Doré-Lucas (La France Insoumise) ; Danielle Cueff (Bretagne Ma Vie) ; Pierre Karleskind (La République en marche) ; Isabelle Le Callennec (Les Républicains) ; Gilles Pennelle (Rassemblement national) ; Thierry Burlot (Sans étiquette) ; Joannic Martin (Parti Breton).

Qui est candidat en Normandie ?

En Normandie, les candidats déclarés sont les suivants : Emma Salley-Maxime Da Silva (La France Insoumise) ; Bastien Recher (Génération.s) ; Laëtitia Sanchez (Europe Ecologie-Les Verts) ; Nathalie Goulet (Union des démocrates et indépendants) ; Hervé Morin (pressenti, candidat sortant).

Qui est candidat dans la région Grand-Est ?

Dans la région Grand-Est, les candidats déclarés sont les suivants : Éliane Romani (Europe Ecologie-les Verts), Bérangère Abba (La République en marche) ; Jean Rottner (Les Républicains, candidat sortant).

Qui est candidat dans la région Bourgogne-Franche-Comté ?

Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, seul Gilles Platret (Les Républicains) a rendu publique sa candidature pour les élections régionales. Aucun autre candidat ne s'est pour le moment déclaré.

Qui est candidat dans le Centre-Val-de-Loire ?

Dans le Centre-Val-de-Loire, les candidats déclarés sont les suivants : Nicolas Forissier (Les Républicains) ; Aleksandar Nikolic (Rassemblement national).

Qui est candidat dans les Pays de la Loire ?

Dans la région Pays de la Loire, les candidats déclarés sont les suivants : Sandrine Bataille (La France Insoumise) ; Guillaume Garot (Parti socialiste) ; Lucie Etonno (Europe Ecologie-Les Verts) ; François de Rugy (pressenti pour La République en marche) ; Christelle Morançais (Les Républicains, présidente sortante) ; Hervé Juvin (Rassemblement national).

Qui est candidat dans la région Nouvelle Aquitaine ?

Dans la région Nouvelle Aquitaine, les candidats déclarés sont les suivants : Nicolas Thierry (Europe Ecologie-Les Verts) ; Alain Rousset (Parti socialiste, président sortant) ; Genevièvre Darrieussecq (MoDem, La République en marche) ; Nicolas Florian (pressenti pour Les Républicains) ; Edwige Diaz (Rassemblement national).

Qui est candidat dans en Provence-Alpes-Côte-d'Azur ?

Le président sortant de la région, Renaud Muselier, n'a pas confirmé sa candidature, qui semble toutefois probable. Aucun autre candidat ne s'est pour le moment déclaré.

Qui est candidat en Occitanie ?

Dans la région Occitanie, les candidats déclarés sont les suivants : Manuel Bompard (La France Insoumise) ; Antoine Maurice (Europe Ecologie-Les Verts) ; Carole Delga (Parti socialiste, présidente sortante) ; Vincent Terrail-Novès ? (pressenti pour La République en marche) ; Aurélien Pradié ? (pressenti pour Les Républicains).

Qui est candidat aux élections territoriales en Corse ?

Aucun candidat ne s'est pour le moment déclaré.