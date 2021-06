"ÉLECTIONS. Régionales 2021 : les élections en direct, le résultat du 2e tour incertain"

RESULTATS ELECTION. C'est parti pour le 2e tour des élections régionales 2021 ! Depuis 8h, les Français sont appelés à trancher entre les candidats encore en lice. Suivez cette grande journée d'élection, en direct avec dernières actus, commentaires et résultats dès 20h.

09:13 - Comment vont s’organiser les bureaux de vote ? Deux élections ont lieu ce dimanche, les régionales mais aussi les départementales. Tout dépend de leur configuration ! Soit il est décliné dans deux salles : il y aura donc deux parcours bien distincts, avec deux tables pour les bulletins, deux urnes, deux isoloirs, pour les départementales et les régionales. Soit le bureau de vote est assez grand pour accueillir les deux "lignes de vote" : dans ce cas-là, il y aura bien deux tables et deux urnes, mais peut-être un seul passage à l’isoloir, rapporte France Bleu. Attention à ne pas vous tromper d'enveloppe au moment de la glisser dans l'urne ! 09:02 - Nicolas Sarkozy a voté L'ancien président de la République a voté ce dimanche pour le second tour des régionales 2021 dans le 16e arrondissement de Paris. 08:46 - L’abstention en question Avec un taux record (66,2%) lors du premier tour, l’abstention reste l’un des enjeux majeurs de ce second tour des régionales ce dimanche. Après le premier tour, nombreuses sont les personnalités politiques à avoir appelé les électeurs à se rendre à leur bureau de vote pour le second tour. 08:29 - Renaud Muselier a voté Le président de la Région PACA, candidat à sa réélection, a emboité le pas à Edouard Philippe, en allant voter pour ce second tour des élections régionales dans une école de Marseille vers 8h20. 08:15 - Edouard Philippe aux urnes Edouard Philippe ouvre le bal des personnalités politiques à aller glisser leur bulletin dans l’urne ce dimanche. L'ancien Premier ministre est allé voter pour ce second tour des régionales 2021 dans une école du Havre, dès 8h10. 08:06 - Ouverture des bureaux de vote Les bureaux de vote sont officiellement ouverts pour ce deuxième tour des élections régionales. 48 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche, après un premier tour marqué par l'abstention.

En savoir plus

Cette année, deux élections bien différentes sont organisées pour la première fois aux mêmes dates : les élections régionales, mais aussi les élections départementales. Elles permettent de désigner les élus des territoires ; attention, ils n'ont pas les mêmes compétences.

Les élections départementales ont lieu tous les 6 ans, elles permettent de renouveler l'ensemble des sièges de conseillers départementaux. Le scrutin est binominal à deux tours. Si un binôme (composé d'un homme et d'une femme) reçoit au premier tour la majorité des voix avec au moins 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales, celui-ci est élu. Si ce n'est pas le cas, un 2e tour est organisé, avec les candidats ayant obtenu au 1er tour au moins 12,5% des voix ces électeurs inscrits sur liste électorale. La liste ayant le plus grand nombre de voix est alors désignée gagnante. Les conseillers départementaux veillent aux "affaires publiques" du département, qui concernent l'éducation, la culture, le sport, les voiries à l'échelle du département.

Les élections régionales ont également lieu tous les 6 ans. Elles permettent d'élire les conseillers régionaux et de dégager une majorité qui met en oeuvre une politique régionale. Les compétences des régions sont bien plus larges que celles des départements : gestion des lycées, de l'aménagement du territoire, des transports publics, de l'aide sociale et de l'aide financière aux entreprises de la région.

Les résultats des élections régionales 2021 seront publiés sur cette page dès les premières estimations et jusqu'au résultat définitif communiqué par le ministère de l'Intérieur. Une carte vous permet d'accéder très rapidement aux résultats des régionales, par région, avec tout le détail des chiffres au niveau local.

Ce dimanche 27 juin, l'équipe de Linternaute.com se mobilise pour couvrir la soirée électorale. Temps forts, résultats transmis en temps réels, estimations de tous les instituts de sondages... Retrouvez depuis cette page toutes les informations essentielles sur le scrutin des régionales 2021.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Les résultats des régionales sont régis par un système qui combine les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. En clair, si une liste recueille la majorité des voix exprimées au premier tour (c'est-à-dire plus de 50 %), elle obtient le quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont alors répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages (dont la liste gagnante). Et il n'y pas de second tour.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si aucune liste ne recueille la majorité au premier tour, un second tour est organisé la semaine suivante. Pour participer au second tour, un candidat doit avoir réuni au moins 10% des suffrages exprimés. La liste qui arrive en tête lors de cette seconde étape remporte le quart des sièges à pourvoir. Le reste des sièges est réparti proportionnellement entre les listes ayant au moins 5 % des suffrages exprimés.