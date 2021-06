"Élections régionales 2021 : résultat des sondages et actus de campagne"

REGIONALES 2021. Les électeurs ont rendez-vous avec les urnes ce dimanche 20 juin pour le premier tour des élections régionales. Les résultats de sondages font ressortir les noms des candidats favoris dans plusieurs régions. Suivez les ultimes actualités de la campagne des régionales 2021, dans tous les points chauds.

10:24 - L’enjeu majeur de la sécurité en Île-de-France Deux mois de bataille ont eu lieu entre les six principaux candidats d’Ile-de-France autour des transports, des lycées, de l’agriculture, de l’aide aux entreprises et de la sécurité. Ce dernier thème a notamment été sujet à débat et cristallisé les attaques ces dernières semaines, comme l’indique le Parisien. Le RN (Jordan Bardella) a notamment accusé son adversaire Valérie Pécresse de vouloir s’approprier "ses fiches de campagne" quand le clan Pécresse expliquait revenir simplement aux fondamentaux de ses valeurs. Laurent Saint-Martin (LREM) promet de son côté l’arrivée de quelque 500 agents pour assurer plus de sérénité dans les rames.

10:08 - S'allier ou s'isoler, un choix difficile pour Les Républicains Les Républicains sont pris dans un dilemme : s'allier avec d'autres familles politiques de gauche ou La République en Marche pour s'assurer la victoire et conserver leurs implantations locales ou finir la course seuls pour faire figure d'alternative ou de troisième option entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en 2022, au risque de perdre des régions ? La réponse et le choix de la stratégie des candidats semblent dépendre des ambitions personnelles de chacun. Les têtes de liste ayant annoncé leur candidature pour la présidentielle et celles potentiellement présidentiable ont décidé d'avancer seules y compris au deuxième tour comme Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Pour ceux dont l'objectif est purement régional, la meilleure solution est de rassembler les forces, Renaud Muselier en Paca l'a d'ailleurs fait dès le premier tour, et même s'il en a fait les frais, le schéma pourrait se reproduire en Pays de la Loire où les rumeurs d'alliance entre Christelle de Morançais et François de Rugy vont bon train.

09:12 - Olivier Faure appelle "les droites" à faire front contre le RN dans le Grand Est Olivier Faure était de passage dans le Grand Est jeudi 17 juin, en Meurthe-et-Moselle, pour soutenir la liste d'union de gauche d'Eliane Romani. Au micro de l'Est Républicain, le socialiste a rappelé la volonté de la gauche de faire barrage au Rassemblement national, mais il estime que dans la région "la question ne se pose pas tellement à nous, elle se pose aux droites qui se sont rassemblées en PACA, à elles de le faire ici aussi pour éviter le pire". Oliver Faure cite Brigitte Klinkert, candidate de LREM et Jean Rottner, républicain, président sortant et candidat à sa succession, il les appelle à faire front contre l'extrême-droite. Un front duquel la gauche pourrait être absente : "Nous portons une offre totalement différente. Il y a des libéraux qui ont vocation à se retrouver et une gauche écologique qui est droite dans ses baskets et qui n'a pas besoin, dans cette région, de venir au secours des droites qui ont largement de quoi faire."

08:16 - 74% des Français ne sont "pas intéressés" par le scrutin Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio, à deux jours du premier tour des élections régionales, 74% des Français se disent "pas intéressés" par le scrutin. En parallèle, l'enquête indique que la part d'abstention pourrait atteindre les 60%, un score record. Lors des élections de 2015, l'abstention n'avait pas dépasser les 55%, avec un pic enregistré au premier tour du scrutin en Ile-de-France (54%). La tendance selon laquelle les abstentionnistes sont de plus en plus nombreux à chaque scrutin se confirme et inquiète les politiques.

17/06/21 - 22:12 - Quelles sont les régions qui pourraient être remportées par le Rassemblement national ? FIN DU DIRECT - D'après les derniers sondages, la région Paca pourrait être remporté par Thierry Mariani, soutenu par le Rassemblement national. Dans les Hauts-de-France, alors que Xavier Bertrand était favori, l'écart s'est depuis réduit. Si Xavier Bertrand semble toujours sortir gagnant, Sébastien Chenu (RN) pourrait finalement avoir ses chances... Il en va de même dans le Grand Est où le récent sondage de France 3 donne le président sortant, Jean Rottner (LR), gagnant uniquement lors du premier tour. En cas de triangulaire, Laurent Jacobelli (RN) pourrait tout à fait inverser la tendance au deuxième tour. En Bretagne, Gilles Pennelle (RN) pourrait profiter de l'éclatement de la majorité. Les Bretons passeraient ainsi de gauche, à extrême droite. En Bourgogne-Franche-Comté, Julien Odoul (RN) pourrait sortir gagnant au premier tour. En revanche, la présidente socialiste remporterait le second tour d'après les derniers sondages en date. Enfin, dans le Centre-Val-de-Loire, le RN pourrait encore arriver en tête du premier tour. Quant à savoir s'il passerait au second, le résultat pourrait bien être particulièrement serré...

17/06/21 - 20:05 - En Paca, 80 personnalités appellent à voter pour Renaud Muselier au premier tour des régionales Tandis que la tête de liste soutenue par le Rassemblement national, Thierry Mariani, semble caracoler en tête des sondages devant le président sortant et candidat des Républicains, Renaud Muselier, 80 personnalités ont décidé de s'engager en faveur de ce dernier. Dans une tribune publiée dans L'Obs ce jeudi, elles appellent à voter Renaud Muselier dès le premier tour des élections régionales. "Renaud Muselier est le seul rempart [...] contre l'obscurantisme menaçant. Dès le 20 juin, nous devons tout faire pour empêcher nos voix de s'éteindre, tout faire pour contrer le rétrécissement de notre horizon, tout faire pour garder la lumière", peut-on lire. Parmi les signataires, on retrouve notamment la présidente du Festival d'Avignon et ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen ou encore le comédien Charles Berling.

17/06/21 - 18:17 - Entre 40% et 54% d'abstention en 2015, à quoi s'attendre ce dimanche ? La part que représentera l'abstention lors du premier scrutin, ce dimanche, inquiète tous les candidats aux élections régionales. Les bureaux de vote s'attendent a enregistré une part importante, peut-être record d'abstention. Déjà lors des précédents scrutins régionaux on comptait entre 40% et 54% d'abstentionnistes au premier tour contre 32% et 45% au second. La Corse était la région la plus mobilisée pour élire les membres de son Assemblée tandis que les Franciliens étaient plus nombreux à bouder ou ignorer les urnes. Ces chiffres conséquents avaient été enregistrés alors que la fusion des régions venaient d'avoir lieu entrainant un certain intérêt pour les élections. Cette fois, après un an de pandémie, les politologues doutent que les électeurs se sentent assez concernés pour se mobiliser massivement.

17/06/21 - 16:34 - 51% des Français estiment qu'une victoire du RN n'est pas un danger pour la démocratie La dédiabolisation du Rassemblement national semble porter ses fruits. Un sondage Ifop réalisé pour le Journal du Dimanche et publié aujourd'hui révèle que 51% des Français estiment qu'une victoire du RN ne serait pas un danger pour la démocratie, et ce quel que soit le nombre de régions remportées par l'extrême-droite lors des élections régionales. Parmi ces réponses, 22% sont catégorique et répondent que le RN n'est "pas" une danger, tandis que les 29% restants se montrent plus nuancés et estiment que ce n'est "plutôt pas" un danger. Les électeurs de droite sont les plus nombreux à être de cet avis (57%) arrivent ensuite ceux de LFI (40%) et du PS (37%). Le parti lepéniste a des chances de sortir victorieux des scrutins en Provence-Alpes-Côte d'Azur et il est donné en tête du premier tour dans cinq autres territoires.

17/06/21 - 14:48 - Emmanuel Macron assure ne pas interférer dans les élections régionales Emmanuel Macron poursuit son tour de France entamé il y quelques semaine en plein milieu des campagnes pour les élections départementales et régionales. Ce jeudi, à trois jours du premier scrutin, il se rend dans les Hauts-de-France. Une venue jugée suspecte par certains compte tenu que La République en Marche est à la traîne dans la région convoitée par la majorité présidentielle et que Xavier Betrand, potentiel adversaire d'Emmanuel Macron en 2022, est en tête des sondages. Le président de la République s'est toutefois défendu d'influencer la campagne, ne venant que pour des raisons propres à sa fonction : "J'ai un mandat qui dure jusqu'en mai 2022 donc je suis au travail". Il s'est ensuite longuement justifié avant d'assurer ne pas interférer dans les élections : "Ce sont les forces politiques qui ont choisi cette date pour les régionales. Je l'ai dit dès le début : si les régionales et les départementales sont maintenues, ça ne doit pas empêcher le gouvernement et le président de continuer à travailler. (...) Ensuite les régionales elles sont partout en France, et donc j'étais la semaine dernière, la semaine d'avant dans d'autres départements, je continuerai. Je ne touche rien des sujets qui sont régionaux. Donc je n'interfère pas dans cette campagne, je continue simplement le travail pour la nation et nos compatriotes."