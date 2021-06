DIRECT. Résultats des départementales 2021 : le scrutin en questions, les premiers chiffres attendus

DEPARTEMENTALES. Ce dimanche 20 juin, c'est le premier tour des élections départementales 2021. Les chiffres de l'abstention et de la participation sont déjà des clés du scrutin. Suivez cette grande journée électorale en direct, avec les résultats à l'issue du scrutin.

08:15 - Quel est le mode de scrutin pour les élections départementales ? Les conseillers départementaux sont élus au suffrage universel direct. Chaque département est divisé en un certain nombre de cantons et dans chaque canton les citoyens élisent un binôme de candidat composé d'une femme et d'un homme. Le binôme peut être élu au premier tour s'il remporte la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins 25% des voix des électeurs inscrits sur les listes électorales. Si aucun duo n'obtient ce score, les binômes ayant récolté au moins 12,5% des voix peuvent se maintenir au second tour. Le binôme enregistrant la majorité des voix sera alors nommé au conseil départemental. 08:10 - A quoi sert le conseil départemental ? Le conseil départemental est le "chef de file en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires". Il est responsable de l'action sociale et de la gestion des revenus solidaires comme le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation personnalisée d’autonomie (APA), la gestion des services de protection maternelle et infantile (PMI) ou encore l'aide aux personnes handicapées. L'Etat confie également d'autres points de la politique publique aux départements et ces derniers ont l'obligation d'y répondre. Ils sont en charge de l'enseignement notamment de la construction et l'équipement des collèges, de la culture par la "valorisation et la sauvegarde du patrimoine" et le soutien aux activités culturelles et/ou sportives. L'entretien des routes et la sécurité contre les incendies dépendent également de l'action du conseil départemental. Enfin, la dernière obligation du conseil est de s'occuper de l'aménagement durable du territoire. Il est à même d'intervenir pour optimiser l'aménagement rural et les aménagements fonciers ou pour prendre des décisions dans un souci de sécurité sanitaire ou environnemental. Si avec ces missions, le conseil départemental a déjà de quoi faire, il peut se positionner sur d'autres domaines qui représentent un enjeu pour le territoire, le gouvernement cite en exemple une politique d'aide en faveur des communes ou d'associations, un dispositif d'aide à l'emploi ou encore un soutien à la culture régionale Ces projets relèvent des politiques publiques volontaristes portées par les conseillers départementaux élus.

En savoir plus

Le premier tour des élections départementales se tient le 20 juin 2021, le second tour est organisé le 27 juin 2021, sauf revirement pour l'heure improbable. A ces dates, les citoyens français votent également pour les élections régionales. Ces scrutins devaient initialement avoir lieu au mois de mars, mais le gouvernement, en accord avec les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont choisi de reporter ces élections, compte tenu de la crise sanitaire, à deux reprises. L'épidémie crée une grande incertitude sur la possibilité d'organiser des déplacements dans les bureaux de vote, mais c'est surtout la difficulté de faire campagne pour les candidats, dans les conditions actuelles, qui ont poussé les parlementaires et le gouvernement à retarder l'échéance, par deux fois, pour fixer les dates au début de l'été.

Pour se présenter à ces élections, il faut être français de 18 ans révolus, être domicilié dans le département ou y être inscrit "au rôle d'une des contributions directes", être inscrit sur une liste électorale et ne pas être privé de ses droits civils et politiques. Des dizaines de milliers de candidats se présentent en France lors des départementales, 4 058 candidats sont élus, à l'issue du scrutin, conseillers départementaux. Trouvez la liste des candidats près de chez vous.

Tous les citoyens français ayant 18 ans révolus, inscrits sur une liste électorale et n'étant pas privés de leurs droits civils et politiques peuvent voter aux élections départementales. Attention, ces élections n'ont pas lieu à Paris, dans la métropole de Lyon, la Corse, la Guyane et la Martinique, et les collectivités d'Outre-mer.

Les élections départementales ont lieu tous les 6 ans, elles permettent de renouveler l'ensemble des sièges de conseillers départementaux. Le scrutin est binominal à deux tours. Si un binôme (composé d'un homme et d'une femme) reçoit au premier tour la majorité des voix avec au moins 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales, celui-ci est élu. Si ce n'est pas le cas, un 2e tour est organisé, avec les candidats ayant obtenu au 1er tour au moins 12,5% des voix ces électeurs inscrits sur liste électorale. La liste ayant le plus grand nombre de voix est alors désignée gagnante.

Pour l'heure, aucun institut de sondage n'a effectué d'étude sur les intentions de vote des électeurs à l'échelle nationale. L'Ifop a effectué une étude auprès des élus, en octobre dernier, pour l'Assemblée des départements de France (AFD). Selon ce sondage, 93% des conseillers départementaux sont "satisfaits" d'exercer leur mandat, 81% ont l'intention de se représenter pour ces élections départementales 2021 et 70% ont l'intention de se présenter à nouveau avec le même binôme qu'en 2015.

Autre sondage sur les élections départementales 2021 : celui réalisé par Odoxa Backbone Consulting pour France Info et Le Figaro, publié le 25 mars 2021. Selon cette étude, 71% des Français sont favorables à un nouveau report des élections départementales, compte tenu des risques sanitaires engendrés par la crise du Covid-19. Autre enseignement du sondage Odoxa : 59% des Français comptent bien voter à cette élection départementale.

Pour trouver rapidement un résultat des élections départementales par ville ou par département, le plus simple est d'utiliser notre moteur de recherche. Il permet d'accéder aux pages de résultats par liste de candidats dans un territoire donné.

Tous les résultats du premier tour des élections départementales sont disponibles depuis la carte ci-dessous. Il suffit de cliquer sur un département pour accéder aux résultats, canton par canton, liste par liste.

Les résultats des élections départementales 2021 seront communiqués les dimanches 20 et 27 juin, avec de premières estimations à partir de 20h. Linternaute.com, comme pour chaque élection, met à disposition de ses lecteurs les scores de chaque liste dans toutes les communes de France dès promulgation officielle par le ministère de l'Intérieur.

Lors des précédentes élections départementales, les listes "de droite" avaient obtenu 45,03% des suffrages au second tour pour un total de 2396 sièges et de 67 départements ; la gauche avait recueilli 32,13% des voix, avec 1597 sièges et 34 départements ; les listes d'extrême droite 22,30% des suffrages, pour un total de 66 sièges. L'abstention avait été très élevée, avec 50,02% des électeurs inscrits ne s'étant pas déplacés dans leur bureau de vote.