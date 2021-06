"ELECTION. Résultats des départementales 2021 : les scores par canton et par département"

DEPARTEMENTALES. Le résultat des élections départementales 2021 est désormais complet partout en France, utilisez le moteur de recherches ci-dessous pour trouver une ville ou un département et afficher les résultats dans votre canton...

10:24 - La droite en tête dans le Rhône, la Loire, la Drôme et l'Ain Les binômes de la droite et du centre ressortent majoritaires dans plusieurs départements d'Auvergne-Rhône-Alpes selon France 3. Dans le Rhône, la Loire, la Drôme et l'Ain ils sont en tête dans la majorité des cantons. Mais ils sont distancés par la gauche en Ardèche où socialistes, communistes et écologistes sont donnés en tête dans 11 cantons sur 17. Très peu de candidats ont remporté les élections dès le premier tour. 09:47 - Comment est élu le président de conseil départemental ? Une fois que tous les conseillers départementaux sont connus, chaque famille politique choisit un candidat pour prétendre à la présidence du conseil. Lorsque tous les candidats se sont présentés, les conseillers départementaux procèdent à un vote à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu président du conseil départemental pour six ans. Si aucune majorité n'est obtenue au premier tour, un second tour se déroule selon les mêmes consignes, si là encore aucun candidat ne parvient à réunir plus de 50% des voix, un troisième tour s'organise et celui accumulant le plus de suffrage l'emporte. 09:21 - Quel résultat pour les personnalités dans ces départementales ? Quelques personnalités politiques de premier plan participaient à ces départementales. Le binôme formé par Marine Le Pen et Steeve Briois s'impose très largement à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), les deux candidats ont obtenu 61,09% des voix et même 76% sur la seule ville d'Hénin. Mais ils seront contraints à un deuxième tour dimanche prochain, un binôme devant obtenir un nombre de suffrage au moins égal au quarts des électeurs inscrits pour passer dès le 1er tour. Il en va de même du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui est largement en tête dans son canton de Tourcoing 2, avec 54,11% des suffrages ou encore de Claude Chirac qui a obtenu 58,42% en Corrèze. Le maire de Cannes David Lisnard est quant à lui élu dès ce premier tour avec près de 77% des suffrages, comme son voisin niçois Eric Ciotti élu dans le canton de Tourrette-Levens, avec 63,91% des suffrages. 09:07 - Comment trouver un résultat pour ces départementales ? Les résultats des départementales sont avant tout des résultats par canton. Chaque département est en effet divisé en cantons dans lesquels chaque nuance politique disposait d'un binôme de candidats (un home et une femme). Pour découvrir les résultats, vous pouvez soit passer par une page de département les scores de chaque canton est détaillée, soit par une page de ville ou de commune qui présente les cantons auxquels elle est rattachée. Dans les deux cas, le plus simple est d'utiliser notre moteur de recherche. 08:43 - Pourquoi beaucoup de candidats ne sont pas élus malgré la majorité absolue ? Nous reprenons ce direct consacré aux résultats des départementales dont le premier tour se tenait ce dimanche 20 juin, bienvenue à tous. Hier soir, de nombreux binômes de candidats ont obtenu la majorité absolue mais n'ont pourtant pas été élus dès le 1er tour du scrutin. Cela s'explique par l'abstention, qui a dépassé les 65%. En plus de la majorité absolue, un binôme doit en effet obtenir au moins un quart des électeurs inscrits sur les listes électorales pour passer dès le 1er round. Une condition qui n'a pas été réunie dans plusieurs cantons.

En savoir plus

Pour trouver rapidement un résultat des élections départementales par ville ou par département, le plus simple est d'utiliser notre moteur de recherche. Il permet d'accéder aux pages de résultats par liste de candidats dans un territoire donné.

Tous les résultats du premier tour des élections départementales sont disponibles depuis la carte ci-dessous. Il suffit de cliquer sur un département pour accéder aux résultats, canton par canton, liste par liste.

Les résultats du 2e tour des élections départementales 2021 seront communiqués le dimanche 27 juin, avec de premières estimations à partir de 20h. Linternaute.com, comme pour chaque élection, met à disposition de ses lecteurs les scores de chaque liste dans toutes les communes de France dès promulgation officielle par le ministère de l'Intérieur.

Lors des précédentes élections départementales, les listes "de droite" avaient obtenu 45,03% des suffrages au second tour pour un total de 2396 sièges et de 67 départements ; la gauche avait recueilli 32,13% des voix, avec 1597 sièges et 34 départements ; les listes d'extrême droite 22,30% des suffrages, pour un total de 66 sièges. L'abstention avait été très élevée, avec 50,02% des électeurs inscrits ne s'étant pas déplacés dans leur bureau de vote.

Pour se présenter à ces élections, il faut être français de 18 ans révolus, être domicilié dans le département ou y être inscrit "au rôle d'une des contributions directes", être inscrit sur une liste électorale et ne pas être privé de ses droits civils et politiques. Des dizaines de milliers de candidats se présentent en France lors des départementales, 4 058 candidats seront élus conseillers départementaux à l'issue du scrutin dans environ 2000 cantons. Les candidats du 2e tour seront connus sous peu. Trouvez la liste des candidats près de chez vous.

Tous les citoyens français ayant 18 ans révolus, inscrits sur une liste électorale et n'étant pas privés de leurs droits civils et politiques peuvent voter aux élections départementales. Attention, ces élections n'ont pas lieu à Paris, dans la métropole de Lyon, la Corse, la Guyane et la Martinique, et les collectivités d'Outre-mer.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les élections départementales ont lieu tous les 6 ans, elles permettent de renouveler l'ensemble des sièges de conseillers départementaux. Le scrutin est binominal à deux tours. Si un binôme (composé d'un homme et d'une femme) reçoit au premier tour la majorité des voix avec au moins 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales, celui-ci est élu. Si ce n'est pas le cas, un 2e tour est organisé, avec les candidats ayant obtenu au 1er tour au moins 12,5% des voix ces électeurs inscrits sur liste électorale. La liste ayant le plus grand nombre de voix est alors désignée gagnante.