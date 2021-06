"Résultat des départementales 2021 : tous les résultats en direct près de chez vous"

ELECTION DEPARTEMENTALE. Les résultats des élections départementales 2021 sont en train de se faire connaitre. Utilisez notre moteur de recherche pour trouver le résultat d'une élection dans votre canton, votre ville ou votre département et découvrez les grands équilibres du scrutin en direct...

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:23 - Dans les Deux-Sèvres, la majorité départementale garde sa place Dans le canton Autize-Egray, dans les Deux-Sèvres, c'est le duo Marie-Pierre Missioux et René Bauruel qui remporte les départementales, avec 66,19% des voix pour la liste d'Union Deux-Sèvres. Le tandem Stéphanie Dupont et Guillaume Dumoulin, de la liste Il est temps, remporte 33,81% des voix et se place deuxième. Dans ce canton, l'abstention s'élevait à 68,36%, d'après nos confrères de Ouest France. 20:17 - Les Corses, bons élèves du second tour La participation tient un record en Corse. Ce dimanche, le taux de participation à 17 heures s'élève à 48,61%. Un score nettement plus élevé qu'au niveau national, où la participation s'établit à 27,89% à la même heure. 20:14 - Zoom sur la situation dans le Val-d'Oise Ce dimanche, les habitants du Val-d'Oise n'étaient pas au rendez-vous des départementales. D'après Le Parisien, 72% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes ce dimanche, jusqu'à atteindre 82,44% dans le canton de Sarcelles. Actuellement, la droite possède 16 des 21 cantons. 20:05 - Les premiers résultats ne devraient pas tarder ! Les bureaux de vote ont fermé et les dépouillements sont terminés dans la plupart des communes françaises. Les premières résultats devraient donc arriver d'ici les prochaines minutes. Retrouvez les premiers scores sur notre moteur de recherche. 20:00 - Les bureaux de vote ferment officiellement ! Ça y est, c'est terminé ! Il est 20 heures et les bureaux de vote vont officiellement fermer. Si c'était le cas dans la plupart des communes françaises, les urnes étaient restées encore un peu ouvertes dans les grandes villes. 19:44 - Les bureaux de vote plient bagage Les bureaux de vote vont bientôt officiellement fermer et déjà, les bénévoles sont en train de ranger les isoloirs, comme ici à Tonneins (Lot-et-Garonne). On démonte déjà les isoloirs à #tonneins #departementales2021 pic.twitter.com/M4DLIjIEjb — Carine Caussieu (@carinecauss) June 27, 2021 19:33 - Mais en fait, combien coûte une élection ? Les élections, c'est toujours une grande organisation ! Mais quel est le véritable prix de cet événement ? "Le coût total pour le double scrutin est évalué à 322,4 millions d'euros", explique le ministère de l'Intérieur. D'après nos confrères du Figaro, le coût est en réalité plus fort pour les régionales que pour les départementales. Il faut compter 155,6 millions d'euros pour les premières, et 138,5 millions pour les secondes. Si ces coûts sont prévus par la dernière loi de Finance, il faut compter 28 millions d'euros de surcoûts liés aux installations prévues en raison de la crise sanitaire, avec les masques, les autotests et les solutions hydroalcoolique. 19:18 - Partout en France, les dépouillements sont en cours pour les départementales Les bureaux de vote ont fermé dans la plupart des communes en France. Et déjà, les dépouillements prennent forme pour découvrir dans les prochaines heures les résultats des élections départementales, comme ici dans l'Yonne : ????️ Dépouillement en cours à @saintsauveur89



La #participation :

???? #Départementales2021 : 65,29 %

???? #Régionales2021 : 64,98 % pic.twitter.com/8eBPfy6nXo — Kevin Legendre-Boniface (@l_bkevin) June 27, 2021 19:08 - Comment trouver un résultat pour ces départementales ? Les résultats des départementales vont commencer à tomber dans une heure. Il s'agira avant tout de résultats par canton. Chaque département est en effet divisé en cantons dans lesquels chaque nuance politique disposait d'un binôme de candidats (un home et une femme). Pour découvrir les résultats, vous pouvez soit passer par une page de département les scores de chaque canton est détaillée, soit par une page de ville ou de commune qui présente les cantons auxquels elle est rattachée. Dans les deux cas, le plus simple est d'utiliser notre moteur de recherche. 19:03 - Marine Le Pen ne célébrera pas son élection départementale Quasiment assurée d'être élue avec Steeve Briois à Hénin-Beaumont ce dimanche pour le 2e tour des départementales, Marine Le Pen ne célébrera pas sa victoire sur place ce soir. La présidente du RN a rejoint la région Ile-de-France et en particulier le QG de campagne de Jordan Bardella à Nanterre. Elle doit prendre la parole dans la soirée, quand les résultats de cette double élection seront consolidés. 19:00 - Les départements qui ont le plus et le moins voté aux départementales à ce stade C'est en Corse qu'on a le plus voté pour ces élections départementales avec 48,68% d'électeurs en Haute-Corse, 48,49 en Corse du Sud. En métropole, le vote a été le plus suivi en Ardèche avec 40,75% de votants, puis dans la Creuse avec 40,49% de participation. Les départements qui votent le moins sont la Seine-Saint-Denis à 19,39%, le Val d'Oise à 18,99%, et la Moselle à 17,83%. 18:43 - Pourquoi beaucoup de candidats n'ont pas été élus dimanche dernier malgré la majorité absolue ? Dimanche dernier, de nombreux binômes de candidats aux départementales 2021 ont obtenu la majorité absolue mais n'ont pourtant pas été élus dès le 1er tour du scrutin. Cela s'explique par l'abstention, qui a dépassé les 65%. En plus de la majorité absolue, un binôme doit en effet obtenir au moins un quart des électeurs inscrits sur les listes électorales pour passer dès le 1er round. Une condition qui n'a pas été réunie dans plusieurs cantons. 18:40 - Plus de 76% pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont dimanche dernier Le score leur était plutôt assuré dans le canton d'Hénin-Beaumont. En binôme dans le célèbre fief RN, Marine Le Pen et Steve Briois ont marqué le premier tour dans le canton Hénin-Beaumont 2. Ils y ont obtenu 76,44% voix dans la commune et 61,09% voix dans le canton la semaine dernière. Insuffisant pour être élus au premier tour cependnat, la faute à l'abstention. il fallait en effet 25% des électeurs inscrits pour être élu sans passer par un 2e tour. Nous réalisons plus de 76 % sur Hénin-Beaumont qui détient de surcroît le record de participation de toute la région hauts de france dans les villes de plus de 20 000 habitants ! Mais à cause des autres villes qui participent moins, il y aura un second tour. Mobilisation générale — Steeve Briois (@SteeveBriois) June 20, 2021 18:36 - En Gironde, un léger rebond de trois points au second tour Il n'y pas foule aux bureaux de vote en Gironde, mais il y a du mieux par rapport à la semaine dernière. À 17 heures, le taux de participation au second tour s'élève à 28,21% dans le département, contre 25,68% la semaine précédente. Toutefois, en 2015, 43,96% s'étaient rendus aux urnes à la même heure, pour les élections départementales. 18:34 - Un candidat aux départementales dépité par la participation Auprès du journal Le progrès, Daniel Pommeret, maire d’Anse, au sud de Villefranche-sur-Saône, et lui même candidat aux élections départementales, commente la légère amélioration de la participation à ces élections : "Que signifie suffrage universel quand on voit de tels taux d’abstention ? Après des années de désaccord , mais avec l’alternance, puis la déception et le rejet, il semble bien que nous assistons à l’avènement du détachement". LIRE PLUS

Pour trouver rapidement un résultat des élections départementales par ville, canton, ou par département, le plus simple est d'utiliser notre moteur de recherche. Il permet d'accéder aux pages de résultats par liste de candidats dans un territoire donné.

Tous les résultats des élections départementales sont disponibles depuis la carte ci-dessous. Il suffit de cliquer sur un département pour accéder aux résultats, canton par canton, liste par liste.

Les résultats du 2e tour des élections départementales 2021 seront communiqués le dimanche 27 juin, avec de premières estimations à partir de 20h. Linternaute.com, comme pour chaque élection, met à disposition de ses lecteurs les scores de chaque liste dans toutes les communes de France dès promulgation officielle par le ministère de l'Intérieur.

Lors des précédentes élections départementales, les listes "de droite" avaient obtenu 45,03% des suffrages au second tour pour un total de 2396 sièges et de 67 départements ; la gauche avait recueilli 32,13% des voix, avec 1597 sièges et 34 départements ; les listes d'extrême droite 22,30% des suffrages, pour un total de 66 sièges. L'abstention avait été très élevée, avec 50,02% des électeurs inscrits ne s'étant pas déplacés dans leur bureau de vote.

Pour se présenter à ces élections, il faut être français de 18 ans révolus, être domicilié dans le département ou y être inscrit "au rôle d'une des contributions directes", être inscrit sur une liste électorale et ne pas être privé de ses droits civils et politiques. Des dizaines de milliers de candidats se présentent en France lors des départementales, 4 058 candidats seront élus conseillers départementaux, selon le principe des binômes, à l'issue du scrutin dans environ 2000 cantons. Les candidats du 2e tour ont été dévoilés en milieu de semaine. Trouvez la liste des candidats près de chez vous.

Tous les citoyens français ayant 18 ans révolus, inscrits sur une liste électorale et n'étant pas privés de leurs droits civils et politiques peuvent voter aux élections départementales. Attention, ces élections n'ont pas lieu à Paris, dans la métropole de Lyon, la Corse, la Guyane et la Martinique, et les collectivités d'Outre-mer.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les élections départementales ont lieu tous les 6 ans, elles permettent de renouveler l'ensemble des sièges de conseillers départementaux. Le scrutin est binominal à deux tours. Si un binôme (composé d'un homme et d'une femme) reçoit au premier tour la majorité des voix avec au moins 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales, celui-ci est élu. Si ce n'est pas le cas, un 2e tour est organisé, avec les candidats ayant obtenu au 1er tour au moins 12,5% des voix ces électeurs inscrits sur liste électorale. La liste ayant le plus grand nombre de voix est alors désignée gagnante.